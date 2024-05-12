Возвращение в Украину военнообязанных мужчин может навредить экономике Польши, - Forbes
Возвращение военнообязанных беженцев-мужчин в Украину может иметь нежелательные последствия для экономики Польши. Эта инициатива может привести к отъезду тысяч украинцев из Польши, что повлечет за собой потерю рабочей силы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Отмечается, что после объявления Киевом нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места в Польше. Издание пишет, что из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения РФ, 371 тысяча - это мужчины призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации.
"Кроме моральных вопросов, связанных с этим обещанием, возникает возмущение из-за возможности потери рабочей силы. Тысячи украинцев, проживающих в Польше, могут быть вынуждены покинуть свои места работы", - говорится в материале.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Комментируя механизмы, которые могут применить для этого, он заявил, что "все возможно". Кроме того, пока неизвестно, продлит ли Польша временную защиту украинским беженцам, которая заканчивается 30 июня.
"Большинству украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, была предоставлена временная защита, которая позволяет им работать и получать доступ к государственным услугам даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако действие этого положения закончится 30 июня, и неясно, будет ли оно продлено", - отмечают журналисты.
Специалист по легализации занятости агентства по трудоустройству Contrain Group Андрей Арканюк говорит, что не ожидает внезапного оттока украинцев из Польши, но видит "повышенный интерес к переезду в такие страны, как Германия или Испания, а также за пределы Европы".
При этом отмечается, что Киев и Варшава подписали соглашение об улучшении исполнения судебных решений в обеих странах. Это означает, что заочные приговоры об уклонении от мобилизации в Украине смогут эффективно выполняться в Польше.
"Если это произойдет в больших масштабах, возможен массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", - добавляет Арканюк.
Напомним, на днях посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо вся нація то це і ви , і я , і мільйони інших українців , які ні в які Польщі не тікали . І ті які зараз воюють . А ви всіх " причесали одним гребінцем " .!!
Є таке поняття як - частина суспільства . Саме про це вам треба було й сказати .
Ви ж розумний хлопчик і могли б здогадатись, що мова йде саме про малодушних українців, які до війни массово їхали так само батрачити на раісю і там були таким самими рабами з комплексом меншовартості.
В короткому коментарі не завжди виходить розкласти свої думки по полицях, а довгі дописи я не люблю сама писати та у інших читати.
Ви ж теж мабуть не дурна , і повинні розуміти що в Польщу втекли кілька млн , а не вся нація ,, а оце узагальнення ( нація меншоварних ідіотів ) стосується всіх українців . Але ж це неправда . Бо більша частина нікуди не тікала .
Вибачення приймаються
Комплекс меншовартості - це наша совкова спадщина, повинно пройти дуууже багато років, щоб народ України позбувся цієї вади та зміг жити на своїй землі по своїм законам, а не у рабстві у сусіднього пана.
Краще б суддям та депутатам - дійсним та колишнім утримання порізали, бо ни них уходять колосальні суми з бюджету.
Пусть пишут заявление в полицию что он украл у них деньги, тогда Шольцу нечего не останется как его вернуть.
Поляки на податках теж ******* економити.
Керівництво України свідомо розвалює країну і нічогісінько не робить щоб заохотити людей повернутись, не розробили ні законів, ніяких програм. Замітьте що українці хоуть та готові працювати щоб жити гдно, але влада держави не дає такої можливості
Уявіть собі -500 000 або навіть -1 000 000 Уа іммігрантів платників податків, кредитів і просто споживачів !
Уявляєте удар по економіці!
Ким їх замінити?
А якщо ще кваліфіковані!
В Польщі на перші 30000 злотих (300000 гривень) податок 0%, в Україні 18%
Ніхто не хоче захищати батьківщину, тому буде бусифікація.
А ті що закордоном... Так зараз навіть злочинців в Україну не видають, бо не безпечно, права людини і все таке...
Але розмір земельних наділів законодавство їхне обмежує 10 га, здається. А ЄС вимагає "парування землі". Їм це не вигідно і вони отримують дотації від ЄС.
" В світі є дві групи нероб -- нігери та поляки"
робітників , яким 35-55 років, а молоді , яким до 25років йти працювати
робітниками не мають бажання.?