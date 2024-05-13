За пів року Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередні шість місяців, - WSJ

За останній час Україна перехопила менше ракет, оскільки Росія збільшує кількість атак і застосовує важчу для ураження зброю. Російські обстріли України стали більш смертоносними, ніж будь-коли, пише видання The Wall Street Journal.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

В України закінчуються боєприпаси для Patriot

Як пише видання, зниження можливостей ППО України пояснюється посиленням атак російських безпілотників і ракет, а також обстрілами з балістичних ракет.

Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для системи Patriot, що постачається Заходом, яка раніше була найкращим захистом від подібних атак.

Знизився показник перехоплення ворожих цілей

Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, проведеним Wall Street Journal, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% у попередні шість місяців. Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30%. Показник перехоплення "Шахедів" за останні шість місяців знизився лише на один процентний пункт і становив 82%.

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Чи вдасться Україні стримати ВПС Росії?

"Хоча дані про атаки й перехоплення за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину.

Посилені обстріли руйнують інфраструктуру та міста, виснажуючи й без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російську авіацію у своє небо", - наголошує WSJ.

За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.

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Згідно з даними видання, за останні пів року Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.

За словами представника ЗСУ, перехоплення більшої кількості атак може призвести до виснаження запасів боєприпасів, а більш потужні залпи - до перевантаження української оборони, оскільки системи ППО можуть не встигнути перезарядитися досить швидко, додає The Wall Street Journal.