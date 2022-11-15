На Житомирщині та Хмельниччині працює ППО (оновлено)

На території Житомирщини працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зберігайте спокій! На території Житомирщини працює ППО! Вчергове наголошую про цілковиту заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків", - зазначив він.

"Бережіть себе та продовжуємо залишатись в укриттях!", - додає він.

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Пізніше глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО в регіоні.

"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО. Прохання до усіх залишатися в укриттях!", - написав він.