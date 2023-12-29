Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей
Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі.
Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
З Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей. У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.
О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59", - йдеться в повідомленні.
За даними Залужного, вночі рашисти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети та ударні БПЛА.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:
- 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131"
- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - додав головнокомандувач.
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решта - це балістичні/аеробалістичні ракети
чекісти-сатаністи, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ!!!!!111
F-117 Nighthawk (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94:%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B укр. «Найтхок»)https://uk.wikipedia.org/wiki/F-117_Nighthawk#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/F-117_Nighthawk#cite_note-2 [a] - одномісний дозвуковий тактичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) малопомітний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA ударний літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американської фірми https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin , призначений для таємного проникнення через систему https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E ППО противника і атак стратегічно важливих наземних об'єктів військової інфраструктури (ракетні бази, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аеродроми , центри керування і зв'язку тощо).
Хто поясне математику *****. 87 ракет збито з 90 випущенних. Тоді віходить що 158-90=68 шахедів - 27 збитих= 41 долетів чи що *****?
Тільки не можуть пояснити - чому радари нашого ппо працювали зі складу з ракетами . ? Тричі свинособачій пропагандятині задавав це питання - а в отвєт тішіна .
" - мы воюем, потому что защищаем россию
- ты имеешь в виду "интересы россии", т.е. доходы умеровых, абрамовичей, ротенбергов и прочих истинно русских?
(тут була пауза на осмислення)
- ты совсем что-ли тупой? на кой мне эти ****** сдались. Мы зашищаем россию и ее простой народ. неужели непонятно?"
І що ти хотів цим сказати .?
Якщо до того транспортні літаки рашистів боялись літати на аеродроми в мідмосков'ї з Ірану, то тепер спокійно собі прилітають з повними бортами "шахедів".
То питається, до яких пір зе-команда в ОПі і МОУ, що тосує командні кадри без погодження із Генштабом і командуючим ЗСУ, буде втручатись у дії військових і вишукувати якісь домовленості "посередині" із ворогом, а не займеться своїми прямими обов'язками: забезпечення української армії засобами ураження сил супротивника дальньої дії, для завданнЯ ударів по цілях на його території в радіусі 500-700 км ?
27 / 36 шахедів
87 / 122 ракет
от вам , су@ и 🖕🖕🖕і будьте ви прокляті 🤬
7 тис шт з тих складських довоєнних запасів вони вже відстріляли , тепер ті склади майже порожні .
А СКІЛЬКИ УКРАЇНИ ВИПУСТИЛА ПО рАСЄЄ РАКЕТ ?????