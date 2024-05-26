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В результате российской атаки по Винницкой области есть попадание в жилой дом, раненые

вибух

Армия РФ ударила по жилому дому в Винницкой области, три человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"В Винницкой области в результате вражеской атаки есть попадание в жилой дом. 3 человека пострадали", - говорится в сообщении.

Также начальник Винницкой ОВА позже добавил, что у всех пострадавших - легкая степень тяжести ранений, и все пострадавшие отказались от госпитализации.

Напомним, ночью 26 мая российская армия нанесла массированный комбинированный ракетный удар. Взрывы раздавались в разных регионах.

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Винницкая область (1033) обстрел (27057) ракеты (3566)


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