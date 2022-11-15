Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, - Повітряні сили (оновлено)
Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет під час масованого удару
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Випущено вже 80 ракет, 20 ще летить (станом на 17:30 - ред.). Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", - розповів він.
За словами речника, це один із наймасовіших ударів з початку війни.
"Передусім це ракети Х-101 та Х-555. Зазвичай традиційний запуск район Каспію та Ростовської області, Волгодонськ. Літаки стратегічної авіації бомбардувальники ТУ-95, ТУ-160. Основна маса з цих носіїв повітряного базування. Решта ракет типу "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря. Типова масована ракетна атака, які противник застосовує. Повітряні сили очікували такого розвитку подій, тому працюємо. Працює не лише наше озброєння, посилено було деякими зразками західної техніки. Це озброєння проходить своє бойове хрещення", - зазначив Ігнат.
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Хитрий пацюк моді скаже "всі сторони мають вирішити суперечку мирно".
Не менш хитрозроблений дзиньпінь знову скаже "це США винуваті у розпалюванні конфлікту".
От така світова політика.
Перебої з електроенергією торкнулися й столиці та створили хаос, зокрема й у громадському транспорті. Деякі тролейбуси не їздили після того, як кілька районів міста залишилися без світла.
https://www.publika.md/mai-multe-localitati-din-tara-au-ramas-fara-energie-electrica_3131630.html#google_vignette
https://www.publika.md/pana-de-curent-electric-a-dat-peste-cap-circulatia-*************-din-capitala-video_3131631.html
Терміново заберить свого сина до себе!!! Бо ця стара мавпа набридла усьому світу!!!
Тим більш, що ви прописані, якщо не помиляюся, на кладовищі. Ось туди і забирайте.
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:
рашисти хочуть ПОВНІСТЮ ПОГАСИТИ СВІТЛО У КИЄВІ, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).
Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.
ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА, І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОВТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
3. Наша ППО втратила багато ракет, збиваючи їхні ракети.
Як Ви вважаєте?
ЧИ ВИСТАЧИТЬ НАМ РАКЕТ проти БАГАТЬОХ літаків після того, як ми потратили вже багато цих ракет на збиття ракетних атак?
Темрява потрібна для ускладнення протидії з боку нашої поліції та інших наших наземних сил. Якщо ж у ворога виникне потреба в освітленні, то завжди можна скористатися портативними ліхтарями.
Десант НЕ повбивається, приземляючись у місті у повній темряві.
Скільки у них є літаків, придатних для десантування? А якщо до цього додати тренувальні АН-2 і т.п.? Точно не вистачить літаків? Ви впевнені настільки, що всю країну можна поставити на спір?
Наскільки "повно ПВО" у нас біля (на північ від) Києва? Буде там, хоча би 200 ракет?
А літаків які призначені для десантування ( іл 76 різних модифікацій ) у кацапів близько сотні , кожен вміщує 100 з хвостиком десантників . Тобто якщо задіяти всі до одного літаки - наявні у зс рф ( включно з тими що не літають і на ремонті ) , можна перевезти ними близько 10 тис о/с .
А у ППО Києва , гадаю що 200 ракет буде , навіть і більше - вдвічі втричі . .
А якщо вони запустять 100 чи 200 ракет за день не по всій Україні, а по Києву?.. Буде наша ППО намагатися їх збити? - Так!
Скільки ракет ППО на захисті Києва тоді у нас залишиться на найближчі дні, доки не підвезуть поповнення?
Є дані розвідки, що рашисти купили в Ірані близько 1000 балістичних ракет.
Що буде з нашою ППО, якщо ці 1000 ракет полетять на Київ практично одночасно? Чи залишаться тоді у нас ракети ППО для збиття ворожих десантних літаків, які ми, вочевидь, побачимо на радарах ПІСЛЯ всіх тих ракет?
Ми живемо у часи, коли по GPS і картах Google можна навіть у процесі спуску на парашуті бачити своє місце знаходження у реальному часі, автономно, не витрачаючи на здобуття цієї інформації жодних зусиль і майже без затримки у часі. - Це не часи 2ї світової війни, коли англійцям довелося все розраховувати дуже точно по картах, компасу і ще якось, щоб у повній темряві скинути спеціальну бомбу, яка пірнула точно в нижню частину німецької дамби і успішно зруйнувала ту дамбу. Сьогодні достатньо мати звичний смартфон, щоби орієнтуватися у просторі з точністю до 1-2 метрів.
До речі, у тій же історії про англійську бомбу, щоб ДУЖЕ ТОЧНО оцінити свою висоту, той літак використав вузький промінь ліхтаря, який під певним кутом світив на воду і відбивався від неї на відповідну відстань, а висота визначалась зі співвідношення кута і різниці відстані в отриманому трикутнику... Я розумію, що рашисти не фанати шкільної геометрії... Але ж цю історію крутили на каналі Дискавері нескінченно багато разів. Тож подібний спосіб визначення своєї висоти за допомогою ліхтаря чи лазерної указки хтось міг просто взяти з тої історії. - Ну, це для тих, хто боїться вчасно не побачити землю (чи іншу поверхню) на кінцевому етапі приземлення.
Та таку операцю треба готувати років - 3 .
Саме в цьому контексті і потрібно розглядати його дії - його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.
Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
-1. Погіршення і втрата зв'язку? - Так, але "Старлінки" і на генераторах можуть працювати.
-2. Вплив на громадську думку заради погіршення ставлення громадян України до дій влади? - Більшість громадян України розуміють, що здатися ворогу означає загинути, тому явно краще жити, нехай і з деякими незручностями, але ВИЖИТИ.
-3. Руйнування економіки України? - Але Захід вже фінансує Україну на 30-40% бюджету і обіцяє підтримувати, скільки знадобиться.
-4. Вигнати населення з території України за кордон? - Але ж ЗСУ залишаться тут.
І всі ці цілі вище не є безпосередньо ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ (окрім зв'язку), тобто такими, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.
Отже, має бути якась ІНША ЦІЛЬ... - ЯКА?
А у них есть 200 транспортных самолетов?
"Десант не ушибется, приземляясь в городе в полной темноте"
Не зависнет на проводах, не ухерачится о невидимую стену дома, да и вообще, высадится в полной темноте точно в центре а не за 10 км за городом с общим разбросом 100500 десантных самолетов на сотни км.
Кстати, в самолет влазит 200 десантников, без техники. сколько ты там десятков тысяч десантируешь?
Щодо "повисне на проводах". - То й що, якщо вони знеструмлені?
Тут є р. Дніпро (де з парашутом об воду розбитися складно, як і "промахнутися" з висоти 800 м по GPS) і Наддніпрянське шосе довжиною більше 5 кілометрів...
В кіно звісно , все це легко і просто .
Ну и даже предположим им удалось. Для них сразу свет дадут или они в Киеве как у себя дома в полной темноте разберутся?
Гениальная теория.
які по картах Google і GPS десантуються ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА для того, щоб їм нікуди вже переміщуватись не було потреби.
Ми побачимо ці літаки - жодних сумнівів у цьому немає. Але
ЧИ ВИСТАЧИТЬ НАМ РАКЕТ І ЧАСУ (десь 60 хвилин), щоб знешкодити їх УСІ до того, як десант вистрибне на центр (Генштаб, ОП, МО, зв'язок, ВР)?
Ви так зневажливо відмахнулись від можливостей GPS і карт Google наче не користувались ними і тому не знаєте, наскільки значні можливості дають ці ******* технології.
Радянський Союз для рашистів - це не ікона, а ширма для обману інших людей розповідями про нібито бажання "повернути Радянський Союз". Радянський Союз передав Україні Крим і потім не забрав його назад до Росії, а кремлівський шизофренік його забрав (тимчасово), що явно суперечить тому, що робилося в Радянському Союзі. І це не єдина подібна суперечність.
Напередодні широкомасштабного вторгнення рашистських військ в Україну 24 лютого 2022 колишній радник президента РФ А. Н. Ілларіонов теж вважав і всіх намагався переконати, що вторгнення такого не буде, тому що за стандартами і традиціями Генштабу СРСР і РФ попередніх десятиліть у рашистів недостатньо військ для такого вторгнення з ціллю захоплення Лівобережної або/та Південної України!
І що виявилось в результаті? - Військ виявилось таки недостатньо! Однак з'ясувалося це вже ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВТОРГНЕННЯ ВЖЕ ВІДБУЛОСЯ!!!
Тобто, кремлівський хворий наважився на ту авантюру, всупереч стандартам радянської і пострадянської російської армії. І ми знаємо, що ворогу вдалося окупувати величезні території, і нашим військам дуже важко вдається вибивати ворога з тих територій, що свідчить про те, що помилка і поразка ворога були не такі вже й очевидні перед початком вторгнення.
І тобі..дитинко..ще раз повторю. !! Перелом у війні стався 25-26 лютого 2022 року у Гостомелі. Русні НЕ ВДАЛОСЯ з ходу захопити Гостомельский аеродром... що не дало можливість русні посадити туди пару десятків Іл-76 з десантом та технікою. Сядь туди 20-25 літаків..а це кулак з 2000 підготовених військових з технікою... Який й би до вечора 24 лютого пробився би до ОП...де його і ЧЕКАВ наш зелений гундос!! І ніхто цей кулак би не зупинив. Бо ЗВИЧАЙНІ!!! русняві військові..уже пізніше добралися до Оболоні..та навіть до Берестейської... Тому і генерал Кривонос врятував ситуацію.. заблокувавши відкриті Жуляни!!! Чим визвав гнів зеленої паскуди! А от тепер..дитинко... подумай..чому русня не кинулась десантувати цих своїх десантників на ОП.... 24..лютого... а намагалася.це зробити посадковим засобом!?)))) Тобі навіть у голову не спало... подумати..що зробили наші з васильківським десантом з двох Іл-76..які при десантуванні вночі так переломалися ..та побилися... та ще й розкидані були чорт зна де і куди...що бійці НГ добивали їх на всіх околицях Вісильківа. А прорахунок русні був у тому..що вони йшли на парад..повністью ігнорувавши можливості ЗСУ і НАРОДУ!! Прорахунок був і у Гостомелі..де вони не очікували спротиву..і навіть не розраховували на якуйсь протидію. Вони були впевнені...що всі домовленності зепаскуда виконає...як це стаося на півдні під Херсоном..і як це мало статися на півночі від Києва. Але пішло не так. Але й мені..тобі..дитино... нема сенсу щось доводити. Ти ще не доріс до того віку..щоб адекватно мислити і щось розуміти! Найкращого у написанні казкової маячні на Цензорі! Хтось то повинен веселити народ!
Однак якраз УПЕВНЕНІСТЬ більшості людей у тому, що широкомасштабного нападу рашистів на Україну не буде, а погрози про цей напад - це блеф заради залякування і примушення "виконувати мінські домовленості", на мій погляд, стали ОДНИМ ІЗ ВИРІШАЛЬНИХ ФАКТОРІВ для кремлівського шизофреніка, коли він прийняв рішення розпочати цей значно більш масовий (ніж раніше) напад. Оскільки низьку імовірність він міг вважати додатковим фактором несподіванки.
Імовірність успіху цього нападу ворога, який відбувся в лютому 2022, теж була не надто висока, а скоріше, низька. Однак схиблений недофюрер знехтував цими ризиками і таки наважився на напад. Ця авантюра вже практично обернулася для нього на поразку.
Однак він вірить, що пацюк, загнаний у кут, може напасти навіть на людину, завідомо знаючи, наскільки людина сильніша за нього, оскільки не бачить іншого виходу.
Враховуючи ці обставини, я думаю, нам не варто ігнорувати ризики навіть такі, ймовірність яких низька (чи дуже низька), однак наслідки можуть бути важкі (чи дуже важкі). Тим більше, що якщо підготуватися до такого сценарію, то це наша готовність НЕ вимагатиме великих додаткових сил і засобів, але при нашій готовності у ворога шансу на успіх не буде.
Отже, його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.
Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
Під ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ маються на увазі такі, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.
Отже, у ракетних атак має бути якась ВОЄННА ЦІЛЬ... - ЯКА?
Чому путер напав? Напав тому..що побачив що у руля України став відвертий зрадник... який ТРИ роки методично знищував армію і державу. Щоб не писати далі. я Вам скажу. ПРО СВОЄ,,,,!!! За три роки Земразота скоротила одну бойову авіаційну частину... було звільнено багато підготовлених пілотів... в..ВИШЕНЬКА... з серпня 2020 року до частин ВПС України не надійшло НІ ОДНОГО ГРАМУ керосину. НІЧОГО!!! І далі я НІЧОГО не буду Вам роз*яснювати.Якщо розум є...то зрозумієте..ХТО..ДЕ..по чому.!!!
Я розумію, що штатні армійські парашути не дають точності... Однак у світі вже придумали інші - більш точні парашути. Де набрати їх декілька тисяч - то інше питання, як і про те, як навчити ними користуватися.
що, як Ви і написали раніше, цілком вписується в діаметр 5 км.
Ясно, що вітром може рознести значно (особливо, якщо вітер сильний), але ж... вони не на планерах стрибають, тобто, все ж таки, більше вниз рухаються, аніж горизонтально.
що теж вписується в діаметр 5-6 км для 100-150 одиниць за 40-60 с.
Про стратегів..що стріляють з Каспію! НЕМОЖЛИВО! нема ні у нас ..ні у американців подібних засобів. Дуже далеко. Ціль повітряна... маневруюча. На землі вразити можна. Але теж таких засобів тепер у НАС нема. У американців..є!
Дебил..он и в Африке дебил..живёт в 20 веке вместе со своими Тупорылыми Обезьянами Шариковыми...🦍🦍🦍