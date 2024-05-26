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Последствия ночной атаки РФ на Виннитчине

Ночью 25 мая враг атаковал Винницкую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто. Пострадало 3 человека, которые от госпитализации отказались". - говорится в сообщении.

Отмечается, что из дома спасатели эвакуировали 40 человек. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Уламки дрона впали на житловий будинок у Жмерінці
Наслідки нічної атаки РФ на Жмерінку
Рятувальники евакуюють постраджалих

Напомним, 26 мая армия РФ ударила по жилому дому в Винницкой области.

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Автор: 

Винницкая область (1035) обстрел (27151) Жмеринка (13)


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внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто Джерело:

Ніхрена собі дрон!!! Напевне розміром з залізничний вагон, що стільки уламків?
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26.05.2024 08:41 Ответить
Ты прав. Не верь никому. Думай. Принцип Геббельсовской пропаганды не чужд и нам. НО ИДЁТ ВОЙНА! Потому все средства хороши. Украина обязана победить!
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26.05.2024 09:06 Ответить
ЗМІ називають дронами всі БПЛА, не розділяючи їх за класифікацією та видами, тому виникає плутанина. Фактично "дроном" можна назвати як іграшковий квадракоптер, так і ударний безпілотник ІІІ класу.
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26.05.2024 11:06 Ответить
Йому Українці вже давно не вірять. Йому вірять ЗЄ-філітики.
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26.05.2024 09:23 Ответить
лайби на вишиванках ворогів України і її народу, немають абсолютно ніякого значення.
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26.05.2024 09:45 Ответить
Капець, на старості без житла. Кілька днів тому знайома розповіла, її свати-пенсіонери живуть в Одесі - вибухом винесло вікна в квартирі разом з рамами, стан квартири можна уявити, а допомогу отримали у вигляді кількох листів ОСБ-плити.
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26.05.2024 13:24 Ответить
 
 