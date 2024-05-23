Просьба Украины сбивать ракеты с территории стран НАТО дискуссионна, - МИД Польши

В Польше прокомментировали просьбу Украины сбивать со своей территории российские ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.

Он подтвердил, что Украина просит соседние страны, чтобы те сбивали российские ракеты со своей территории.

"Украинская сторона выдвигает такое требование, чтобы польские военные, польская противовоздушная оборона сбивали ракеты, которые пролетают над украинской территорией", - добавил Вронский.

По его словам, это вопрос для обсуждения. А потенциальное сбивание ракет связано с рядом предпосылок.

"Например, технические, касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или повлекут чью-то смерть, ведь, в конце концов, эта ракета не растворится в воздухе", - пояснил спикер.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями.

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