Наслідки нічної атаки РФ на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 25 травня ворог атакував Вінницьку область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто. Постраждало 3 людей, які від госпіталізації відмовилися". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з будинку рятувальники евакуювали 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.











Нагадаємо, 26 травня армія РФ вдарила по житловому будинку у Вінницькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні