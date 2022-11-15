В Житомирской и Хмельницкой области работает ПВО (обновлено)

На территории Житомирской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Сохраняйте спокойствие! На территории Житомирщины работает ПВО! В очередной раз подчеркиваю полный запрет на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны и падение обломков", - отметил он.

"Берегите себя и продолжаем оставаться в укрытиях!" - добавляет он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Похищенных оккупантами гражданских мужчин в Херсоне до сих пор не вернули родным. ФОТО

Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о работе ПВО в регионе.

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработало ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", - написал он.