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Новости
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Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью

Туск зміцнення східного кордону країни

Варшава выделит более 2,5 млрд дол. на укрепление восточной границы страны в рамках программы "Щит Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в субботу в Кракове премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы приняли решение об инвестировании в нашу безопасность, а прежде всего в безопасную восточную границу, 10 млрд злотых. Мы начинаем большой проект строительства безопасной границы, в том числе системы фортификаций, а также такого обустройства территории и экологических решений, которые обеспечат, что эту границу потенциальный враг не сможет пройти", - заявил Туск.

Он отметил, что эти 10 млрд злотых польское правительство уже начало выделять, соответствующие работы уже продолжаются.

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"Мы назвали этот национальный план обороны и отпугивания "Щит Восток" (Tarcza Wschod). Это будет щит, который защитит нас от потенциальных агрессоров с востока и будет отпугивать врага - на участке 400 км границы с Россией и Беларусью", - заявил Туск.

Напомним, ранее Туск уже сообщал, что Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока.

В 2022 году Польша возвела на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

Это было ответом на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией так называемого миграционного давления на границе РБ с Польшей и балтийскими странами.

Автор: 

Польша (8404) Туск Дональд (732) фортификации (118)


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Топ комментарии
+8
Але при цьому Польша продовжує оминаючи санкції торгувати з запарєбрікам через білорусь-це просто лицемірне лицемірство...
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18.05.2024 16:25
+7
а прокачувати московитський газ Україною це патріотизм ???
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18.05.2024 16:31
+5
капець, у Польщі буде повне безДоріжжя
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18.05.2024 16:25
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Але при цьому Польша продовжує оминаючи санкції торгувати з запарєбрікам через білорусь-це просто лицемірне лицемірство...
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18.05.2024 16:25 Ответить
а прокачувати московитський газ Україною це патріотизм ???
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18.05.2024 16:31 Ответить
Эта другое
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18.05.2024 16:37 Ответить


довбограй, транзит газу закінчується у влітку цього року. Продовжувати його ніхто не буде. У 2022-му це було прохання ЄС аби вони могли диверсифікувати постачання і у них ре рухнули економіки
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18.05.2024 16:51 Ответить
Думаю ракети по ГКС поки не полетіли якраз тому, після нового року переконаємося чи так.
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18.05.2024 17:37 Ответить
Українські топ-посадовці ******* нагадувати Євросоюзу про те, що Україна нині "захищає всю Європу". А ще - про те, що ЄС має цінувати та підтримувати Україну. І про те, що Київ дуже цінує цю підтримку.
В ЄС, щоправда, вважають, що дії Києва часом свідчать про протилежне.
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2015, 19:10 - СЕРГІЙ СИДОРЕНКО, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА
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18.05.2024 16:36 Ответить
Хто це тут цітуе «сідоренко» як останню інстанцію?

в Україні таких багато ( це м'яко кажучи).

Тому не треба ганьбити Україну, яка як 300 спартанців захищае Европу від нацистської параші.

Слава Україні!
Смерть Ворогам!
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18.05.2024 17:51 Ответить
А кого це хвилюе, Туск?!

Ти раскажи як ви не можете керувати своїм кордоном з Україною.

Роскажи як ви два рази проковтнули падіння кацапських ракет на Польщу.

То що в тебе вибори, це твоя справ.

Ти старий ліс, який здав ху&лу позіціі Польщі з катастрофою під смоленском. Ти свое добереш…

Але не вплутуй Україну в свої політичні ігри
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18.05.2024 17:47 Ответить
капець, у Польщі буде повне безДоріжжя
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18.05.2024 16:25 Ответить
Не допоможе, бо Польща перша отримає ядерку від х*йла.
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18.05.2024 16:31 Ответить
польща у два рази менша за Україну. Сто ракет і пару сотень шахєдів запущених із Білорусі достатньо аби за одну ніч обнулити польську енергетику і більшу частину промисловості, та відправити польщу у тотальний блекаут поховавши їх ввп. Навіть і не треба ядерки. Причому НАТО навіть не в'*** у відповідь аби не розпочинати велику війну. А якщо курви полізуть у кенгсберг, то буде точно заснована ЯЗ, однак це вже інша історія
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18.05.2024 17:06 Ответить
Не отримає, пУ трясеться за свою шкуру більше всього, він не стане самовбивцем
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18.05.2024 16:38 Ответить
От недолугі, зараз травень, треба шашлики робити та на асфальті бюджетне бабло пиляти, а вони про якусь оборону думають. Вава Зельоний підвердить.
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18.05.2024 16:44 Ответить
Ага, відкриєш польський ютуб для англомовних глядачів, а там безкінечна перемога. У них вже найсильніша армія на планеті, однак коли питаєш, чому польська армія боїться збивати піторські ракети над польщею, то у відповідь тільки...тішина.
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18.05.2024 16:57 Ответить
Яким чином укріплення кордону допоможе курвам у боротьбі з піторськими ракетами і шахедами, які вони спокійно пропускають через свою територію аби бити по Україні?
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18.05.2024 16:53 Ответить
Для чого так тратитись?Дешевше перекинути польських "фермерів" з українського на білоруський кордон і кордон з Кенінгсберґською Народною Республікою
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18.05.2024 17:42 Ответить
Оно, нє ?
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18.05.2024 17:47 Ответить
Так, ці споруди на межі України та параші були. До цего на державному кордоні Нічого не будо. Чисто поле- гуляй/ нехочу…

Але, е вони зараз чи ні запитай у шестерка Ахметова Шмигаля.
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18.05.2024 17:56 Ответить
краще скажи скільки грошей оце мурло вкрало у українців і чому досі не у в'язниці
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18.05.2024 18:22 Ответить
У порівнянні з сотнями мільярдів, які вкрав зепідр на дорогах, то у сєні були копійки. Однак сєня хоч щось зробив для підняття економіки при нульових золотовалютних резервах після януковоща.
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18.05.2024 18:26 Ответить
Пинкт Флойт нервно курят в сторонке
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18.05.2024 18:19 Ответить
давайте їм пірамідок відсипем, в нас все одно обабіч дороги валяються, непотрібні, війни ж нема у нас
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18.05.2024 18:01 Ответить
зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Бо кордон з Україною надійно тримають рольники!
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18.05.2024 20:14 Ответить
Може хоть ці на наших помилка здатні вчитись?
Не робити для галочки, а використовувати переваги місцевості (панівні висоти).Не в полі а лісосмуги облаштовувати, де можна маскувати озброєння від ворожої розвідки.
Готові рішення по бетонним вузлам, не арматури лаштувати та заливати бетоном (що йому треба місяцями сохнути).
Почнуть проводити тренування на позиціях з метою пристрілювання на місцевості, маркери. Варіанти маневрів, шляхи забезпечення...
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18.05.2024 21:30 Ответить
 
 