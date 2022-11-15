Момент влучання ворожої ракети в об’єкт на Київщині. ВIДЕО
Російські окупати влучили ракетою в один з об’єктів в Київській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент вибуху опублікував опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Атака ворога по одному із населених пунктів області. Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки. Внаслідок падіння ракети утворилась вирва та руйнування нежитлових будівель. Потерпілих, на щастя, немає", - пише Нєбитов.
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+23 Volodymyr Volodymyr #490180
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кому треба - той почув. Вчора-сьогодні купа людей запасались пальним, продуктами...
його духу лише на відосии вистачає(((
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Смерть моZZkaльським *********!!!!