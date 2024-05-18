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Новини
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Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Туск зміцнення східного кордону країни

Варшава виділить понад 2,5 млрд дол. на зміцнення східного кордону країни у межах програми "Щит Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив у суботу в Кракові прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Ми ухвалили рішення про інвестування в нашу безпеку, а насамперед у безпечний східний кордон, 10 млрд злотих. Ми розпочинаємо великий проєкт будівництва безпечного кордону, зокрема системи фортифікацій, а також такого облаштування території й екологічних рішень, які призведуть, що цей кордон потенційний ворог не зможе пройти", - заявив Туск.

Він зауважив, що ці 10 млрд злотих польський уряд вже почав виділяти, відповідні роботи вже тривають.

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"Ми назвали цей національний план оборони і відлякування "Щит Схід" (Tarcza Wschod). Це буде щит, який захистить нас від потенційних агресорів зі сходу і відлякуватиме ворога – на ділянці 400 км кордону з Росією і Білоруссю", - заявив Туск.

Нагадаємо, раніше Туск уже повідомляв, що Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу.

У 2022 році Польща звела на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.

Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією так званого міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.

Автор: 

Польща (8486) Туск Дональд (513) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+8
Але при цьому Польша продовжує оминаючи санкції торгувати з запарєбрікам через білорусь-це просто лицемірне лицемірство...
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18.05.2024 16:25
+7
а прокачувати московитський газ Україною це патріотизм ???
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18.05.2024 16:31
+5
капець, у Польщі буде повне безДоріжжя
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18.05.2024 16:25
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Але при цьому Польша продовжує оминаючи санкції торгувати з запарєбрікам через білорусь-це просто лицемірне лицемірство...
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18.05.2024 16:25 Відповісти
а прокачувати московитський газ Україною це патріотизм ???
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18.05.2024 16:31 Відповісти
Эта другое
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18.05.2024 16:37 Відповісти


довбограй, транзит газу закінчується у влітку цього року. Продовжувати його ніхто не буде. У 2022-му це було прохання ЄС аби вони могли диверсифікувати постачання і у них ре рухнули економіки
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18.05.2024 16:51 Відповісти
Думаю ракети по ГКС поки не полетіли якраз тому, після нового року переконаємося чи так.
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18.05.2024 17:37 Відповісти
Українські топ-посадовці ******* нагадувати Євросоюзу про те, що Україна нині "захищає всю Європу". А ще - про те, що ЄС має цінувати та підтримувати Україну. І про те, що Київ дуже цінує цю підтримку.
В ЄС, щоправда, вважають, що дії Києва часом свідчать про протилежне.
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2015, 19:10 - СЕРГІЙ СИДОРЕНКО, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА
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18.05.2024 16:36 Відповісти
Хто це тут цітуе «сідоренко» як останню інстанцію?

в Україні таких багато ( це м'яко кажучи).

Тому не треба ганьбити Україну, яка як 300 спартанців захищае Европу від нацистської параші.

Слава Україні!
Смерть Ворогам!
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18.05.2024 17:51 Відповісти
А кого це хвилюе, Туск?!

Ти раскажи як ви не можете керувати своїм кордоном з Україною.

Роскажи як ви два рази проковтнули падіння кацапських ракет на Польщу.

То що в тебе вибори, це твоя справ.

Ти старий ліс, який здав ху&лу позіціі Польщі з катастрофою під смоленском. Ти свое добереш…

Але не вплутуй Україну в свої політичні ігри
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18.05.2024 17:47 Відповісти
капець, у Польщі буде повне безДоріжжя
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18.05.2024 16:25 Відповісти
Не допоможе, бо Польща перша отримає ядерку від х*йла.
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18.05.2024 16:31 Відповісти
польща у два рази менша за Україну. Сто ракет і пару сотень шахєдів запущених із Білорусі достатньо аби за одну ніч обнулити польську енергетику і більшу частину промисловості, та відправити польщу у тотальний блекаут поховавши їх ввп. Навіть і не треба ядерки. Причому НАТО навіть не в'*** у відповідь аби не розпочинати велику війну. А якщо курви полізуть у кенгсберг, то буде точно заснована ЯЗ, однак це вже інша історія
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18.05.2024 17:06 Відповісти
Не отримає, пУ трясеться за свою шкуру більше всього, він не стане самовбивцем
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18.05.2024 16:38 Відповісти
От недолугі, зараз травень, треба шашлики робити та на асфальті бюджетне бабло пиляти, а вони про якусь оборону думають. Вава Зельоний підвердить.
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18.05.2024 16:44 Відповісти
Ага, відкриєш польський ютуб для англомовних глядачів, а там безкінечна перемога. У них вже найсильніша армія на планеті, однак коли питаєш, чому польська армія боїться збивати піторські ракети над польщею, то у відповідь тільки...тішина.
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18.05.2024 16:57 Відповісти
Яким чином укріплення кордону допоможе курвам у боротьбі з піторськими ракетами і шахедами, які вони спокійно пропускають через свою територію аби бити по Україні?
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18.05.2024 16:53 Відповісти
Для чого так тратитись?Дешевше перекинути польських "фермерів" з українського на білоруський кордон і кордон з Кенінгсберґською Народною Республікою
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18.05.2024 17:42 Відповісти
Оно, нє ?
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18.05.2024 17:47 Відповісти
Так, ці споруди на межі України та параші були. До цего на державному кордоні Нічого не будо. Чисто поле- гуляй/ нехочу…

Але, е вони зараз чи ні запитай у шестерка Ахметова Шмигаля.
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18.05.2024 17:56 Відповісти
краще скажи скільки грошей оце мурло вкрало у українців і чому досі не у в'язниці
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18.05.2024 18:22 Відповісти
У порівнянні з сотнями мільярдів, які вкрав зепідр на дорогах, то у сєні були копійки. Однак сєня хоч щось зробив для підняття економіки при нульових золотовалютних резервах після януковоща.
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18.05.2024 18:26 Відповісти
Пинкт Флойт нервно курят в сторонке
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18.05.2024 18:19 Відповісти
давайте їм пірамідок відсипем, в нас все одно обабіч дороги валяються, непотрібні, війни ж нема у нас
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18.05.2024 18:01 Відповісти
зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Бо кордон з Україною надійно тримають рольники!
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18.05.2024 20:14 Відповісти
Може хоть ці на наших помилка здатні вчитись?
Не робити для галочки, а використовувати переваги місцевості (панівні висоти).Не в полі а лісосмуги облаштовувати, де можна маскувати озброєння від ворожої розвідки.
Готові рішення по бетонним вузлам, не арматури лаштувати та заливати бетоном (що йому треба місяцями сохнути).
Почнуть проводити тренування на позиціях з метою пристрілювання на місцевості, маркери. Варіанти маневрів, шляхи забезпечення...
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18.05.2024 21:30 Відповісти
 
 