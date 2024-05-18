Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю
Варшава виділить понад 2,5 млрд дол. на зміцнення східного кордону країни у межах програми "Щит Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив у суботу в Кракові прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Ми ухвалили рішення про інвестування в нашу безпеку, а насамперед у безпечний східний кордон, 10 млрд злотих. Ми розпочинаємо великий проєкт будівництва безпечного кордону, зокрема системи фортифікацій, а також такого облаштування території й екологічних рішень, які призведуть, що цей кордон потенційний ворог не зможе пройти", - заявив Туск.
Він зауважив, що ці 10 млрд злотих польський уряд вже почав виділяти, відповідні роботи вже тривають.
"Ми назвали цей національний план оборони і відлякування "Щит Схід" (Tarcza Wschod). Це буде щит, який захистить нас від потенційних агресорів зі сходу і відлякуватиме ворога – на ділянці 400 км кордону з Росією і Білоруссю", - заявив Туск.
Нагадаємо, раніше Туск уже повідомляв, що Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу.
У 2022 році Польща звела на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.
Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією так званого міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
довбограй, транзит газу закінчується у влітку цього року. Продовжувати його ніхто не буде. У 2022-му це було прохання ЄС аби вони могли диверсифікувати постачання і у них ре рухнули економіки
В ЄС, щоправда, вважають, що дії Києва часом свідчать про протилежне.
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2015, 19:10 - СЕРГІЙ СИДОРЕНКО, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА
в Україні таких багато ( це м'яко кажучи).
Тому не треба ганьбити Україну, яка як 300 спартанців захищае Европу від нацистської параші.
Слава Україні!
Смерть Ворогам!
Ти раскажи як ви не можете керувати своїм кордоном з Україною.
Роскажи як ви два рази проковтнули падіння кацапських ракет на Польщу.
То що в тебе вибори, це твоя справ.
Ти старий ліс, який здав ху&лу позіціі Польщі з катастрофою під смоленском. Ти свое добереш…
Але не вплутуй Україну в свої політичні ігри
Але, е вони зараз чи ні запитай у шестерка Ахметова Шмигаля.
Бо кордон з Україною надійно тримають рольники!
Не робити для галочки, а використовувати переваги місцевості (панівні висоти).Не в полі а лісосмуги облаштовувати, де можна маскувати озброєння від ворожої розвідки.
Готові рішення по бетонним вузлам, не арматури лаштувати та заливати бетоном (що йому треба місяцями сохнути).
Почнуть проводити тренування на позиціях з метою пристрілювання на місцевості, маркери. Варіанти маневрів, шляхи забезпечення...