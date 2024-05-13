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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За пів року Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередні шість місяців, - WSJ

Україна почала перехоплювати менше російських ракет, ніж на початку війни.

За останній час Україна перехопила менше ракет, оскільки Росія збільшує кількість атак і застосовує важчу для ураження зброю. Російські обстріли України стали більш смертоносними, ніж будь-коли, пише видання The Wall Street Journal.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

В України закінчуються боєприпаси для Patriot 

Як пише видання, зниження можливостей ППО України пояснюється посиленням атак російських безпілотників і ракет, а також обстрілами з балістичних ракет.

Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для системи Patriot, що постачається Заходом, яка раніше була найкращим захистом від подібних атак.

Знизився показник перехоплення ворожих цілей

Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, проведеним Wall Street Journal, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% у попередні шість місяців. Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30%. Показник перехоплення "Шахедів" за останні шість місяців знизився лише на один процентний пункт і становив 82%.

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Чи вдасться Україні стримати ВПС Росії?

"Хоча дані про атаки й перехоплення за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину.

Посилені обстріли руйнують інфраструктуру та міста, виснажуючи й без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російську авіацію у своє небо", - наголошує WSJ.

За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.

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Згідно з даними видання, за останні пів року Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.

За словами представника ЗСУ, перехоплення більшої кількості атак може призвести до виснаження запасів боєприпасів, а більш потужні залпи - до перевантаження української оборони, оскільки системи ППО можуть не встигнути перезарядитися досить швидко, додає The Wall Street Journal.

Автор: 

безпілотник (4121) ППО (3158) ракети (4011) росія (65002)


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Топ коментарі
+9
Треба вже припинити гратися у ці безглузді обмеження на застосування західної зброї і вибивати пускові на території кацапні. І пофіг шо вони там будуть говорити про ескалацію.

Це просто реальний абсурд і маразм, коли по тобі стріляють, а ти не можеш відповісти. А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.

ШО ЦЕ ЗА ВІЙНА ТАКА????
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13.05.2024 09:44
+2
Московити стріляють північнокорейськими, іранськими та китайськими ракетами і це не ескалація, а Україна навіть гранату іноземного виробництва не може по кордону кинути.
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13.05.2024 09:47
+2
За пів року Україна... мала змогу, мінімум 6х30=180 разів, почути хронічно обдовбаного препіЗедента та лідора вЗесвіту.
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13.05.2024 09:49
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Треба вже припинити гратися у ці безглузді обмеження на застосування західної зброї і вибивати пускові на території кацапні. І пофіг шо вони там будуть говорити про ескалацію.

Це просто реальний абсурд і маразм, коли по тобі стріляють, а ти не можеш відповісти. А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.

ШО ЦЕ ЗА ВІЙНА ТАКА????
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13.05.2024 09:44 Відповісти
Московити стріляють північнокорейськими, іранськими та китайськими ракетами і це не ескалація, а Україна навіть гранату іноземного виробництва не може по кордону кинути.
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13.05.2024 09:47 Відповісти
за 2 роки на территорії України впало і не розірвалося десятки, якщо не сотні різних засобів ураження, починаючи з дронів і закінчуючи аналоговнєтними балістичними ракетами...
мені здається, що вже навіть мавпа вже взяла б і тупо скопіювала б ті засоби ураження і почала ї6ашити у відповідь!
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13.05.2024 10:08 Відповісти
Ну припустимо. А скільки нам потрібно таких систем? Ми зможемо закрити з їх допомогою всі наші потреби? І де їх вироблятимуть?

Це ж не гармата якась. Там тобі і локатори, і генератори, і антени, і пускові, і ракети, здатні збивати балістику.
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13.05.2024 10:33 Відповісти
не зовсім зрозумів до чого тут "генератори", "ракети, здатні збивати балістику"?? на моїм памʼяти вже штук так 10 впавших і не розірвавшихся "шахєдів"... скопіюйте це "мопєд", наштампуйте копій і обстрілюйте кацапів кожен день по 100 штук - виснажуйте їх ппо, нехай вони витрачають мільйони на виробництво проти-ракєт... нехай вони тягнуть ппо з фронту в московію... після чого обстрілюйте тими шахєдами фронт... щоб це зрозуміти треба мати 2 класи освіти? чи не бути квадратноголовим хєнєралом з моу?
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13.05.2024 10:49 Відповісти
А я поясню. Я мав на увазі систему, подібну петріот. Вона складається з багатьох елементів, як от:

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13.05.2024 10:55 Відповісти
до чого тут "петріот"? ти почав з того, що Україні хтось забороняє стріляти у відповідь!
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13.05.2024 11:01 Відповісти
І додав у тому ж таки коментарі:

А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.
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13.05.2024 11:02 Відповісти
Якщо ж Ви говорили про далекобійні ракети типу атакамс, то це теж дуже складне виробництво. Все інше легко перехоплюється і збивається кацапським ППО.

Дрони не можуть замінити реактивну артилерію через обмежену кількість вибухівки, яку вони здатні переносити. Та й вразливі вони до РЕБу.
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13.05.2024 10:59 Відповісти
так дрони виснажують ппо! копіюйте і виснажуйте ппо! через тиждень-два - хєрачте "малоефективними" ракетами
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13.05.2024 11:03 Відповісти
Так і "хєрачать". По НПЗ, наприклад. Мало не щодня.

Але ж це статичний об'єкт. А якщо це пускова іскандера чи С-300, яка постійно пересувається? Як ти її вполюєш шахедом?
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13.05.2024 11:05 Відповісти
Про договірні відносини чув?
Є обов'язки перед партнерами, які в рамках угод потрібно виконувати.
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13.05.2024 09:53 Відповісти
Ну тоді готуйся. Скоро і тобі буде на голову прилітати (якщо вже не прилітає). І після цього будеш нагадувати всім про "обов'язки перед партнерами".
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13.05.2024 10:30 Відповісти
Мені прилітає з 2022 року, 36 км до кордону до п*дарів. Що далі?
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13.05.2024 10:54 Відповісти
Далі кацапня заїде до твого НП і тобідоведеться тікати.

Ти цього хочеш? Якщо так, тоді продовжуй бубоніти про "зобов'язання"...
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13.05.2024 11:01 Відповісти
Ну так іди влаштовуй протести, що США, Британія не "такі" партнери. Впевнений до твоєї думки прислухаються
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13.05.2024 11:26 Відповісти
Поговорили.

А чого сказати хотів? Шо під обстрілами подобається жити? І шо адвокатом подобається працювати для тих, хто тобі не дає від них захиститися? Ну ОК.
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13.05.2024 11:30 Відповісти
В мене до них претензій нуль. Їхня зброя/техніка, їхні вимоги.
Подобається - граєте за правилами, ні - робіть своє і бомбардируйте, що хочете.
Вся демагогія про "нігодяєв які нє дают стрілять" на рівні дитсадка
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13.05.2024 13:00 Відповісти
Я вже зрозумів, що обстріли тебе не турбують. Ти вже кілька коментарів це повторюєш. Але якщо тобі цеподобається, то будь ласка...
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13.05.2024 14:30 Відповісти
"Діти" за рівнем мислення не сприймають ніякі відмови та обмеження
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13.05.2024 18:13 Відповісти
Навіть нічого правдивого і не очікував із коментрів прихильників Херпіду і його команди. Виходить, що знову винні США і всі західні паартнери, бо не дозволяють стріляти по території россії ракетми із США, Англії і Франції? всі вже цілі знищили в Криму, на території Донецької, Луганської і Херсонської областей? А немає вини того мальчіка від наріду 73%, який у 2019 році знищив всі наші ракетні програми, які зробив отой ненависний "барига", мальчік, який попри війну, знищив 4 мільйона мін, які були в Україні, мальчік, який всі зароблені попередникми гроші і виграні в міжнродних судах. зарив в дороги, мальчіка, який скорочував і відводив свою армію із підготовлених командою "бариг" укріплень, розміновував наші мінні поля, щоб ворог йшов, як на прад, мальчіка, який за 5 років так і не налагодив випуск наших, укрїнських ракет? Не подобалися ракети, які доробили при Порошенко і Турчинову, то давай Володя свої проекти, ти ж так всім обіцяв і брехав, який ти правильний. Україна, яка ще 5 років назад готувала до космічних експедицій найкращі в світі модулі, сьогодні при такому вумному і "патріоту" від антимайдану не може виготовити навіть прості снаряди.
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13.05.2024 10:06 Відповісти
За пів року Україна... мала змогу, мінімум 6х30=180 разів, почути хронічно обдовбаного препіЗедента та лідора вЗесвіту.
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13.05.2024 09:49 Відповісти
І чому ж це незламний лідор відмовився від візиту у США в грудні 23р?
Щоб зменшити кількість засобів для ППО?
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13.05.2024 09:54 Відповісти
Цей Херпіду давно мав доробити свою ППО ПРО "Кільчень". Міг до 2022 року разом з турками виготовити інші системи ППО ПРО ближньої, середньої і дальньої дії, але тоді відмовився, бо дуже хотілося все вбухкати в дороги. Точно як розбалуване дитя потратило всі гроші на морозиво і злишило бтьків без хліба, так і Херпіду залишив українців з голою дупою. Сьогодні ні дорог, ні ракет, розбиті майже всі підприємства і знищені історичні споруди міст..., скільки вбито укрїнців? А міг навіть придумати за 5 років, при такій монобільшості і шаленній підтримці наріду свої, новенькі системи ППО ПРО "Бєнєчка", або "Малорос".
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13.05.2024 10:13 Відповісти
І тут 73% ...
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13.05.2024 10:22 Відповісти
За останній час Україна перехопила менше ракет, оскільки США пів року "перехоплювало" всяку рашистську куйню не голосуючи за допомогу Україні.що привело і дальше приводить .(як наслідок цього) до втрат територій і що найбільш цінне, це багаточисельних втрат життя українських захисників...
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13.05.2024 10:31 Відповісти
Не потому.
А потому что ракетами кацапы стали гораздо больше обстреливать не Киев (это он вытягивал высокий процент), а прифронтовые области, где против ракет почти нет ПВО.
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13.05.2024 10:36 Відповісти
а щодо того, хто дав команду не збивати ракери над трипільською ТЕС???
чи вже поховали справу???
буде як з розмінуванням???
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13.05.2024 10:57 Відповісти
Здесь две причины которые известны всем, кроме журналистов WSJ и зрадофилов...
1. В последние полгода резко выросло применение баллистических ракет разных типов, которые перехватывает только киевское ПВО.
2. Но как раз по Киеву баллистикой стали работать реже, а бьют туда, где НЕТ никаких Петриотов.
Даже если бы на складах лежали тысячи ракет для них - ничего бы не изменилось, пока не будет 3-5-7 дополнительных батарей.
А если рашисты будут месяц бить баллистикой скажем по приграничью, то ПВО перехватит 0 процентов ракет и можно будет написать очередную сенсационную чушь.
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13.05.2024 11:26 Відповісти
Пусть WSJ лучше напишет почему они не хотят поставлять Украине ПРО.
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13.05.2024 13:05 Відповісти
The Wall Street Journal мусить тихо сидіти та мовчати у ганчірочку, поки їй не нагадали, скільки часу її улюблений трамп та його дресировані песики з респів затримували зброю для України, і особливо ППО! Якраз оці самі півроку!!!

Так що чия б корова мумукала, але не ця!
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13.05.2024 13:30 Відповісти
 
 