Прохання України збивати ракети з території країн НАТО є дискусійним, - МЗС Польщі

У Польщі прокоментували прохання України збивати зі своєї території російські ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Він підтвердив, що Україна просить сусідні країни, щоб ті збивали російські ракети зі своєї території.

"Українська сторона висуває таку вимогу, щоб польські військові, польська протиповітряна оборона збивали ракети, які пролітають над українською територією", - додав Вронський.

За його словами, це питання для обговорення. А потенційне збиття ракет пов'язане із низкою передумов.

"Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі", - пояснив речник.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною або надати необхідні для цього системи ППО і літаки з відповідними технічними можливостями.

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