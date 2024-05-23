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Польша приобрела у США разведывательные аэростаты Barbara для усиления собственной ПВО

Аеростати Barbara закупила Польща у США

Польша заключила контракт на закупку у Соединенных Штатов аэростатов Barbara, которые будут использоваться для мониторинга воздушного пространства там, где она граничит с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Министерство обороны РП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стоимость контракта составляет 960 миллионов долларов.

Аэростаты будут помогать системе ПВО обнаруживать ракеты самолеты, беспилотники и надводные суда в радиусе более 300 километров.

Закупка состоялась путем займа правительства США в рамках процедуры иностранного военного финансирования (Foreign Military Financing).

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

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Отмечается, что аппараты будут размещены на восточной и северо-восточной границе Польши.

Вице-премьер-министр - министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в Сейме в среду заявил, что опыт войны в Украине свидетельствует о важности радиолокационной разведки и обнаружения воздушных целей.

Он добавил, что Польша будет второй после США страной в мире, которая будет использовать эти аэростаты.

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Что известно об аэростатах Barbara?

Аэростаты Barbara оборудованы радарами, которые сканируют воздушное пространство и земную поверхность, бортовыми радарами раннего предупреждения со способностью идентифицировать "свои-чужие" объекты, а также системами наземного управления.

Одним из главных преимуществ аэростатов по сравнению с пилотируемой авиацией является возможность длительного времени пребывания в небе и отсутствия экипажа на борту.

Автор: 

ПВО (2728) Польша (8405) США (26513) Косиняк-Камыш Владислав (43)


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Чому це все не працює, коли до них прилітає ракета? Імітація діяльності не замінить бойову роботу.
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23.05.2024 09:02 Ответить
навіщо полякам стільки того озброєння. вони ж все одно кацапські ракети не помічають та бояться збивати навіть над своєю територією...
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23.05.2024 09:03 Ответить
Из-за недостатков программа была закрыта в США в 2017-м.

Бюджет программы на 2017 финансовый год был сокращен с запрошенных 45 миллионов долларов до 2,5 миллионов долларов. Согласно https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_News Defense News , "почти единодушное отсутствие финансирования программы означает смерть для JLENS". Дирижабли хранятся на складе, а небольшой бюджет используется для закрытия программы, согласно Defense News.https://en.wikipedia.org/wiki/JLENS#cite_note-40 [40]

https://en.wikipedia.org/wiki/JLENS
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23.05.2024 09:12 Ответить
Тримаю кулачки за Польшу, кожен день прилітають ракети і літаки намагаються прорвати кордон, ойойой, бідні поляки, потужне ППО їм потрібне, НАТО ДОПОМОЖИ 😭😭😭
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23.05.2024 09:30 Ответить
Чому друга країна що використовує аеростати ? А Ізраїль не рахується ?
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23.05.2024 10:11 Ответить
люди роблять висновки-далі рациональні кроки-пошук не типових рішень це не наші потужні мененджери 95
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23.05.2024 12:09 Ответить
багато хто тут дуже не дооцінює потанціал дережаблів у нашій ситуаціі тільки поляки взнати про те що вже роками валялось у американців та америкаці дали без проблем ще й не шару
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23.05.2024 12:13 Ответить
 
 