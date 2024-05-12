Возвращение в Украину военнообязанных мужчин может навредить экономике Польши, - Forbes

Возвращение военнообязанных беженцев-мужчин в Украину может иметь нежелательные последствия для экономики Польши. Эта инициатива может привести к отъезду тысяч украинцев из Польши, что повлечет за собой потерю рабочей силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что после объявления Киевом нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места в Польше. Издание пишет, что из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения РФ, 371 тысяча - это мужчины призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации.

"Кроме моральных вопросов, связанных с этим обещанием, возникает возмущение из-за возможности потери рабочей силы. Тысячи украинцев, проживающих в Польше, могут быть вынуждены покинуть свои места работы", - говорится в материале.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Комментируя механизмы, которые могут применить для этого, он заявил, что "все возможно". Кроме того, пока неизвестно, продлит ли Польша временную защиту украинским беженцам, которая заканчивается 30 июня.

"Большинству украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, была предоставлена временная защита, которая позволяет им работать и получать доступ к государственным услугам даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако действие этого положения закончится 30 июня, и неясно, будет ли оно продлено", - отмечают журналисты.

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Специалист по легализации занятости агентства по трудоустройству Contrain Group Андрей Арканюк говорит, что не ожидает внезапного оттока украинцев из Польши, но видит "повышенный интерес к переезду в такие страны, как Германия или Испания, а также за пределы Европы".

При этом отмечается, что Киев и Варшава подписали соглашение об улучшении исполнения судебных решений в обеих странах. Это означает, что заочные приговоры об уклонении от мобилизации в Украине смогут эффективно выполняться в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, возможен массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", - добавляет Арканюк.

Напомним, на днях посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.