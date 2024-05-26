Внаслідок російської атаки по Вінниччині є влучання у житловий будинок, є поранені
Армія РФ вдарила по житловому будинку у Вінницькій області, три людини постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також начальник Вінницької ОВА пізніше додав, що у всіх постраждалих – легкий ступінь тяжкості поранень, і всі постраждалі відмовились від госпіталізації.
Нагадаємо, вночі 26 травня російська армія завдала масованого комбінованого ракетного удару. Вибухи лунали у різних регіонах.
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