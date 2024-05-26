Сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди", - Повітряні сили
У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Російські загарбники у ніч проти 26 травня атакували України ракетами та "шахедами", зокрема:
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області);
- 12 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);
- 31 ударним БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, мис Чауда – Крим).
"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".
Зазначається, що ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
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