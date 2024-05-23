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Новости Война
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Просьба Украины сбивать ракеты с территории стран НАТО дискуссионна, - МИД Польши

У Польщі відповіли на прохання збивати ракети над Україною

В Польше прокомментировали просьбу Украины сбивать со своей территории российские ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.

Он подтвердил, что Украина просит соседние страны, чтобы те сбивали российские ракеты со своей территории.

"Украинская сторона выдвигает такое требование, чтобы польские военные, польская противовоздушная оборона сбивали ракеты, которые пролетают над украинской территорией", - добавил Вронский.

По его словам, это вопрос для обсуждения. А потенциальное сбивание ракет связано с рядом предпосылок.

"Например, технические, касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или повлекут чью-то смерть, ведь, в конце концов, эта ракета не растворится в воздухе", - пояснил спикер.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями.

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Автор: 

ПВО (2728) Польша (8405) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+11
перекладаю з дипломатичної мови на людську: блд, ми просто сремося, щоб росія не подумала чого зайвого, якщо ми зіб'ємо ракету з нашої території; нас цілком задовольняє, якщо Україна ще рік-два послаблюватиме кацапів і згине; потім ми застосуємо всю потужність нато; але це не точно.
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23.05.2024 11:33
+2
Всі сруться , але чомусь ракети прилетають лише по Україні , яка "наче б то" не среться і взагалі "щит Європи"

Може тобі по великому зомбофону щось не те розповідають
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23.05.2024 11:44
+1
"Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі" - дійсно, не розчиниться, а з великою ймовірністю влучить або в критичної інфраструктури об'єкт, або в дитячий садок. не парьтеся, хоробрі пшеки 🤡
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23.05.2024 11:36
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Правила форума Совет форумчан
перекладаю з дипломатичної мови на людську: блд, ми просто сремося, щоб росія не подумала чого зайвого, якщо ми зіб'ємо ракету з нашої території; нас цілком задовольняє, якщо Україна ще рік-два послаблюватиме кацапів і згине; потім ми застосуємо всю потужність нато; але це не точно.
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23.05.2024 11:33 Ответить
"Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі" - дійсно, не розчиниться, а з великою ймовірністю влучить або в критичної інфраструктури об'єкт, або в дитячий садок. не парьтеся, хоробрі пшеки 🤡
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23.05.2024 11:36 Ответить
Всі сруться , але чомусь ракети прилетають лише по Україні , яка "наче б то" не среться і взагалі "щит Європи"

Може тобі по великому зомбофону щось не те розповідають
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23.05.2024 11:44 Ответить
найменше мене цікавить думка ******* з чехії
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23.05.2024 12:11 Ответить
Кто о чем, а поляк о пенёнзах
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23.05.2024 11:41 Ответить
Дивна інформація, бо ракети не летять через 3 країни, а іменно тільки по Україні і падають на населення України, тому питання досить юридичне, а що скаже сама Україна, коли решта ракети упаде на будинок? Тут питання не в Польщі, а в Україні
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23.05.2024 11:50 Ответить
А ще може вбити польського тракториста
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23.05.2024 11:56 Ответить
для вирішення "юридичних питань" було б ідеально (якби була така можливість звісно) заганяти РЕБом ті ракети на територію Польщі - хай там і збивають
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23.05.2024 12:02 Ответить
Пусть кто-нибудь обьяснит поляку, что у Патриота есть два типа ракет РАС-2 и PAC-3, первые имеют БЧ и потенциально опасны, вторые PAC-3 это кинетический перехватчик, способный сбивать и Кинжал. В нем нет БЧ как таковой, есть вышибной заряд 8 кг, который раздвигает вольфрамовые стержни по курсу полета ракеты. РАС-3 не несет серьезной опасности при падении на охраняемый город, это не С-300 с 100кг БЧ.

Было бы замечательно чтобы поляки защитили хотя бы Львов от крылатых ракет, от баллистики они уже не смогут защитить даже восточную окружную Львова - там более 60км от границы. У Партиота РАС-3 60км по баллистике и 120км по другим целям.

Но лучше всего передать Патриоты ВСУ, только тогда можно было защитить и Львов и собственно ту же Польшу от пролетающих ракет.
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23.05.2024 12:40 Ответить
Скоро будете дискусувати чи збивати у себе! Недовго вже чекати!
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23.05.2024 15:24 Ответить
 
 