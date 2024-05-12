УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11297 відвідувачів онлайн
Новини
8 376 156

Повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків може нашкодити економіці Польщі, - Forbes

польща

Повернення військовозобов’язаних біженців-чоловіків в Україну може мати небажані наслідки для економіки Польщі. Ця ініціатива може призвести до від’їзду тисяч українців з Польщі, що спричинить втрату робочої сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Зазначається, що після оголошення Києвом нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця у Польщі. Видання пише, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення РФ, 371 тисяча - це чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.

"Окрім моральних питань, пов'язаних з цією обіцянкою, виникає обурення через можливість втрати робочої сили. Тисячі українців, що проживають у Польщі, можуть бути змушені покинути свої місця роботи", – йдеться у матеріалі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо". Крім того, наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист українським біженцям, який закінчується 30 червня. 

"Більшості українців, які прибули до Польщі після лютого 2022 року, було надано тимчасовий захист, який дає їм змогу працювати й отримувати доступ до державних послуг навіть без дійсних документів, що посвідчують особу. Однак дія цього положення закінчиться 30 червня, і неясно, чи буде його продовжено", – зазначають журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща виділила Україні військової допомоги майже на $4 мільярди

Фахівець з легалізації зайнятості агентства з працевлаштування Contrain Group Андрій Арканюк каже, що не очікує раптового відтоку українців із Польщі, але бачить "підвищений інтерес до переїзду до таких країн, як Німеччина чи Іспанія, а також за межі Європи".

При цьому зазначається, що Київ і Варшава підписали угоду про покращення виконання судових рішень в обох країнах. Це означає, що заочні вироки щодо ухилення від мобілізації в Україні зможуть ефективно виконуватися в Польщі.

"Якщо це станеться у великих масштабах, можливий масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі", – додає Арканюк.

Нагадаємо, днями посол України в Польщі  Василь Зварич повідомив, що кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.

Автор: 

Польща (8489) економіка (928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Навіщо смоктати цю тему? Повернення не вирішить ніяких проблем. Ті, хто не хоче воювати просто почнуть масово відмовлятися від служби під час війни і не будуть боятися йти у в'язницю, більше того вони стануть розкладати армію зсередини ставши благодатним ґрунтом для спроб ворога розкласти морально українські війська.
показати весь коментар
12.05.2024 10:59
+20
А що, фермери не бажають працювати у промисловості? Тепер що, годувати фермерів мають самі поляце?
показати весь коментар
12.05.2024 10:58
+17
показати весь коментар
12.05.2024 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Українці для поляків завжди були людьми другого ґатунку, а така кількість втікачів з України їм наче подарунок з безкоштовними та безправними рабами. І наші погодяться на рабську працю, а потім на захист Польщі, аби тільки не захищати свою землю, а краще батрачити на польського пана. Нація меншоварних ідіотів.
показати весь коментар
12.05.2024 11:21 Відповісти
Нація меншоварних ідіотів. )) І ви теж .? Чи ви себе до українців не відносите ?
показати весь коментар
12.05.2024 11:26 Відповісти
Я в Україні і я українка, але мені соромно за моїх сусідів та знайомих, які піджавши хвости здристнули у Польщу та переховуються там.
показати весь коментар
12.05.2024 11:34 Відповісти
Ну так тоді не узагальнюйте .
Якщо вся нація то це і ви , і я , і мільйони інших українців , які ні в які Польщі не тікали . І ті які зараз воюють . А ви всіх " причесали одним гребінцем " .!!
Є таке поняття як - частина суспільства . Саме про це вам треба було й сказати .
показати весь коментар
12.05.2024 11:43 Відповісти
Особисто щиро вибачаюсь перед Максимом Перепелицею, за узагальнення його з ссикунами втікачами.

Ви ж розумний хлопчик і могли б здогадатись, що мова йде саме про малодушних українців, які до війни массово їхали так само батрачити на раісю і там були таким самими рабами з комплексом меншовартості.

В короткому коментарі не завжди виходить розкласти свої думки по полицях, а довгі дописи я не люблю сама писати та у інших читати.
показати весь коментар
12.05.2024 11:49 Відповісти
. Останній раз хлопчиком мене називали близько 50 років тому . Ну та то таке .
Ви ж теж мабуть не дурна , і повинні розуміти що в Польщу втекли кілька млн , а не вся нація ,, а оце узагальнення ( нація меншоварних ідіотів ) стосується всіх українців . Але ж це неправда . Бо більша частина нікуди не тікала .
Вибачення приймаються
показати весь коментар
12.05.2024 11:58 Відповісти
Я знаю вас давно, та знаю, що ви далеко не хлопчик.

Комплекс меншовартості - це наша совкова спадщина, повинно пройти дуууже багато років, щоб народ України позбувся цієї вади та зміг жити на своїй землі по своїм законам, а не у рабстві у сусіднього пана.
показати весь коментар
12.05.2024 12:18 Відповісти
Я згоден , все так ,- совкова спадщина , і вона присутня у у значної частини суспільства . Але особисто в мене цього комплексу немає , і ніколи не було . Я навпаки , закликаю всіх і повсюди - скоріш його позбутися . А тут ви мене відносите до когорти меншовартісників . Тому в мене й така реакція .
показати весь коментар
12.05.2024 12:29 Відповісти
Все вірно, у вас реакція достойного українця і чим більше українцям ми будемо нагадувати, що вони вже давно не совки і з цим минулим потрібно закінчувати, тим менше у нас буде таких закомплексованих , без поваги до себе, до своєї праці, до своєї родини. Під час війни взагалі оголились усі недоліки у всіх нас, тому зараз навіть краще видно ху із хто.
показати весь коментар
12.05.2024 12:44 Відповісти
А тепер раджу порівняти середньостатистичні умови оплати, роботи, медицини "українських безкоштовних та безправних рабів" в Польщі, та вільних робітників в Україні. І подумати, чому так? Чому купа людей, ще задовго до війни обрали роботу в Польщі, а не в Україні. Від ситого життя в Україні?
показати весь коментар
12.05.2024 11:33 Відповісти
І що ти там порівняв?
показати весь коментар
12.05.2024 11:37 Відповісти
Насправді це вічний процес. Вже нараховують третю чи четверту хвилю еміграції.
показати весь коментар
12.05.2024 12:53 Відповісти
Надо принять закон по которому ухилянтам разрешить выезд из Украины на всегда, только при условии если они с собой увозят своих пап и мам, дедушек и бабушек. И их добровольный отказ от пенсий.
показати весь коментар
12.05.2024 11:24 Відповісти
А якщо в ухилянтів батьки та бабусі з дідусями працюють? То депортувати?
показати весь коментар
12.05.2024 11:28 Відповісти
Так, депорутвати саме зі стариками. Бо навіть працюючий пенс - це навантаження на нас - тих хто платить тут податки.
показати весь коментар
12.05.2024 11:32 Відповісти
І чому ж? Якщо пенсія дуже низька, люди вимушені працювати. Щоб якось вижити. І працюють, в більшості на тих робоах, куди молодь не йде. Зовсім розвалити все в країні?
показати весь коментар
12.05.2024 11:36 Відповісти
Читай вище коментар. Хай зйобиші забирають своїх пенсів, аби мої відрахування у пенсійний фонд ішли тим хто живе в Україні. Наприклад, моїй мамі. А працюючі пенси це все одно навантаження на тих хто працює. Достатньо зайти в поліклініку, де 70% відвідувачів - пенси і на них ідуть мої податки
показати весь коментар
12.05.2024 11:41 Відповісти
Тобто, коли Ви були малим, а ті, як Ви кажете, пенси - ще ними не були, а працювали БЕЗ пенсій. То Ви, були тягарем - бо на податки від тих пенсів утримувались садочки, поліклініки, лікарні, школи й т.і...тобто Ви були тягарем для економіки..на той час ж не було відомо - ким Ви станете. Діти часто падають, хворіють, становляться інвалідами з дитинства, тобто відразу тягарем. Тоді шо? До концтаборів відразу? Як гітлер робив? Інвалідів, хворих і людей похилого віку? Тоді все норм! Відразу можна прибрати декілька міністерств, державні заклади охорони здоров'я розформувати. Лікарі звалять на заробітки.

Краще б суддям та депутатам - дійсним та колишнім утримання порізали, бо ни них уходять колосальні суми з бюджету.
показати весь коментар
12.05.2024 11:54 Відповісти
І 50% лікарів - 60+
показати весь коментар
12.05.2024 11:58 Відповісти
В Україні 10% пенсіонерів мають пенсії ві100000 і вище! Тобто один такий пенс забирає пенсії у 25 звичайних пенсіонерів з пенсією у 3000 грн. А є які і по 200000 мають. Ці 10% вибирають більше половини пенсійного фонду України . І з кожним « підвищенням» ця прірва тільки зростає, тому, що бідним доплачують 100 чи 200 грн, а цим тисячі. І цю тему ніхто не піднімає! Хіба що ЄС і Америка .. вони ставлять питання , що не будуть допомагати пенсійному фонду України , якщо ось такі розбіжності між бідними і багатими ! Такого нема ніде в світі
показати весь коментар
12.05.2024 14:37 Відповісти
А можна посилання на офіційне джерело, про 10% пенсіонерів в Україні, які мають по 100+ тис пенсію. Бо дуже схоже на піздьож.
показати весь коментар
12.05.2024 14:48 Відповісти
Ваші податки підуть або йдуть на ваших теперішніх чи майбутніх пенсів та дітей.Ще один путлєрогітлєр висказався.😡
показати весь коментар
12.05.2024 14:58 Відповісти
Ці батьки самі собі заробили на пенсію, поки тебе гівноїда, з своїх податків вчили в школі і оплачували всі соцгарантії
показати весь коментар
12.05.2024 11:50 Відповісти
Так повертайся і плати пенсії своїм старим. Чому я маю їх годувати?
показати весь коментар
12.05.2024 14:49 Відповісти
Ти шось ***** податків платиш! Не хвилюйся за працюючих пенсіонерів! Їм перепадає мізер! Все зжирають пенсії ментів, прокурорів, суддів і іншої паразитуючої шобли!
показати весь коментар
12.05.2024 12:26 Відповісти
То есть их ухилянт без их согласия покинул Украину и отказался их защищать?
Пусть пишут заявление в полицию что он украл у них деньги, тогда Шольцу нечего не останется как его вернуть.
показати весь коментар
12.05.2024 11:37 Відповісти
"они с собой увозят своих пап и мам, дедушек и бабушек. И их добровольный отказ от пенсий". А бабушки-дедушки разве в пенсфонд отчисляли с твоей зп? Ьля ох и срач в головах
показати весь коментар
12.05.2024 13:38 Відповісти
В Україні солідарна пенсійна система - той хто працює, той зараз і годує пенсів.
показати весь коментар
12.05.2024 14:51 Відповісти
Є вихід, якщо пшекам так необхідні робочі руки наших призивників - то нехай обмінюють - один до одного. 1 нашого на 1 свого військового. І нехай їх військові воюють у нас, замість наших, що працюють у них.
показати весь коментар
12.05.2024 11:33 Відповісти
Звісно ж поляки обурюються, бо багато українців не мають офіційного працевлаштування, і полякам вигідно ухилятися від податків і офіційного зарахування стажу, тощо.
Поляки на податках теж ******* економити.
показати весь коментар
12.05.2024 11:36 Відповісти
А українській економіці це мабуть не зашкодить...
Керівництво України свідомо розвалює країну і нічогісінько не робить щоб заохотити людей повернутись, не розробили ні законів, ніяких програм. Замітьте що українці хоуть та готові працювати щоб жити гдно, але влада держави не дає такої можливості
показати весь коментар
12.05.2024 11:37 Відповісти
Да ну ?! Завтра прилетить і електрики не буде щоб на форумі посидіти. То як їх заохотити, якщо вони прийняли таке рішення ??
показати весь коментар
12.05.2024 12:56 Відповісти
))))) то завдасть шкоди будь-якій країні )))
Уявіть собі -500 000 або навіть -1 000 000 Уа іммігрантів платників податків, кредитів і просто споживачів !
Уявляєте удар по економіці!
Ким їх замінити?
А якщо ще кваліфіковані!
показати весь коментар
12.05.2024 11:41 Відповісти
В польщу кваліфіковані не їдуть, коли відкритий увесь світ.
показати весь коментар
12.05.2024 11:43 Відповісти
Багато медичного персоналу та будівельників там працюють, айтішників...не всі ж полуницю та яблука збирають, то сезонні підробітки.
показати весь коментар
12.05.2024 12:13 Відповісти
Айтішнік у польщі заробляв до війни менше ніж в Україні на аналогічній посаді. Бо в Україні нижчі податки, а зарплати аналогічні
показати весь коментар
12.05.2024 14:53 Відповісти
Це тобі Гетьманцев про податки в Польщі розповів?
В Польщі на перші 30000 злотих (300000 гривень) податок 0%, в Україні 18%
показати весь коментар
12.05.2024 17:29 Відповісти
800 тисяч ухилянтів закордоном мають повернутися та рятувати 8 мільойнів ухилянтів всередині України. Л - логіка
показати весь коментар
12.05.2024 11:53 Відповісти
Буде кому працювати. Водіїв вже не вистачає.
показати весь коментар
12.05.2024 12:57 Відповісти
Ну я думаю всі розуміють що питання в мобілізації до штурмових рот, а їздити водіями можуть і місцеві кабанчики, всякі там "пенсіонери" військові, поліцейські...
Ніхто не хоче захищати батьківщину, тому буде бусифікація.

А ті що закордоном... Так зараз навіть злочинців в Україну не видають, бо не безпечно, права людини і все таке...
показати весь коментар
12.05.2024 17:04 Відповісти
А почему тогда ишачят украинцы а фермеры гуляют на блокпостах.
показати весь коментар
12.05.2024 12:16 Відповісти
Тому що польські фермери. Пояснювали чому. У Польщі фермерів і членів їх сімей більше 4 млн.
Але розмір земельних наділів законодавство їхне обмежує 10 га, здається. А ЄС вимагає "парування землі". Їм це не вигідно і вони отримують дотації від ЄС.
показати весь коментар
12.05.2024 13:00 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2024 13:01 Відповісти
Брехня про 4 млн фермерів.
показати весь коментар
12.05.2024 14:54 Відповісти
Фермерів і членів їх сімей. Самих фермерів 1,5 млн
показати весь коментар
12.05.2024 15:50 Відповісти
За то форбсу на срать на экономику Украины и её обороноспособности.
показати весь коментар
12.05.2024 12:18 Відповісти
непогано влаштувалися поляки, а працювати не пробували
показати весь коментар
12.05.2024 12:35 Відповісти
Давно було, Східна Німеччина. Старий німець так говорив-:
" В світі є дві групи нероб -- нігери та поляки"
показати весь коментар
12.05.2024 13:19 Відповісти
А поляки теж працюють.. в Німеччині та Британії. Саме тому в них стільки робочих місць вільних - бо звідтіля теж поїхали працювати туди, де більше платять.
показати весь коментар
12.05.2024 14:57 Відповісти
... це не є питанням Пошльщі та не їй його вирішувати.
показати весь коментар
12.05.2024 13:16 Відповісти
А хто буде працювати в Україні, коли до ВСУ забирають кваліфіційних
робітників , яким 35-55 років, а молоді , яким до 25років йти працювати
робітниками не мають бажання.?
показати весь коментар
12.05.2024 13:16 Відповісти
А блокування фермерами наших кордонів українську,мабуть, зміцнило.
показати весь коментар
12.05.2024 14:33 Відповісти
Проблемы в экономике Польши решатся при оккупации ее Русскими! Прекрасный вариант для поляков? Фермеры, вперед, на границы!
показати весь коментар
12.05.2024 15:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 