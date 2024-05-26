Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні

Ворог завдав комбінованого ракетного удару: спочатку запустив ракети Х-101/555, а потім "Кинджали". Вибухи лунали на Київщині, у Хмельницькому, в Старокостянтинові, у Вінницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Масована атака російських окупантів почалася пізно вночі з кількох груп "шахедів". Згодом росіяни завдали ударів ракетами Х-101, а потім вдарили "Кинджалами". Вибухи лунали на Київщині, у Хмельницькому, в Старокостянтинові та інших містах.

Під час масованої повітряної атаки сьогодні ворог застосував:

крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 4 бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;

аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал" запущені МіГ-31К;

ударні БпЛА типу "Шахед".

Ракетна атака тривала 2 години, 20 хвилин. Атака БпЛА тривала рівно 5 годин.

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