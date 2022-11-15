Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, - Повітряні сили (оновлено)

Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет під час масованого удару

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Випущено вже 80 ракет, 20 ще летить (станом на 17:30 - ред.). Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", - розповів він.

За словами речника, це один із наймасовіших ударів з початку війни.

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"Передусім це ракети Х-101 та Х-555. Зазвичай традиційний запуск район Каспію та Ростовської області, Волгодонськ. Літаки стратегічної авіації бомбардувальники ТУ-95, ТУ-160. Основна маса з цих носіїв повітряного базування. Решта ракет типу "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря. Типова масована ракетна атака, які противник застосовує. Повітряні сили очікували такого розвитку подій, тому працюємо. Працює не лише наше озброєння, посилено було деякими зразками західної техніки. Це озброєння проходить своє бойове хрещення", - зазначив Ігнат.