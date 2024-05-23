Польща придбала у США розвідувальні аеростати Barbara для посилення власної ППО

Польща уклала контракт на закупівлю у Сполучених Штатів аеростатів Barbara, які будуть використовуватись для моніторингу повітряного простору там, де вона межує з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Міністерство оборони РП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вартість контракту становить 960 мільйонів доларів.

Аеростати допомогатимуть системі ППО виявляти ракети літаки, безпілотники й надводні судна в радіусі понад 300 кілометрів.

Закупівля відбулася шляхом позики уряду США у межах процедури іноземного військового фінансування (Foreign Military Financing).

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Зазначається, що апарати будуть розміщені на східному та північно-східному кордоні Польщі.

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш під час виступу у Сеймі у середу заявив, що досвід війни в Україні засвідчує важливість радіолокаційної розвідки й виявлення повітряних цілей.

Він додав, що Польща буде другою після США країною у світі, яка використовуватиме ці аеростати.

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Що відомо про аеростати Barbara?

Аеростати Barbara обладнані радарами, які сканують повітряний простір та земну поверхню, бортовими радарами раннього попередження зі здатністю ідентифікувати "свої-чужі" об'єкти, а також системами наземного керування.

Однією з головних переваг аеростатів у порівнянні з пілотованою авіацією є можливість тривалішого часу перебування у небі та відсутності екіпажу на борту.