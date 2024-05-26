Наслідки нічної атаки РФ на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО
Вночі 25 травня ворог атакував Вінницьку область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто. Постраждало 3 людей, які від госпіталізації відмовилися". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з будинку рятувальники евакуювали 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.
Нагадаємо, 26 травня армія РФ вдарила по житловому будинку у Вінницькій області.
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Ніхрена собі дрон!!! Напевне розміром з залізничний вагон, що стільки уламків?