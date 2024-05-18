Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью
Варшава выделит более 2,5 млрд дол. на укрепление восточной границы страны в рамках программы "Щит Восток".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в субботу в Кракове премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы приняли решение об инвестировании в нашу безопасность, а прежде всего в безопасную восточную границу, 10 млрд злотых. Мы начинаем большой проект строительства безопасной границы, в том числе системы фортификаций, а также такого обустройства территории и экологических решений, которые обеспечат, что эту границу потенциальный враг не сможет пройти", - заявил Туск.
Он отметил, что эти 10 млрд злотых польское правительство уже начало выделять, соответствующие работы уже продолжаются.
"Мы назвали этот национальный план обороны и отпугивания "Щит Восток" (Tarcza Wschod). Это будет щит, который защитит нас от потенциальных агрессоров с востока и будет отпугивать врага - на участке 400 км границы с Россией и Беларусью", - заявил Туск.
Напомним, ранее Туск уже сообщал, что Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока.
В 2022 году Польша возвела на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.
Это было ответом на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией так называемого миграционного давления на границе РБ с Польшей и балтийскими странами.
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довбограй, транзит газу закінчується у влітку цього року. Продовжувати його ніхто не буде. У 2022-му це було прохання ЄС аби вони могли диверсифікувати постачання і у них ре рухнули економіки
В ЄС, щоправда, вважають, що дії Києва часом свідчать про протилежне.
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2015, 19:10 - СЕРГІЙ СИДОРЕНКО, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА
в Україні таких багато ( це м'яко кажучи).
Тому не треба ганьбити Україну, яка як 300 спартанців захищае Европу від нацистської параші.
Слава Україні!
Смерть Ворогам!
Ти раскажи як ви не можете керувати своїм кордоном з Україною.
Роскажи як ви два рази проковтнули падіння кацапських ракет на Польщу.
То що в тебе вибори, це твоя справ.
Ти старий ліс, який здав ху&лу позіціі Польщі з катастрофою під смоленском. Ти свое добереш…
Але не вплутуй Україну в свої політичні ігри
Але, е вони зараз чи ні запитай у шестерка Ахметова Шмигаля.
Бо кордон з Україною надійно тримають рольники!
Не робити для галочки, а використовувати переваги місцевості (панівні висоти).Не в полі а лісосмуги облаштовувати, де можна маскувати озброєння від ворожої розвідки.
Готові рішення по бетонним вузлам, не арматури лаштувати та заливати бетоном (що йому треба місяцями сохнути).
Почнуть проводити тренування на позиціях з метою пристрілювання на місцевості, маркери. Варіанти маневрів, шляхи забезпечення...