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Сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди", - Повітряні сили

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники у ніч проти 26 травня атакували України ракетами та "шахедами", зокрема:

  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області);
  • 12 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);
  • 31 ударним БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, мис Чауда – Крим).

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

Зазначається, що ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні

Результат роботи ППО 26 травня

Автор: 

ППО (3176) Повітряні сили (2623)


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Топ коментарі
+15
честь та хвала Українській ПВО
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26.05.2024 08:44
+13
💪
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26.05.2024 08:11
+9
Хорошо, что сбили. Ещё пусть немного ПВО запад подкинет и ракет побольше, что бы кацапские говнолеты сбивать можно получше было.
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26.05.2024 08:18
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26.05.2024 08:11 Відповісти
Хорошо, что сбили. Ещё пусть немного ПВО запад подкинет и ракет побольше, что бы кацапские говнолеты сбивать можно получше было.
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26.05.2024 08:18 Відповісти
Кинжали не збили
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26.05.2024 08:46 Відповісти
Их только Киевское ПВО может сбивать
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26.05.2024 09:18 Відповісти
честь та хвала Українській ПВО
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26.05.2024 08:44 Відповісти
Це дуже добре, що спромоглися налагодити роботу ППО, не усе так погано, як іноді здається.
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26.05.2024 08:46 Відповісти
Читай уважніше. Лобачевський. 12 збитих Х-101.
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26.05.2024 08:58 Відповісти
Ні "Кінжали" не кружляють, а потрапили в ціль, скоріше за все в Старконі. Але і тут без коригувальника, чи стукача не обійшлося.
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26.05.2024 09:18 Відповісти
А сковчаща кріворізько-московитьська гнида верещить що погано допомогають.
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26.05.2024 10:24 Відповісти
 
 