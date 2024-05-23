УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5168 відвідувачів онлайн
Новини
1 827 7

Польща придбала у США розвідувальні аеростати Barbara для посилення власної ППО

Аеростати Barbara закупила Польща у США

Польща уклала контракт на закупівлю у Сполучених Штатів аеростатів Barbara, які будуть використовуватись для моніторингу повітряного простору там, де вона межує з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Міністерство оборони РП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вартість контракту становить 960 мільйонів доларів.

Аеростати допомогатимуть системі ППО виявляти ракети літаки, безпілотники й надводні судна в радіусі понад 300 кілометрів.

Закупівля відбулася шляхом позики уряду США у межах процедури іноземного військового фінансування (Foreign Military Financing).

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, - речник МЗС Вронський

Зазначається, що апарати будуть розміщені на східному та північно-східному кордоні Польщі.

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш під час виступу у Сеймі у середу заявив, що досвід війни в Україні засвідчує важливість радіолокаційної розвідки й виявлення повітряних цілей.

Він додав, що Польща буде другою після США країною у світі, яка використовуватиме ці аеростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща може затопити деякі ділянки кордону з Росією та Білоруссю

Що відомо про аеростати Barbara?

Аеростати Barbara обладнані радарами, які сканують повітряний простір та земну поверхню, бортовими радарами раннього попередження зі здатністю ідентифікувати "свої-чужі" об'єкти, а також системами наземного керування.

Однією з головних переваг аеростатів у порівнянні з пілотованою авіацією є можливість тривалішого часу перебування у небі та відсутності екіпажу на борту.

Автор: 

ППО (3166) Польща (8489) США (22665) Косіняк-Камиш Владислав (46)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому це все не працює, коли до них прилітає ракета? Імітація діяльності не замінить бойову роботу.
показати весь коментар
23.05.2024 09:02 Відповісти
навіщо полякам стільки того озброєння. вони ж все одно кацапські ракети не помічають та бояться збивати навіть над своєю територією...
показати весь коментар
23.05.2024 09:03 Відповісти
Из-за недостатков программа была закрыта в США в 2017-м.

Бюджет программы на 2017 финансовый год был сокращен с запрошенных 45 миллионов долларов до 2,5 миллионов долларов. Согласно https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_News Defense News , "почти единодушное отсутствие финансирования программы означает смерть для JLENS". Дирижабли хранятся на складе, а небольшой бюджет используется для закрытия программы, согласно Defense News.https://en.wikipedia.org/wiki/JLENS#cite_note-40 [40]

https://en.wikipedia.org/wiki/JLENS
показати весь коментар
23.05.2024 09:12 Відповісти
Тримаю кулачки за Польшу, кожен день прилітають ракети і літаки намагаються прорвати кордон, ойойой, бідні поляки, потужне ППО їм потрібне, НАТО ДОПОМОЖИ 😭😭😭
показати весь коментар
23.05.2024 09:30 Відповісти
Чому друга країна що використовує аеростати ? А Ізраїль не рахується ?
показати весь коментар
23.05.2024 10:11 Відповісти
люди роблять висновки-далі рациональні кроки-пошук не типових рішень це не наші потужні мененджери 95
показати весь коментар
23.05.2024 12:09 Відповісти
багато хто тут дуже не дооцінює потанціал дережаблів у нашій ситуаціі тільки поляки взнати про те що вже роками валялось у американців та америкаці дали без проблем ще й не шару
показати весь коментар
23.05.2024 12:13 Відповісти
 
 