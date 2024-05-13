За пів року Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередні шість місяців, - WSJ
За останній час Україна перехопила менше ракет, оскільки Росія збільшує кількість атак і застосовує важчу для ураження зброю. Російські обстріли України стали більш смертоносними, ніж будь-коли, пише видання The Wall Street Journal.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.
В України закінчуються боєприпаси для Patriot
Як пише видання, зниження можливостей ППО України пояснюється посиленням атак російських безпілотників і ракет, а також обстрілами з балістичних ракет.
Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для системи Patriot, що постачається Заходом, яка раніше була найкращим захистом від подібних атак.
Знизився показник перехоплення ворожих цілей
Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, проведеним Wall Street Journal, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% у попередні шість місяців. Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30%. Показник перехоплення "Шахедів" за останні шість місяців знизився лише на один процентний пункт і становив 82%.
Чи вдасться Україні стримати ВПС Росії?
"Хоча дані про атаки й перехоплення за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину.
Посилені обстріли руйнують інфраструктуру та міста, виснажуючи й без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російську авіацію у своє небо", - наголошує WSJ.
За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.
Згідно з даними видання, за останні пів року Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.
За словами представника ЗСУ, перехоплення більшої кількості атак може призвести до виснаження запасів боєприпасів, а більш потужні залпи - до перевантаження української оборони, оскільки системи ППО можуть не встигнути перезарядитися досить швидко, додає The Wall Street Journal.
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Це просто реальний абсурд і маразм, коли по тобі стріляють, а ти не можеш відповісти. А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.
ШО ЦЕ ЗА ВІЙНА ТАКА????
мені здається, що вже навіть мавпа вже взяла б і тупо скопіювала б ті засоби ураження і почала ї6ашити у відповідь!
Це ж не гармата якась. Там тобі і локатори, і генератори, і антени, і пускові, і ракети, здатні збивати балістику.
А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.
Дрони не можуть замінити реактивну артилерію через обмежену кількість вибухівки, яку вони здатні переносити. Та й вразливі вони до РЕБу.
Але ж це статичний об'єкт. А якщо це пускова іскандера чи С-300, яка постійно пересувається? Як ти її вполюєш шахедом?
Є обов'язки перед партнерами, які в рамках угод потрібно виконувати.
Ти цього хочеш? Якщо так, тоді продовжуй бубоніти про "зобов'язання"...
А чого сказати хотів? Шо під обстрілами подобається жити? І шо адвокатом подобається працювати для тих, хто тобі не дає від них захиститися? Ну ОК.
Подобається - граєте за правилами, ні - робіть своє і бомбардируйте, що хочете.
Вся демагогія про "нігодяєв які нє дают стрілять" на рівні дитсадка
Щоб зменшити кількість засобів для ППО?
А потому что ракетами кацапы стали гораздо больше обстреливать не Киев (это он вытягивал высокий процент), а прифронтовые области, где против ракет почти нет ПВО.
чи вже поховали справу???
буде як з розмінуванням???
1. В последние полгода резко выросло применение баллистических ракет разных типов, которые перехватывает только киевское ПВО.
2. Но как раз по Киеву баллистикой стали работать реже, а бьют туда, где НЕТ никаких Петриотов.
Даже если бы на складах лежали тысячи ракет для них - ничего бы не изменилось, пока не будет 3-5-7 дополнительных батарей.
А если рашисты будут месяц бить баллистикой скажем по приграничью, то ПВО перехватит 0 процентов ракет и можно будет написать очередную сенсационную чушь.
Так що чия б корова мумукала, але не ця!