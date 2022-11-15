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Момент влучання ворожої ракети в об’єкт на Київщині. ВIДЕО

Російські окупати влучили ракетою в один з об’єктів в Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент вибуху опублікував опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Атака ворога по одному із населених пунктів області. Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки. Внаслідок падіння ракети утворилась вирва та руйнування нежитлових будівель. Потерпілих, на щастя, немає", - пише Нєбитов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київська область (4081) крилаті ракети (1079) Нєбитов Андрій (191)


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Топ коментарі
+23
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15.11.2022 17:48
+7
була б їх хоча б сотня...
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15.11.2022 17:47
+5
Where's IRIS-T?
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15.11.2022 17:41
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Where's IRIS-T?
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15.11.2022 17:41 Відповісти
Біля Одеси.
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15.11.2022 17:44 Відповісти
А 2 nasams що вже тиждень в Україні?
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15.11.2022 17:52 Відповісти
Біля Одеси
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15.11.2022 20:26 Відповісти
👍
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15.11.2022 18:19 Відповісти
була б їх хоча б сотня...
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15.11.2022 17:47 Відповісти
Так московія програ, а це не в плана ні демонократів ні драконокомуністів.
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15.11.2022 18:31 Відповісти
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15.11.2022 17:48 Відповісти
воздушная тревога меня застала на подоле. потом минут через 15 позвонила мама, минут через 20 позвонили друзья с лібедской и дружбі народов
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15.11.2022 18:23 Відповісти
кого не попередили? вже тиждень Ігнат каже - під час саміту G-20 рашка готує удар. Тривога розпочалась з центра і півдня, тоді вже зрозуміло було що на всю Україну піде.
може вони ваш номер загубили, і не подзвонили персонально?
кому треба - той почув. Вчора-сьогодні купа людей запасались пальним, продуктами...
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15.11.2022 18:33 Відповісти
ДСНС не причём. Зелень там бабки отмыла и бросили эту цифротрансформационную затею минестерства уродливой трансформации. Корявый перевод с китайским акцентом
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15.11.2022 18:38 Відповісти
Нам что нечем реально по территории ********* в..бать?
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15.11.2022 18:13 Відповісти
НКВД/ФРС не за перемогу над московією, Пу - озеро спадкоємець НКВД.... друзі та родина яких є владою на всій Землі. Все що діється зараз - повтор "семилетней войни", ті хто править Землей - ********** спірально повторювати все знову і знову... кожні 100 та 300 років. Заради геноциду славянства. Тобто на 988 нас було 70% Землі (ЕС також білі Арії)... а зараз буде меньше 5%...
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15.11.2022 18:35 Відповісти
Видихай
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15.11.2022 22:09 Відповісти
Є чим гепнути,але на теє духу в ОП немає.
його духу лише на відосии вистачає(((
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16.11.2022 08:23 Відповісти
Теж всюду пишуть, щоб не виставляти фото в інтернеті. Так якого ця сволота Тимошенко Кирил виставляє їх? Я може запросто по мапі гугл встановити місце прильоту. Ці довбодятли в ОП думають, що аквафреші цього не зможуть?
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15.11.2022 18:49 Відповісти
Встановіть.
Розповісте нам чи це дійсно так.
Тільки не вказуйте адресу)
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15.11.2022 22:13 Відповісти
Око за Око!!!
Смерть моZZkaльським *********!!!!
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16.11.2022 08:21 Відповісти
 
 