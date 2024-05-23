УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5567 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 817 12

Прохання України збивати ракети з території країн НАТО є дискусійним, - МЗС Польщі

У Польщі відповіли на прохання збивати ракети над Україною

У Польщі прокоментували прохання України збивати зі своєї території російські ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Він підтвердив, що Україна просить сусідні країни, щоб ті збивали російські ракети зі своєї території.

"Українська сторона висуває таку вимогу, щоб польські військові, польська протиповітряна оборона збивали ракети, які пролітають над українською територією", - додав Вронський.

За його словами, це питання для обговорення. А потенційне збиття ракет пов'язане із низкою передумов.

"Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі", - пояснив речник.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною або надати необхідні для цього системи ППО і літаки з відповідними технічними можливостями.

Також читайте: Польща придбала у США розвідувальні аеростати Barbara для посилення власної ППО

Автор: 

ППО (3166) Польща (8489) ракети (4019)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
перекладаю з дипломатичної мови на людську: блд, ми просто сремося, щоб росія не подумала чого зайвого, якщо ми зіб'ємо ракету з нашої території; нас цілком задовольняє, якщо Україна ще рік-два послаблюватиме кацапів і згине; потім ми застосуємо всю потужність нато; але це не точно.
показати весь коментар
23.05.2024 11:33
+2
Всі сруться , але чомусь ракети прилетають лише по Україні , яка "наче б то" не среться і взагалі "щит Європи"

Може тобі по великому зомбофону щось не те розповідають
показати весь коментар
23.05.2024 11:44
+1
"Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі" - дійсно, не розчиниться, а з великою ймовірністю влучить або в критичної інфраструктури об'єкт, або в дитячий садок. не парьтеся, хоробрі пшеки 🤡
показати весь коментар
23.05.2024 11:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перекладаю з дипломатичної мови на людську: блд, ми просто сремося, щоб росія не подумала чого зайвого, якщо ми зіб'ємо ракету з нашої території; нас цілком задовольняє, якщо Україна ще рік-два послаблюватиме кацапів і згине; потім ми застосуємо всю потужність нато; але це не точно.
показати весь коментар
23.05.2024 11:33 Відповісти
"Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі" - дійсно, не розчиниться, а з великою ймовірністю влучить або в критичної інфраструктури об'єкт, або в дитячий садок. не парьтеся, хоробрі пшеки 🤡
показати весь коментар
23.05.2024 11:36 Відповісти
Всі сруться , але чомусь ракети прилетають лише по Україні , яка "наче б то" не среться і взагалі "щит Європи"

Може тобі по великому зомбофону щось не те розповідають
показати весь коментар
23.05.2024 11:44 Відповісти
найменше мене цікавить думка ******* з чехії
показати весь коментар
23.05.2024 12:11 Відповісти
Кто о чем, а поляк о пенёнзах
показати весь коментар
23.05.2024 11:41 Відповісти
Дивна інформація, бо ракети не летять через 3 країни, а іменно тільки по Україні і падають на населення України, тому питання досить юридичне, а що скаже сама Україна, коли решта ракети упаде на будинок? Тут питання не в Польщі, а в Україні
показати весь коментар
23.05.2024 11:50 Відповісти
А ще може вбити польського тракториста
показати весь коментар
23.05.2024 11:56 Відповісти
для вирішення "юридичних питань" було б ідеально (якби була така можливість звісно) заганяти РЕБом ті ракети на територію Польщі - хай там і збивають
показати весь коментар
23.05.2024 12:02 Відповісти
Пусть кто-нибудь обьяснит поляку, что у Патриота есть два типа ракет РАС-2 и PAC-3, первые имеют БЧ и потенциально опасны, вторые PAC-3 это кинетический перехватчик, способный сбивать и Кинжал. В нем нет БЧ как таковой, есть вышибной заряд 8 кг, который раздвигает вольфрамовые стержни по курсу полета ракеты. РАС-3 не несет серьезной опасности при падении на охраняемый город, это не С-300 с 100кг БЧ.

Было бы замечательно чтобы поляки защитили хотя бы Львов от крылатых ракет, от баллистики они уже не смогут защитить даже восточную окружную Львова - там более 60км от границы. У Партиота РАС-3 60км по баллистике и 120км по другим целям.

Но лучше всего передать Патриоты ВСУ, только тогда можно было защитить и Львов и собственно ту же Польшу от пролетающих ракет.
показати весь коментар
23.05.2024 12:40 Відповісти
Скоро будете дискусувати чи збивати у себе! Недовго вже чекати!
показати весь коментар
23.05.2024 15:24 Відповісти
 
 