На Житомирщині та Хмельниччині працює ППО (оновлено)
На території Житомирщини працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зберігайте спокій! На території Житомирщини працює ППО! Вчергове наголошую про цілковиту заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків", - зазначив він.
"Бережіть себе та продовжуємо залишатись в укриттях!", - додає він.
Пізніше глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО в регіоні.
"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО. Прохання до усіх залишатися в укриттях!", - написав він.
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