Повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків може нашкодити економіці Польщі, - Forbes

Повернення військовозобов’язаних біженців-чоловіків в Україну може мати небажані наслідки для економіки Польщі. Ця ініціатива може призвести до від’їзду тисяч українців з Польщі, що спричинить втрату робочої сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Зазначається, що після оголошення Києвом нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця у Польщі. Видання пише, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення РФ, 371 тисяча - це чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.

"Окрім моральних питань, пов'язаних з цією обіцянкою, виникає обурення через можливість втрати робочої сили. Тисячі українців, що проживають у Польщі, можуть бути змушені покинути свої місця роботи", – йдеться у матеріалі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо". Крім того, наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист українським біженцям, який закінчується 30 червня.

"Більшості українців, які прибули до Польщі після лютого 2022 року, було надано тимчасовий захист, який дає їм змогу працювати й отримувати доступ до державних послуг навіть без дійсних документів, що посвідчують особу. Однак дія цього положення закінчиться 30 червня, і неясно, чи буде його продовжено", – зазначають журналісти.

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Фахівець з легалізації зайнятості агентства з працевлаштування Contrain Group Андрій Арканюк каже, що не очікує раптового відтоку українців із Польщі, але бачить "підвищений інтерес до переїзду до таких країн, як Німеччина чи Іспанія, а також за межі Європи".

При цьому зазначається, що Київ і Варшава підписали угоду про покращення виконання судових рішень в обох країнах. Це означає, що заочні вироки щодо ухилення від мобілізації в Україні зможуть ефективно виконуватися в Польщі.

"Якщо це станеться у великих масштабах, можливий масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі", – додає Арканюк.

Нагадаємо, днями посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.