Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Варшава виділить понад 2,5 млрд дол. на зміцнення східного кордону країни у межах програми "Щит Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив у суботу в Кракові прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Ми ухвалили рішення про інвестування в нашу безпеку, а насамперед у безпечний східний кордон, 10 млрд злотих. Ми розпочинаємо великий проєкт будівництва безпечного кордону, зокрема системи фортифікацій, а також такого облаштування території й екологічних рішень, які призведуть, що цей кордон потенційний ворог не зможе пройти", - заявив Туск.

Він зауважив, що ці 10 млрд злотих польський уряд вже почав виділяти, відповідні роботи вже тривають.

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"Ми назвали цей національний план оборони і відлякування "Щит Схід" (Tarcza Wschod). Це буде щит, який захистить нас від потенційних агресорів зі сходу і відлякуватиме ворога – на ділянці 400 км кордону з Росією і Білоруссю", - заявив Туск.

Нагадаємо, раніше Туск уже повідомляв, що Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу.

У 2022 році Польща звела на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.

Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією так званого міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.