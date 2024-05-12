Повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків може нашкодити економіці Польщі, - Forbes
Повернення військовозобов’язаних біженців-чоловіків в Україну може мати небажані наслідки для економіки Польщі. Ця ініціатива може призвести до від’їзду тисяч українців з Польщі, що спричинить втрату робочої сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
Зазначається, що після оголошення Києвом нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця у Польщі. Видання пише, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення РФ, 371 тисяча - це чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.
"Окрім моральних питань, пов'язаних з цією обіцянкою, виникає обурення через можливість втрати робочої сили. Тисячі українців, що проживають у Польщі, можуть бути змушені покинути свої місця роботи", – йдеться у матеріалі.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо". Крім того, наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист українським біженцям, який закінчується 30 червня.
"Більшості українців, які прибули до Польщі після лютого 2022 року, було надано тимчасовий захист, який дає їм змогу працювати й отримувати доступ до державних послуг навіть без дійсних документів, що посвідчують особу. Однак дія цього положення закінчиться 30 червня, і неясно, чи буде його продовжено", – зазначають журналісти.
Фахівець з легалізації зайнятості агентства з працевлаштування Contrain Group Андрій Арканюк каже, що не очікує раптового відтоку українців із Польщі, але бачить "підвищений інтерес до переїзду до таких країн, як Німеччина чи Іспанія, а також за межі Європи".
При цьому зазначається, що Київ і Варшава підписали угоду про покращення виконання судових рішень в обох країнах. Це означає, що заочні вироки щодо ухилення від мобілізації в Україні зможуть ефективно виконуватися в Польщі.
"Якщо це станеться у великих масштабах, можливий масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі", – додає Арканюк.
Нагадаємо, днями посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.
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Якщо вся нація то це і ви , і я , і мільйони інших українців , які ні в які Польщі не тікали . І ті які зараз воюють . А ви всіх " причесали одним гребінцем " .!!
Є таке поняття як - частина суспільства . Саме про це вам треба було й сказати .
Ви ж розумний хлопчик і могли б здогадатись, що мова йде саме про малодушних українців, які до війни массово їхали так само батрачити на раісю і там були таким самими рабами з комплексом меншовартості.
В короткому коментарі не завжди виходить розкласти свої думки по полицях, а довгі дописи я не люблю сама писати та у інших читати.
Ви ж теж мабуть не дурна , і повинні розуміти що в Польщу втекли кілька млн , а не вся нація ,, а оце узагальнення ( нація меншоварних ідіотів ) стосується всіх українців . Але ж це неправда . Бо більша частина нікуди не тікала .
Вибачення приймаються
Комплекс меншовартості - це наша совкова спадщина, повинно пройти дуууже багато років, щоб народ України позбувся цієї вади та зміг жити на своїй землі по своїм законам, а не у рабстві у сусіднього пана.
Краще б суддям та депутатам - дійсним та колишнім утримання порізали, бо ни них уходять колосальні суми з бюджету.
Пусть пишут заявление в полицию что он украл у них деньги, тогда Шольцу нечего не останется как его вернуть.
Поляки на податках теж ******* економити.
Керівництво України свідомо розвалює країну і нічогісінько не робить щоб заохотити людей повернутись, не розробили ні законів, ніяких програм. Замітьте що українці хоуть та готові працювати щоб жити гдно, але влада держави не дає такої можливості
Уявіть собі -500 000 або навіть -1 000 000 Уа іммігрантів платників податків, кредитів і просто споживачів !
Уявляєте удар по економіці!
Ким їх замінити?
А якщо ще кваліфіковані!
В Польщі на перші 30000 злотих (300000 гривень) податок 0%, в Україні 18%
Ніхто не хоче захищати батьківщину, тому буде бусифікація.
А ті що закордоном... Так зараз навіть злочинців в Україну не видають, бо не безпечно, права людини і все таке...
Але розмір земельних наділів законодавство їхне обмежує 10 га, здається. А ЄС вимагає "парування землі". Їм це не вигідно і вони отримують дотації від ЄС.
" В світі є дві групи нероб -- нігери та поляки"
робітників , яким 35-55 років, а молоді , яким до 25років йти працювати
робітниками не мають бажання.?