Последствия ночной атаки РФ на Виннитчине
Ночью 25 мая враг атаковал Винницкую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто. Пострадало 3 человека, которые от госпитализации отказались". - говорится в сообщении.
Отмечается, что из дома спасатели эвакуировали 40 человек. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.
Напомним, 26 мая армия РФ ударила по жилому дому в Винницкой области.
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Ніхрена собі дрон!!! Напевне розміром з залізничний вагон, що стільки уламків?