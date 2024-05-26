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Наслідки нічної атаки РФ на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 25 травня ворог атакував Вінницьку область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто. Постраждало 3 людей, які від госпіталізації відмовилися". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з будинку рятувальники евакуювали 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.

Уламки дрона впали на житловий будинок у Жмерінці
Наслідки нічної атаки РФ на Жмерінку
Рятувальники евакуюють постраджалих

Нагадаємо, 26 травня армія РФ вдарила по житловому будинку у Вінницькій області.

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Автор: 

Вінницька область (1016) обстріл (28472) Жмеринка (13)


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внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто Джерело:

Ніхрена собі дрон!!! Напевне розміром з залізничний вагон, що стільки уламків?
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26.05.2024 08:41 Відповісти
Ты прав. Не верь никому. Думай. Принцип Геббельсовской пропаганды не чужд и нам. НО ИДЁТ ВОЙНА! Потому все средства хороши. Украина обязана победить!
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26.05.2024 09:06 Відповісти
ЗМІ називають дронами всі БПЛА, не розділяючи їх за класифікацією та видами, тому виникає плутанина. Фактично "дроном" можна назвати як іграшковий квадракоптер, так і ударний безпілотник ІІІ класу.
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26.05.2024 11:06 Відповісти
Йому Українці вже давно не вірять. Йому вірять ЗЄ-філітики.
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26.05.2024 09:23 Відповісти
лайби на вишиванках ворогів України і її народу, немають абсолютно ніякого значення.
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26.05.2024 09:45 Відповісти
Капець, на старості без житла. Кілька днів тому знайома розповіла, її свати-пенсіонери живуть в Одесі - вибухом винесло вікна в квартирі разом з рамами, стан квартири можна уявити, а допомогу отримали у вигляді кількох листів ОСБ-плити.
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26.05.2024 13:24 Відповісти
 
 