Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью

Варшава выделит более 2,5 млрд дол. на укрепление восточной границы страны в рамках программы "Щит Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в субботу в Кракове премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы приняли решение об инвестировании в нашу безопасность, а прежде всего в безопасную восточную границу, 10 млрд злотых. Мы начинаем большой проект строительства безопасной границы, в том числе системы фортификаций, а также такого обустройства территории и экологических решений, которые обеспечат, что эту границу потенциальный враг не сможет пройти", - заявил Туск.

Он отметил, что эти 10 млрд злотых польское правительство уже начало выделять, соответствующие работы уже продолжаются.

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"Мы назвали этот национальный план обороны и отпугивания "Щит Восток" (Tarcza Wschod). Это будет щит, который защитит нас от потенциальных агрессоров с востока и будет отпугивать врага - на участке 400 км границы с Россией и Беларусью", - заявил Туск.

Напомним, ранее Туск уже сообщал, что Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока.

В 2022 году Польша возвела на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

Это было ответом на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией так называемого миграционного давления на границе РБ с Польшей и балтийскими странами.