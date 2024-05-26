Последствия ночной атаки РФ на Виннитчине

Ночью 25 мая враг атаковал Винницкую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто. Пострадало 3 человека, которые от госпитализации отказались". - говорится в сообщении.

Отмечается, что из дома спасатели эвакуировали 40 человек. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.











Напомним, 26 мая армия РФ ударила по жилому дому в Винницкой области.

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