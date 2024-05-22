У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, - речник МЗС Вронський
У Польщі питання щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни розглядається з технічної та юридичної точок зору.
Про це в коментарі Укрінформу зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.
"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає",- розповів Вронський, додавши, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.
Вронський зазначив що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.
Він пояснив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.
При цьому, речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.
"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив Вронський.
Варто нагадати, що вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей. Тоді одна з ракет порушила повітряний простір Польщі і все вказує на те, що вона не впала на території РП, а залишила межі країни.
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По-перше, через те, що ракети та БЛА РФ з різних причин, здатні змінити курс, залетіти у повітряний простір Польщі і створити загрозу повітряним та наземним обʼєктам у небі та на території Польщі.
По-друге, військові злочинці з РФ програмують маршрути ракет та БЛА, якими атакують Україну так, щоб уламки збитих над Україною ракет та БПЛА з великої імовірністю потрапляли на територію сусідньої Польщі. Зокрема, путінські терористи спрямовують крилаті ракети та БПЛА уздовж лінії кордону України з Польщею, намагаючись ускладнити роботу ППО України.
По третє, жоден живий громадянин РФ на території РФ фізично не постраждає в наслідок уражень засобами ППО Польщі російських БПЛА та ракет у небі України.
Від падіння уламків цілей, збитих у небі України засобами ППО Польщі, не будуть пошкоджені жодні обʼєкти на території РФ.
Вже час обʼєднати частину сил ППО Польщі, які безпосередньо контролюють повітряний простір Польщі поблизу повітряного кордону з Україною, з ППО України для спільного узгодженого відбиття повітряних атак кремлівських терористів.