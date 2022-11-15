В Житомирской и Хмельницкой области работает ПВО (обновлено)
На территории Житомирской области работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Сохраняйте спокойствие! На территории Житомирщины работает ПВО! В очередной раз подчеркиваю полный запрет на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны и падение обломков", - отметил он.
"Берегите себя и продолжаем оставаться в укрытиях!" - добавляет он.
Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о работе ПВО в регионе.
"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработало ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль