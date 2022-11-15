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Новини Війна
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Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, - Повітряні сили (оновлено)

ракета,обстріл

Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет під час масованого удару

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Випущено вже 80 ракет, 20 ще летить (станом на 17:30 - ред.). Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", - розповів він.

За словами речника, це один із наймасовіших ударів з початку війни.

Також читайте: "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у північних та центральних областях

"Передусім це ракети Х-101 та Х-555. Зазвичай традиційний запуск район Каспію та Ростовської області, Волгодонськ. Літаки стратегічної авіації бомбардувальники ТУ-95, ТУ-160. Основна маса з цих носіїв повітряного базування. Решта ракет типу "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря. Типова масована ракетна атака, які противник застосовує. Повітряні сили очікували такого розвитку подій, тому працюємо. Працює не лише наше озброєння, посилено було деякими зразками західної техніки. Це озброєння проходить своє бойове хрещення", - зазначив Ігнат.

Автор: 

ракети (4051) Повітряні сили (2730) Ігнат Юрій (797)


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Топ коментарі
+31
Кровавым свинособакам не помогут ракеты Только злят нас еще больше - ЗСУ
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15.11.2022 17:36
+23
отвєтка. має бути отвєтка. якщо не буде отвєткі - будуть і дальше обстрілювать. будуть кожен понеділок по 100 ракет випускать.
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15.11.2022 17:42
+15
Україна не пішла на поступки і почали бомбити? В сам самміт -ДЖ-20 ? коли всі лідери зібрались і бомбити Україну? Так це вигідно Україні-бо весь світ бачить.що ніяких переговорів з рашкою не повинно бути.Дадуть ще більше ППО.
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15.11.2022 17:40
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силою колективної думки їм вже б усім подохнути..відразу на саміті..а ні..
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15.11.2022 17:34 Відповісти
Кровавым свинособакам не помогут ракеты Только злят нас еще больше - ЗСУ
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15.11.2022 17:36 Відповісти
хворий маньяк вбивця заявив 19-ті про свої "вискоморальні скрепи"- це тероризувати та вбивати - що відповість США_НАТО -ЕС...
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15.11.2022 17:36 Відповісти
Цікаво також, що заявлять дві найбільші країни світу (за населенням)

Хитрий пацюк моді скаже "всі сторони мають вирішити суперечку мирно".

Не менш хитрозроблений дзиньпінь знову скаже "це США винуваті у розпалюванні конфлікту".

От така світова політика.
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15.11.2022 17:40 Відповісти
Звідки Ігнат знав ,що будуть бомбардуванння?в час ппроведення ДЖ-20--ванга?
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15.11.2022 17:37 Відповісти
Ракеты программируют очколупы-дегенераты, которых не взяли в нормальную компьютерную фирму (где зарплата в 2 раза выше и отдых в нормальных странах, а не жрать говно ртом в воде в прямом смысле этого слова в Гаграх или даже в Крыму). Не проблема дать на лапу, чтобы эти люди кое-что шепнули на ушко. Притом система убогая, боятся конечно самострелов по Кремлю (везде бумажки в чемоданчике с дискетами и флешками), поэтому используют то, что работает. Плюс ракет нету в наличии доступных, ***** уже все отстрелял, то есть нельзя сделать так, типа вот одним говорим такие-то цели, другие такие-то и так далее, чтобы реально попытаться обмануть. Все на ладом дышит, ткни в любое место и все развалится.
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15.11.2022 17:43 Відповісти
Бо Х#ло педбачуване - нє? Чи це перший раз так?
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15.11.2022 17:44 Відповісти
Перед цим була доволі довга пауза, і прогнозувалося (зовсім не Ігнатом), виходячи зі звичок *****, що наступна атака буде присвячена саме G20. Отже, звички його вивчили непогано.
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15.11.2022 18:15 Відповісти
Агонія, предсмертні судоми.
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15.11.2022 17:38 Відповісти
Україна не пішла на поступки і почали бомбити? В сам самміт -ДЖ-20 ? коли всі лідери зібрались і бомбити Україну? Так це вигідно Україні-бо весь світ бачить.що ніяких переговорів з рашкою не повинно бути.Дадуть ще більше ППО.
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15.11.2022 17:40 Відповісти
Якщо одна з команд на футбольному матчі складається з самих воротарів, вона ніколи не переможе. Має бути удар відплати. Але США засцяли, не дають відповідного озброєння.
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15.11.2022 18:58 Відповісти
отвєтка. має бути отвєтка. якщо не буде отвєткі - будуть і дальше обстрілювать. будуть кожен понеділок по 100 ракет випускать.
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15.11.2022 17:42 Відповісти
це намагання пуйла посцяти в очі Китаю та Індії. Сподіваюсь вони оцінять ці намагання
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15.11.2022 17:43 Відповісти
Ці пацюки зараз заробляють такі гроші на імпорті за зниженими цінами парашкинських вуглеводнів, що й гівно з путінського чемодану залюбки жертимуть.
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15.11.2022 17:48 Відповісти
Точно!!!
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15.11.2022 18:25 Відповісти
так должно быть сегодня в донецке. сотню ракет кацапы выпустили? сотня ракет должна упасть у орков в логове. ракета за ракету, пусть и меньшего калибра. по-другому это работать не будет. и не распыляться на луганск и остальное. Пока, по крайней мере...
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15.11.2022 17:46 Відповісти
Ідіоти як би кажуть дайте Україні ще потужнішу зброю. Стрельнули собі в ногу.
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15.11.2022 17:46 Відповісти
Частина Молдови теж залишилась без електроенергії
Перебої з електроенергією торкнулися й столиці та створили хаос, зокрема й у громадському транспорті. Деякі тролейбуси не їздили після того, як кілька районів міста залишилися без світла.
https://www.publika.md/mai-multe-localitati-din-tara-au-ramas-fara-energie-electrica_3131630.html#google_vignette

https://www.publika.md/pana-de-curent-electric-a-dat-peste-cap-circulatia-*************-din-capitala-video_3131631.html
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15.11.2022 17:47 Відповісти
Схоже, що є якесь розбалансування пов'язаної з нашою енергосистеми ЄС. Можливо європейці ставатимуть більш рішучими.
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15.11.2022 17:52 Відповісти
мені сподобались два слова---electric peste
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15.11.2022 18:04 Відповісти
Звернення до батьків Вовчика Путіна!
Терміново заберить свого сина до себе!!! Бо ця стара мавпа набридла усьому світу!!!
Тим більш, що ви прописані, якщо не помиляюся, на кладовищі. Ось туди і забирайте.
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15.11.2022 17:49 Відповісти
вовчика? гандон он кацапский а не вовчик
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15.11.2022 18:13 Відповісти
Так скільки ж все-таки знищили ракет?
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15.11.2022 17:57 Відповісти
да ти шо це тобі розповів кіселев да
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15.11.2022 18:15 Відповісти
окупанти випускають по нас 100 ракет, а в цей час московські попи у Лаврі співають пісні про матушку Расію. І вкраїнчікі все це радісно глотають, бо не дай Бог спровокувати Путіна))
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15.11.2022 18:03 Відповісти
Как там пи...у Кучме? Не икается? Именно эти самолеты он передал Раиссе.
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15.11.2022 18:08 Відповісти
ВАЖЛИВО! Юрій Бутусов написав, що рашисти вивели (з-під Херсона) свої ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНІ війська. - - Є ЦІЛКОМ РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ, ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ:
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:

рашисти хочуть ПОВНІСТЮ ПОГАСИТИ СВІТЛО У КИЄВІ, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).

Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.

ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА, І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОВТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
3. Наша ППО втратила багато ракет, збиваючи їхні ракети.
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15.11.2022 18:16 Відповісти
Путін достатньо хворий для того, аби придумати такий "брєд"?

Як Ви вважаєте?
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15.11.2022 18:38 Відповісти
Де висаджувались? - У Гостомелі. Це і була їхня помилка.
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15.11.2022 18:44 Відповісти
..не меліть дурниць!! Радянський Союз..маючи кілька дивізій Військово -Транспортної авіації не спроможний був виконати подібне десантування...))) А у русні с полусотнею Іл-76... і думати про це смішно. Але хай летять по Вашому задуму... Крім збитих Іл-76... скільки можна ще наловити на землі цього гімна....
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15.11.2022 20:04 Відповісти
Чим ці десантники будуть добиратись до Києва, мабуть літаками? Так ППО бачить і в темряві.
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15.11.2022 18:32 Відповісти
Побачити літаки і збити їх - це різні речі. От ракети ППО теж бачить, але збити вдається не всі з них.

ЧИ ВИСТАЧИТЬ НАМ РАКЕТ проти БАГАТЬОХ літаків після того, як ми потратили вже багато цих ракет на збиття ракетних атак?
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15.11.2022 18:41 Відповісти
..дитино..!!! Ракета дуже маленька... у порівнянні з літаком 47 метрів довжиною. І летить 47 метрів при десантуванні зі швидкістью 320 км. на годину... А ракета?... Починай вже дорослішати. Казки з голови видаляй.)))
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15.11.2022 20:39 Відповісти
Темрява потрібна не для приховування літаків, а для полегшення дій десанту після десантування.
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15.11.2022 18:42 Відповісти
Щоб діяти в темряві потрібно спочатку добратись до місця дій, у орків був шанс у лютому в десятки разів кращий і то вони обіс..сь. Тим паче, діяти вночі великим угрупуванням на не знайомій місцевості це повне самогубство.
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15.11.2022 18:51 Відповісти
Ще раз: у лютому їхня помилка була в тому, що вони висадили десант не в центр Києва, а в Гостомель, а звідти намагались "дістатись до місця дій" по землі.

Темрява потрібна для ускладнення протидії з боку нашої поліції та інших наших наземних сил. Якщо ж у ворога виникне потреба в освітленні, то завжди можна скористатися портативними ліхтарями.
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15.11.2022 19:03 Відповісти
А я ще раз кажу, ППО бачить літаки однаково як вдень так і вночі. Ніхто і ніколи не буде скидати десант на місто, а тільки на відкриту місцевість.
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15.11.2022 19:10 Відповісти
ППЦ, чувак ты понимаешь что ты пишешь? Н а чужой местности они воспользуются фонарями и всех победят. А наши, у которых фонарей конечно нету, и они на своей территории - растеряются.
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15.11.2022 20:29 Відповісти
Десантування в темряві на місто? Які втрати тільки при приземленні?
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15.11.2022 19:50 Відповісти
Маячня . Як вони той десант скинуть ..? До Києва ще треба долетіти це по перше . Навколо Києва повно ППО , яке не вирубиш відключенням електрики . По друге як той десант буде приземлятись у повній темряві ? Та вони повбиваються всі . А по третє - щоб доставити в точку десантування - десятки тис десанту , у кацапні не вистачить транспортних літаків .
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15.11.2022 18:37 Відповісти
Мої відповіді на подібні запитання трішки вище.

Десант НЕ повбивається, приземляючись у місті у повній темряві.

Скільки у них є літаків, придатних для десантування? А якщо до цього додати тренувальні АН-2 і т.п.? Точно не вистачить літаків? Ви впевнені настільки, що всю країну можна поставити на спір?

Наскільки "повно ПВО" у нас біля (на північ від) Києва? Буде там, хоча би 200 ракет?
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15.11.2022 18:49 Відповісти
Та як же ж - не повбивається , вони ж не бачитимуть землі і куди приземлятись . ! Покалічаться як мінімум .
А літаків які призначені для десантування ( іл 76 різних модифікацій ) у кацапів близько сотні , кожен вміщує 100 з хвостиком десантників . Тобто якщо задіяти всі до одного літаки - наявні у зс рф ( включно з тими що не літають і на ремонті ) , можна перевезти ними близько 10 тис о/с .
А у ППО Києва , гадаю що 200 ракет буде , навіть і більше - вдвічі втричі . .
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15.11.2022 19:07 Відповісти
Наша ППО втрачає багато ракет, збиваючи їхні ракети: рашисти МОЖУТЬ ТИМЧАСОВО, АЛЕ СИЛЬНО ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НАШИХ РАКЕТ ППО, запустивши масово (одночасно) свої 100 чи більше ракет на Київ. ~ 100 ракет вже було, але тоді були не всі на Київ - https://biz.censor.net/ua/n3380777

А якщо вони запустять 100 чи 200 ракет за день не по всій Україні, а по Києву?.. Буде наша ППО намагатися їх збити? - Так!
Скільки ракет ППО на захисті Києва тоді у нас залишиться на найближчі дні, доки не підвезуть поповнення?

Є дані розвідки, що рашисти купили в Ірані близько 1000 балістичних ракет.
Що буде з нашою ППО, якщо ці 1000 ракет полетять на Київ практично одночасно? Чи залишаться тоді у нас ракети ППО для збиття ворожих десантних літаків, які ми, вочевидь, побачимо на радарах ПІСЛЯ всіх тих ракет?
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18.11.2022 05:56 Відповісти
"... ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА" зовсім не обов'язково "повбивається" чи "покалічиться" у темряві - наприклад, вони можуть стрибати у р. Дніпро (у воду), на площі, на парк-музей війни... по GPS і картах Google.

Ми живемо у часи, коли по GPS і картах Google можна навіть у процесі спуску на парашуті бачити своє місце знаходження у реальному часі, автономно, не витрачаючи на здобуття цієї інформації жодних зусиль і майже без затримки у часі. - Це не часи 2ї світової війни, коли англійцям довелося все розраховувати дуже точно по картах, компасу і ще якось, щоб у повній темряві скинути спеціальну бомбу, яка пірнула точно в нижню частину німецької дамби і успішно зруйнувала ту дамбу. Сьогодні достатньо мати звичний смартфон, щоби орієнтуватися у просторі з точністю до 1-2 метрів.

До речі, у тій же історії про англійську бомбу, щоб ДУЖЕ ТОЧНО оцінити свою висоту, той літак використав вузький промінь ліхтаря, який під певним кутом світив на воду і відбивався від неї на відповідну відстань, а висота визначалась зі співвідношення кута і різниці відстані в отриманому трикутнику... Я розумію, що рашисти не фанати шкільної геометрії... Але ж цю історію крутили на каналі Дискавері нескінченно багато разів. Тож подібний спосіб визначення своєї висоти за допомогою ліхтаря чи лазерної указки хтось міг просто взяти з тої історії. - Ну, це для тих, хто боїться вчасно не побачити землю (чи іншу поверхню) на кінцевому етапі приземлення.
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18.11.2022 06:17 Відповісти
Ти взагалі хоч уявляєш масштаб такої мегаоперації - десантування кількох десятків тис десанту . ?? .
Та таку операцю треба готувати років - 3 .
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15.11.2022 19:10 Відповісти
Треба пам'ятати, що ЦІЛЬ кремлівського маніака полягає не в тому, щоб погасити світло у наших квартирах, щоб ми там краще спали без світла... (він лише створює видимість, що його ціль в цьому), а насправді - його ціль - захопити Україну, встановити над нами ВОЄННИЙ контроль і знищити нас.

Саме в цьому контексті і потрібно розглядати його дії - його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.

Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
-1. Погіршення і втрата зв'язку? - Так, але "Старлінки" і на генераторах можуть працювати.
-2. Вплив на громадську думку заради погіршення ставлення громадян України до дій влади? - Більшість громадян України розуміють, що здатися ворогу означає загинути, тому явно краще жити, нехай і з деякими незручностями, але ВИЖИТИ.
-3. Руйнування економіки України? - Але Захід вже фінансує Україну на 30-40% бюджету і обіцяє підтримувати, скільки знадобиться.
-4. Вигнати населення з території України за кордон? - Але ж ЗСУ залишаться тут.
І всі ці цілі вище не є безпосередньо ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ (окрім зв'язку), тобто такими, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.
Отже, має бути якась ІНША ЦІЛЬ... - ЯКА?
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18.11.2022 05:47 Відповісти
"Будет ли там, хотя бы 200 ракет?"
А у них есть 200 транспортных самолетов?
"Десант не ушибется, приземляясь в городе в полной темноте"
Не зависнет на проводах, не ухерачится о невидимую стену дома, да и вообще, высадится в полной темноте точно в центре а не за 10 км за городом с общим разбросом 100500 десантных самолетов на сотни км.
Кстати, в самолет влазит 200 десантников, без техники. сколько ты там десятков тысяч десантируешь?
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15.11.2022 20:36 Відповісти
Про ППО і кількість ракет (і т.д.) - відповіді вище.

Щодо "повисне на проводах". - То й що, якщо вони знеструмлені?

Тут є р. Дніпро (де з парашутом об воду розбитися складно, як і "промахнутися" з висоти 800 м по GPS) і Наддніпрянське шосе довжиною більше 5 кілометрів...
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18.11.2022 07:02 Відповісти
Вообще то ПВО по хер, есть свет или нет. Они не из розетки запитываются.
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15.11.2022 18:40 Відповісти
А ты представляешь себе сброс парашютистов в городские застройки и сколько из будет травмированы\разбиты после столкновений с зданиями, крышами))
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15.11.2022 18:43 Відповісти
Я думаю, що нічне десантування (на будь-яку місцевість) - це стандартна тренувальна задача ПОВІТРЯНОГО ДЕСАНТУ.
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15.11.2022 18:51 Відповісти
Угу ... Те що ти думаєш , це ще не значить що так і є .
В кіно звісно , все це легко і просто .
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15.11.2022 19:15 Відповісти
...інформація для дитини! При СРСР десантування вночі виконували лише спецрідрозділи ВДВ, та спецнах ГРУ..!! ВСЕ!!! Стройові частини ВДВ стрибали ТІЛЬКИ ВДЕНЬ!!!)))
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15.11.2022 20:45 Відповісти
А ПВО наше запитывается от розетки? Нет света в Киеве и самолет уже не сбить? Так по твоему?
Ну и даже предположим им удалось. Для них сразу свет дадут или они в Киеве как у себя дома в полной темноте разберутся?
Гениальная теория.
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15.11.2022 18:46 Відповісти
Мова йде не про 1 літак, а про ДЕСЯТКИ і, можливо, СОТНІ ЛІТАКІВ ОДНОЧАСНО,

які по картах Google і GPS десантуються ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА для того, щоб їм нікуди вже переміщуватись не було потреби.

Ми побачимо ці літаки - жодних сумнівів у цьому немає. Але

ЧИ ВИСТАЧИТЬ НАМ РАКЕТ І ЧАСУ (десь 60 хвилин), щоб знешкодити їх УСІ до того, як десант вистрибне на центр (Генштаб, ОП, МО, зв'язок, ВР)?
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15.11.2022 18:58 Відповісти
..там не впертість!! Там феєрична дурість і дитяче мислення! Людина і близько не розуміє..що меле!!
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15.11.2022 20:26 Відповісти
..не меліть дурниць!! Радянський Союз..маючи кілька дивізій Військово -Транспортної авіації не спроможний був виконати подібне десантування...))) А у русні с полусотнею Іл-76... і думати про це смішно. Але хай летять по Вашому задуму... Крім збитих Іл-76... скільки можна ще наловити на землі цього гімна.... Навесні під Васильковом русня вже викинула десант з двох Іл-76. Вранці Національна Гвардія добила всіх ..які не поламали ноги та руки. Нічне десантування на місто..це стовідсоткова втрата 90 відсотків десантуємих. Тільки потенційні ідіоти будуть викидати десант на місто..де споруди...!! Тільки потенційні ідіоти будуть використовувати Іл-76 для десантування на місто..чи навіть БІЛЯ!!! міста.. знаючи , що така ціль ..(як Іл-76 десантує з висоти ну наприклад 800 м. на швидкості 320 км. на годину ) буде знищений без всяких напрягів.... А техніку..без якої десант нічого не вартий..теж на місто будете кидати?))) І нема у русні такої кількості літаків... щоб десантувати навіть повноцінний батальон з технікою. Якщо нашкребуть з півсотні І-76... то й все. А про Ан-2... ну це вже дитяче мислення...людини..яка і близько не розуміє, що меле !!))) Може ще русняві Ан-124 задієте? Але Ви дуже вдало насмішили своєю маячнею...))) Та ще й карти Google і GPS всунули сюди. Було б добре, якби русняве командування прислухалося Вашої маячні... Взяття Херсона було б просто нікчемною операцією... на фоні Ващих дописів!!))) Але нажаль навіть кацапи такий ідіотизм не зробять..про який Ви пишете!!!))
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15.11.2022 20:25 Відповісти
Мої додаткові детальні пояснення про ППО, ******* можливості десанту конкретно в Києві - трохи вище - у моїх відповідях для .

Ви так зневажливо відмахнулись від можливостей GPS і карт Google наче не користувались ними і тому не знаєте, наскільки значні можливості дають ці ******* технології.

Радянський Союз для рашистів - це не ікона, а ширма для обману інших людей розповідями про нібито бажання "повернути Радянський Союз". Радянський Союз передав Україні Крим і потім не забрав його назад до Росії, а кремлівський шизофренік його забрав (тимчасово), що явно суперечить тому, що робилося в Радянському Союзі. І це не єдина подібна суперечність.

Напередодні широкомасштабного вторгнення рашистських військ в Україну 24 лютого 2022 колишній радник президента РФ А. Н. Ілларіонов теж вважав і всіх намагався переконати, що вторгнення такого не буде, тому що за стандартами і традиціями Генштабу СРСР і РФ попередніх десятиліть у рашистів недостатньо військ для такого вторгнення з ціллю захоплення Лівобережної або/та Південної України!
І що виявилось в результаті? - Військ виявилось таки недостатньо! Однак з'ясувалося це вже ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВТОРГНЕННЯ ВЖЕ ВІДБУЛОСЯ!!!
Тобто, кремлівський хворий наважився на ту авантюру, всупереч стандартам радянської і пострадянської російської армії. І ми знаємо, що ворогу вдалося окупувати величезні території, і нашим військам дуже важко вдається вибивати ворога з тих територій, що свідчить про те, що помилка і поразка ворога були не такі вже й очевидні перед початком вторгнення.
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18.11.2022 06:46 Відповісти
..Хлочику з дитячого садочку!!! Я СОРОК років літаю на транспортник літаках. Починаючи з Ан-26... і закінчуючи Ан-124 сьогодні. Літав на Іл-76 в армії і після армії. Не тобі..дитино..розповідати мені про карти..GPS.. та інші способи навігації. Я тобі і без GPS... та твоїх сраних карт Google попаду куди потрібно...тим більш...що ти ДИТИНО..навіть не розумієш..що сигнал GPS можна банально спотворити...і ти замість центра Київа..де ти збирався знищити навіть без вогню ЗСУ.. 90 відсотків десанту... попадеш у район Умані..чи Житомира..)))) У свій час я закінчив Військово Повітряну академію .... і дуже добре знав... і знаю можливості військов-транспортної авіації як СРСР так і рашки... Вся твоя маячня... це писанина людини..яка навіть близько не розуміє...що таке застосування повітряного десанту у війні. Тобі..дитинко ..написали... що НІКОЛИ ніякі армії не застосовуваи десантування значної кількості людей ВНОЧІ!!! Це мінімум 50 зі ста поломають ноги..руки... А якщо на місто кидати..то 9 з 10 отримають увіччя... )))
І тобі..дитинко..ще раз повторю. !! Перелом у війні стався 25-26 лютого 2022 року у Гостомелі. Русні НЕ ВДАЛОСЯ з ходу захопити Гостомельский аеродром... що не дало можливість русні посадити туди пару десятків Іл-76 з десантом та технікою. Сядь туди 20-25 літаків..а це кулак з 2000 підготовених військових з технікою... Який й би до вечора 24 лютого пробився би до ОП...де його і ЧЕКАВ наш зелений гундос!! І ніхто цей кулак би не зупинив. Бо ЗВИЧАЙНІ!!! русняві військові..уже пізніше добралися до Оболоні..та навіть до Берестейської... Тому і генерал Кривонос врятував ситуацію.. заблокувавши відкриті Жуляни!!! Чим визвав гнів зеленої паскуди! А от тепер..дитинко... подумай..чому русня не кинулась десантувати цих своїх десантників на ОП.... 24..лютого... а намагалася.це зробити посадковим засобом!?)))) Тобі навіть у голову не спало... подумати..що зробили наші з васильківським десантом з двох Іл-76..які при десантуванні вночі так переломалися ..та побилися... та ще й розкидані були чорт зна де і куди...що бійці НГ добивали їх на всіх околицях Вісильківа. А прорахунок русні був у тому..що вони йшли на парад..повністью ігнорувавши можливості ЗСУ і НАРОДУ!! Прорахунок був і у Гостомелі..де вони не очікували спротиву..і навіть не розраховували на якуйсь протидію. Вони були впевнені...що всі домовленності зепаскуда виконає...як це стаося на півдні під Херсоном..і як це мало статися на півночі від Києва. Але пішло не так. Але й мені..тобі..дитино... нема сенсу щось доводити. Ти ще не доріс до того віку..щоб адекватно мислити і щось розуміти! Найкращого у написанні казкової маячні на Цензорі! Хтось то повинен веселити народ!
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18.11.2022 12:34 Відповісти
Добре, що Ви настільки впевнені. Я теж розглядаю цей сценарій як не дуже імовірний саме тому, що ризиків у ньому дуже багато, а ймовірність успіху ворога низька.
Однак якраз УПЕВНЕНІСТЬ більшості людей у тому, що широкомасштабного нападу рашистів на Україну не буде, а погрози про цей напад - це блеф заради залякування і примушення "виконувати мінські домовленості", на мій погляд, стали ОДНИМ ІЗ ВИРІШАЛЬНИХ ФАКТОРІВ для кремлівського шизофреніка, коли він прийняв рішення розпочати цей значно більш масовий (ніж раніше) напад. Оскільки низьку імовірність він міг вважати додатковим фактором несподіванки.
Імовірність успіху цього нападу ворога, який відбувся в лютому 2022, теж була не надто висока, а скоріше, низька. Однак схиблений недофюрер знехтував цими ризиками і таки наважився на напад. Ця авантюра вже практично обернулася для нього на поразку.
Однак він вірить, що пацюк, загнаний у кут, може напасти навіть на людину, завідомо знаючи, наскільки людина сильніша за нього, оскільки не бачить іншого виходу.
Враховуючи ці обставини, я думаю, нам не варто ігнорувати ризики навіть такі, ймовірність яких низька (чи дуже низька), однак наслідки можуть бути важкі (чи дуже важкі). Тим більше, що якщо підготуватися до такого сценарію, то це наша готовність НЕ вимагатиме великих додаткових сил і засобів, але при нашій готовності у ворога шансу на успіх не буде.
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20.11.2022 04:20 Відповісти
ЦІЛЬ кремлівського маніяка полягає не в тому, щоб погасити світло у наших квартирах, щоб ми там краще спали без світла... (він лише створює видимість, що його ціль в цьому), а насправді - його ціль - захопити Україну, встановити над нами ВОЄННИЙ контроль і знищити нас.

Отже, його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.

Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?

Під ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ маються на увазі такі, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.

Отже, у ракетних атак має бути якась ВОЄННА ЦІЛЬ... - ЯКА?
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20.11.2022 05:06 Відповісти
.. о! Я бачу прогресс! Ми вже не будемо викидувати 20000 десантників ВНОЧІ... та на центр міста!? Почали думати..та аналізувати? А що заважало Вам раніш почати думати, щоб не виставити себе в ідіотське становище? Але нижче Ваши дописи тупенько тягнуть на дитинство і упоротість! Не намагайтеся рахувати те, де Ви НІЧОГО не розумієте!
Чому путер напав? Напав тому..що побачив що у руля України став відвертий зрадник... який ТРИ роки методично знищував армію і державу. Щоб не писати далі. я Вам скажу. ПРО СВОЄ,,,,!!! За три роки Земразота скоротила одну бойову авіаційну частину... було звільнено багато підготовлених пілотів... в..ВИШЕНЬКА... з серпня 2020 року до частин ВПС України не надійшло НІ ОДНОГО ГРАМУ керосину. НІЧОГО!!! І далі я НІЧОГО не буду Вам роз*яснювати.Якщо розум є...то зрозумієте..ХТО..ДЕ..по чому.!!!
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20.11.2022 12:09 Відповісти
..щоб ідіоти... побігли і почали верещати..що вони замерзають...що нема чого їсти... нема благ....))) Оце ціль русні... щоб українці здалися... і знесли уряд... А такі вже є..які скиглять. Для армії! Армія..це не тільки танки та літаки..це медицина..хліб.. вода... пошта...телефон... одежа і транспорт. Нема світла... і постає проблема. ЇЇ вірішують... генераторами.. іншими способами... Але можна жити без світла..води...опалення і БОРОТИСЯ... І перемогти. Головне БЕЗ КАЦАПІВ!!! А кацапи думають..що якщо не буде тепла і світла..то українці здадуться.! Дикий народ....)))
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20.11.2022 13:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fPOiN90BPNU https://www.youtube.com/watch?v=WH-g3OwaCiU Оце ще тобі..дитинко. Подивись як будуть розкидані по Київу твої срані десантники. Як ти там писав... не страшно потонути у Дніпрі? Щось про наддніпрянське шосе.. довжиною 5км. Отак вони у *лініїчку* і сядуть один біля одного? )))) І зверни увагу. Іл-76 десантують тільки через двері!!! Не знаєш чому? Тому ..що якщо кидати і через люк... ДУЖЕ багато сходжень і переплутувань парашутів... А це жертви. Звісно.. у військовий час будуть кидати і через люки разом з дверима... Сотня ..друга..що зійдуться та розібьються ..це херня... ))) Начинай вчитися думати! Згодиться..)))
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18.11.2022 12:52 Відповісти
Щоб не замерзнути і не потонути у Дніпрі, можна вдягти гумовий термокостюм і рятувальний жилет.
Я розумію, що штатні армійські парашути не дають точності... Однак у світі вже придумали інші - більш точні парашути. Де набрати їх декілька тисяч - то інше питання, як і про те, як навчити ними користуватися.
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20.11.2022 04:34 Відповісти
Навіть у першому з наданих Вами відео весь десант, який планував вистрибнути, зробив це рівно за 30 секунд - від 0:02:14 до 0:02:44 . На швидкості 320 км/год літак пролітає 5.33 км за 1 хвилину (або 90 м/с), тобто, за 30 с літак пройшов (на цій швидкості) приблизно 2.7 км,
що, як Ви і написали раніше, цілком вписується в діаметр 5 км.
Ясно, що вітром може рознести значно (особливо, якщо вітер сильний), але ж... вони не на планерах стрибають, тобто, все ж таки, більше вниз рухаються, аніж горизонтально.
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20.11.2022 04:51 Відповісти
На другому з наданих Вами відео вистрибнули ~50 одиниць за 20 с,
що теж вписується в діаметр 5-6 км для 100-150 одиниць за 40-60 с.
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20.11.2022 05:00 Відповісти
..От я читаю Ваші наступні дитячі вислови..і просто вражений..що у людини може бути настільки казкове відношення до того.. в чому вона ну повніший нуль!!! Ну давайте посміємося!))Оділи костюм та рятувальний жилет!))) На всіх 10..чи 20 тисяч вдіти? Ну казково вділи... Попали у Дніпро...)))) Випливеш? А по тобі ще й лупити будуть... А куди плисти... ніч на дворі... А де збиратися..? Далі сміємося!!! ))) Які парашути нові..? Керовані? Так вони вже 60 років.... Чому ж ПДВ не використовують їх масово ні в американців..ні у кацапів? До речі...))) Армія США ВІДМОВИЛАСЯ від масового десантування військ... вважаючи це непотрібним... затратним і дуже небезпечним у плані збереження життя десантуємих та ЗНИЩЕННЯ літаків..які виконують десантування ОДНОГО ПОЛКУ З ТЕХНІКОЮ.... ( а це порядка 30 Іл-76) І тільки для Вас... Щоб літаки ..що десантують це ..виконали свою роботу з вирогидністью 50 відсотків збитих... потрібно було пробити коридор безпеки з використанням засобів стратегічної авіаціїї... тактичного ядерного озброєння... і то... з 10 ..п*ять не долетить! Важливу роль виконує бойовий порядок літаків... Десантування трійками саме ефективне... але русня НЕ ПІДГОТОВЛЕНА до таких польотів...а нашому ППО за щастя буде валити по ТРИ літаки двома ракетами..)))) А якщо підуть у порядку по одному з мінімальним інтервалом в 1 хвилину...то мяса буде не перемолоти..))) Ну і за Ваші розрахунки... Я всеж сподіваюсь..що Ви почнете думати....)))) Давайте но намалюйте діаметр 5 км. від центра міста..)))) Перший десантник впаде на зоопарк на проспекті Перемоги... останній зі 115 на борту... за Дніпром на Троєщині... Першого роздавить слон у вольєрі...куди він сяде ...останнього забьють палицями троєщинці..бо він повисне на балконі якойсь багатоповерхівки... Ти що попадуть у Дніпро... до ранку будуть вигрібати до берега... Якщо їх як щурів теж не забьють палицями. Ви збираєтесь воювати військами розкиданими по всьому Києву у радіусі диаметрі 5-6 км.? А техніку теж кидати на місто? А без техніки десант це просто м*ясо..))) І останне! Ви надивились дуже багато комічних фільмів про ПДВ. У зоні особливої уваги... тощо. Запам*ятайте. Більшість ПДВ рашки НІЧИМ не відрізняється від звичайних руснявих вояків... Є кілька спецпідрозділів... Інше..ще м*ясо!!! Дивиться відео полону псковських десантників 2014 року... Ну ото і все ..що я Вам хотів довести. Дійшло до Вас..не дійшло... мені байдуже. Головне те..що Ви дуже добре повеселили цензорівців...своєю дитячою маячнею.
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20.11.2022 12:34 Відповісти
пора уже ******* ростовскую обл по ходу там кремлевский ***********-чупакабра прячется!СЛАВА ЗСУ!
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15.11.2022 18:33 Відповісти
И в каком месте Зе и ВСУ собираются договариваться, а утырок?
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15.11.2022 18:57 Відповісти
лаптєногі ******** з тих ТУ-95, що їм передала Україна.
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15.11.2022 19:22 Відповісти
.. передали всього ТРИ Ту-95МС !! І своїх у них буо достатньо. А от ВІСІМ Ту-160..це вже забагато було...АЛЕ!! З ШІСНАДЦЯТИ Ту-160 боєздатних у них всього ШІСТЬ!!! І вони почали використовувати Ту-160 з випрацюваним ресурсом двигунів... Нам не легше..а факт є фактом.
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15.11.2022 20:34 Відповісти
Чи можливо для нас чимось знищити чи знешкодити ці їхні літаки на таких великих відстанях?
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20.11.2022 05:03 Відповісти
НІ!! НЕМОЖЛИВО!! Про транспортну!!! Але якщо Вашу маячню сприйняти за дію..і дійсно підняти у повітря 40-50 літаків з десантом... то валити їх почнуть зразу після перетину кордону. Для Іл-76 достатньо однієї ракети Стінгер... чи Стріли..щоб припинити його політ. А цього добра у нас по лісах неміряно. А йти вони будуть по одному маршруту... То якщо не пробити коридор...а його ніхто не зробить... не знищити хотя б 70 відсотків ППО... то весь поток там і ляже. І будьте впевнені... Якщо Ви у бойовому порядку Іл-76..і побачите..як попереду падає збитий літак... я Вам даю 100500 відсотків гарантії..що полетять хто зна куди і мови про прицільне десантування не буде АПРІОРІ!! Найбільш правильне..це посадкове десантування... коли можна привезти до 225 людей на борту... техніку... та інше. А не десантування 115 людей.. І план у русні був тільки такий. Захоплення Гостомеля... посадка 30-35 літаків Іл-76 ЗІ СПЕЦНАЗОМ!! і технікою... Мобільний кулак... Блискавичне переміщення у центр Києва і Добрий день Владимир Александрович!! Вы нас ждали? Вот мы и пришли!! І щасливі обличчя Зепогані.. Арестовичей та Єрмаків..))) Не розраховували кацапи..що підрозділи НГ у Гостомелі вчинять такий опір... і що так бистро туди підтягнуть ЗСУ... А Іл-76 у рашці були готові... І є непровірена інформація ..що більш десятка вже були у повітрі...і сіли замість Гостомеля в Гомелі та Барановичах... І Жуляни... Вони теж були відкриті... Кривонос врятував ситуацію..чим викликав гнів погані. Вам це нічого не збуджує у мозку?. І не полетіла русня тоді ні в Гостомель ..ні в Жуляни..бо зрозуміли..що не долетять. Та й коли вони вночі під Васильковом викинули десант ..який банально побився при приземлені..а інших просто знищили вранці...то стало ясно. Все! Десантів не буде.. І війна пішла не за планом русні!
Про стратегів..що стріляють з Каспію! НЕМОЖЛИВО! нема ні у нас ..ні у американців подібних засобів. Дуже далеко. Ціль повітряна... маневруюча. На землі вразити можна. Але теж таких засобів тепер у НАС нема. У американців..є!
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20.11.2022 13:02 Відповісти
Схоже, що на землі їх уже почали діставати -
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07.12.2022 16:47 Відповісти
Фуфел мавзолейный готовился к Саммиту на Бали..но СкреПОНОС напал.и неполетел Стерхолет..бензину нету.. решил бомбить инфраструктуры Украины...та все..это паБЕДА 9 мая 1945 года...
Дебил..он и в Африке дебил..живёт в 20 веке вместе со своими Тупорылыми Обезьянами Шариковыми...🦍🦍🦍
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15.11.2022 19:27 Відповісти
Сумашедший пу. Неплохо бы огласить об очередной варварской бомбардировки на саммите G20
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15.11.2022 19:45 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:31 Відповісти
 
 