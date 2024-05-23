Польща придбала у США розвідувальні аеростати Barbara для посилення власної ППО
Польща уклала контракт на закупівлю у Сполучених Штатів аеростатів Barbara, які будуть використовуватись для моніторингу повітряного простору там, де вона межує з Росією та Білоруссю.
Про це повідомляє Міністерство оборони РП, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вартість контракту становить 960 мільйонів доларів.
Аеростати допомогатимуть системі ППО виявляти ракети літаки, безпілотники й надводні судна в радіусі понад 300 кілометрів.
Закупівля відбулася шляхом позики уряду США у межах процедури іноземного військового фінансування (Foreign Military Financing).
Зазначається, що апарати будуть розміщені на східному та північно-східному кордоні Польщі.
Віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш під час виступу у Сеймі у середу заявив, що досвід війни в Україні засвідчує важливість радіолокаційної розвідки й виявлення повітряних цілей.
Він додав, що Польща буде другою після США країною у світі, яка використовуватиме ці аеростати.
Що відомо про аеростати Barbara?
Аеростати Barbara обладнані радарами, які сканують повітряний простір та земну поверхню, бортовими радарами раннього попередження зі здатністю ідентифікувати "свої-чужі" об'єкти, а також системами наземного керування.
Однією з головних переваг аеростатів у порівнянні з пілотованою авіацією є можливість тривалішого часу перебування у небі та відсутності екіпажу на борту.
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Бюджет программы на 2017 финансовый год был сокращен с запрошенных 45 миллионов долларов до 2,5 миллионов долларов. Согласно https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_News Defense News , "почти единодушное отсутствие финансирования программы означает смерть для JLENS". Дирижабли хранятся на складе, а небольшой бюджет используется для закрытия программы, согласно Defense News.https://en.wikipedia.org/wiki/JLENS#cite_note-40 [40]
https://en.wikipedia.org/wiki/JLENS