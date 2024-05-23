Польша приобрела у США разведывательные аэростаты Barbara для усиления собственной ПВО

Польша заключила контракт на закупку у Соединенных Штатов аэростатов Barbara, которые будут использоваться для мониторинга воздушного пространства там, где она граничит с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Министерство обороны РП, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стоимость контракта составляет 960 миллионов долларов.

Аэростаты будут помогать системе ПВО обнаруживать ракеты самолеты, беспилотники и надводные суда в радиусе более 300 километров.

Закупка состоялась путем займа правительства США в рамках процедуры иностранного военного финансирования (Foreign Military Financing).

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Отмечается, что аппараты будут размещены на восточной и северо-восточной границе Польши.

Вице-премьер-министр - министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в Сейме в среду заявил, что опыт войны в Украине свидетельствует о важности радиолокационной разведки и обнаружения воздушных целей.

Он добавил, что Польша будет второй после США страной в мире, которая будет использовать эти аэростаты.

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Что известно об аэростатах Barbara?

Аэростаты Barbara оборудованы радарами, которые сканируют воздушное пространство и земную поверхность, бортовыми радарами раннего предупреждения со способностью идентифицировать "свои-чужие" объекты, а также системами наземного управления.

Одним из главных преимуществ аэростатов по сравнению с пилотируемой авиацией является возможность длительного времени пребывания в небе и отсутствия экипажа на борту.