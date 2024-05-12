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Возвращение в Украину военнообязанных мужчин может навредить экономике Польши, - Forbes

польща

Возвращение военнообязанных беженцев-мужчин в Украину может иметь нежелательные последствия для экономики Польши. Эта инициатива может привести к отъезду тысяч украинцев из Польши, что повлечет за собой потерю рабочей силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что после объявления Киевом нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места в Польше. Издание пишет, что из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения РФ, 371 тысяча - это мужчины призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации.

"Кроме моральных вопросов, связанных с этим обещанием, возникает возмущение из-за возможности потери рабочей силы. Тысячи украинцев, проживающих в Польше, могут быть вынуждены покинуть свои места работы", - говорится в материале.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Комментируя механизмы, которые могут применить для этого, он заявил, что "все возможно". Кроме того, пока неизвестно, продлит ли Польша временную защиту украинским беженцам, которая заканчивается 30 июня.

"Большинству украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, была предоставлена временная защита, которая позволяет им работать и получать доступ к государственным услугам даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако действие этого положения закончится 30 июня, и неясно, будет ли оно продлено", - отмечают журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша уже предоставила Украине военную помощь почти на $4 млрд, - посол Зварыч

Специалист по легализации занятости агентства по трудоустройству Contrain Group Андрей Арканюк говорит, что не ожидает внезапного оттока украинцев из Польши, но видит "повышенный интерес к переезду в такие страны, как Германия или Испания, а также за пределы Европы".

При этом отмечается, что Киев и Варшава подписали соглашение об улучшении исполнения судебных решений в обеих странах. Это означает, что заочные приговоры об уклонении от мобилизации в Украине смогут эффективно выполняться в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, возможен массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", - добавляет Арканюк.

Напомним, на днях посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.

Автор: 

Польша (8405) экономика (3879)


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Топ комментарии
+23
Навіщо смоктати цю тему? Повернення не вирішить ніяких проблем. Ті, хто не хоче воювати просто почнуть масово відмовлятися від служби під час війни і не будуть боятися йти у в'язницю, більше того вони стануть розкладати армію зсередини ставши благодатним ґрунтом для спроб ворога розкласти морально українські війська.
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12.05.2024 10:59
+20
А що, фермери не бажають працювати у промисловості? Тепер що, годувати фермерів мають самі поляце?
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12.05.2024 10:58
+17
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12.05.2024 11:10
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Страница 2 из 2
Українці для поляків завжди були людьми другого ґатунку, а така кількість втікачів з України їм наче подарунок з безкоштовними та безправними рабами. І наші погодяться на рабську працю, а потім на захист Польщі, аби тільки не захищати свою землю, а краще батрачити на польського пана. Нація меншоварних ідіотів.
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12.05.2024 11:21 Ответить
Нація меншоварних ідіотів. )) І ви теж .? Чи ви себе до українців не відносите ?
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12.05.2024 11:26 Ответить
Я в Україні і я українка, але мені соромно за моїх сусідів та знайомих, які піджавши хвости здристнули у Польщу та переховуються там.
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12.05.2024 11:34 Ответить
Ну так тоді не узагальнюйте .
Якщо вся нація то це і ви , і я , і мільйони інших українців , які ні в які Польщі не тікали . І ті які зараз воюють . А ви всіх " причесали одним гребінцем " .!!
Є таке поняття як - частина суспільства . Саме про це вам треба було й сказати .
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12.05.2024 11:43 Ответить
Особисто щиро вибачаюсь перед Максимом Перепелицею, за узагальнення його з ссикунами втікачами.

Ви ж розумний хлопчик і могли б здогадатись, що мова йде саме про малодушних українців, які до війни массово їхали так само батрачити на раісю і там були таким самими рабами з комплексом меншовартості.

В короткому коментарі не завжди виходить розкласти свої думки по полицях, а довгі дописи я не люблю сама писати та у інших читати.
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12.05.2024 11:49 Ответить
. Останній раз хлопчиком мене називали близько 50 років тому . Ну та то таке .
Ви ж теж мабуть не дурна , і повинні розуміти що в Польщу втекли кілька млн , а не вся нація ,, а оце узагальнення ( нація меншоварних ідіотів ) стосується всіх українців . Але ж це неправда . Бо більша частина нікуди не тікала .
Вибачення приймаються
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12.05.2024 11:58 Ответить
Я знаю вас давно, та знаю, що ви далеко не хлопчик.

Комплекс меншовартості - це наша совкова спадщина, повинно пройти дуууже багато років, щоб народ України позбувся цієї вади та зміг жити на своїй землі по своїм законам, а не у рабстві у сусіднього пана.
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12.05.2024 12:18 Ответить
Я згоден , все так ,- совкова спадщина , і вона присутня у у значної частини суспільства . Але особисто в мене цього комплексу немає , і ніколи не було . Я навпаки , закликаю всіх і повсюди - скоріш його позбутися . А тут ви мене відносите до когорти меншовартісників . Тому в мене й така реакція .
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12.05.2024 12:29 Ответить
Все вірно, у вас реакція достойного українця і чим більше українцям ми будемо нагадувати, що вони вже давно не совки і з цим минулим потрібно закінчувати, тим менше у нас буде таких закомплексованих , без поваги до себе, до своєї праці, до своєї родини. Під час війни взагалі оголились усі недоліки у всіх нас, тому зараз навіть краще видно ху із хто.
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12.05.2024 12:44 Ответить
А тепер раджу порівняти середньостатистичні умови оплати, роботи, медицини "українських безкоштовних та безправних рабів" в Польщі, та вільних робітників в Україні. І подумати, чому так? Чому купа людей, ще задовго до війни обрали роботу в Польщі, а не в Україні. Від ситого життя в Україні?
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12.05.2024 11:33 Ответить
І що ти там порівняв?
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12.05.2024 11:37 Ответить
Насправді це вічний процес. Вже нараховують третю чи четверту хвилю еміграції.
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12.05.2024 12:53 Ответить
Надо принять закон по которому ухилянтам разрешить выезд из Украины на всегда, только при условии если они с собой увозят своих пап и мам, дедушек и бабушек. И их добровольный отказ от пенсий.
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12.05.2024 11:24 Ответить
А якщо в ухилянтів батьки та бабусі з дідусями працюють? То депортувати?
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12.05.2024 11:28 Ответить
Так, депорутвати саме зі стариками. Бо навіть працюючий пенс - це навантаження на нас - тих хто платить тут податки.
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12.05.2024 11:32 Ответить
І чому ж? Якщо пенсія дуже низька, люди вимушені працювати. Щоб якось вижити. І працюють, в більшості на тих робоах, куди молодь не йде. Зовсім розвалити все в країні?
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12.05.2024 11:36 Ответить
Читай вище коментар. Хай зйобиші забирають своїх пенсів, аби мої відрахування у пенсійний фонд ішли тим хто живе в Україні. Наприклад, моїй мамі. А працюючі пенси це все одно навантаження на тих хто працює. Достатньо зайти в поліклініку, де 70% відвідувачів - пенси і на них ідуть мої податки
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12.05.2024 11:41 Ответить
Тобто, коли Ви були малим, а ті, як Ви кажете, пенси - ще ними не були, а працювали БЕЗ пенсій. То Ви, були тягарем - бо на податки від тих пенсів утримувались садочки, поліклініки, лікарні, школи й т.і...тобто Ви були тягарем для економіки..на той час ж не було відомо - ким Ви станете. Діти часто падають, хворіють, становляться інвалідами з дитинства, тобто відразу тягарем. Тоді шо? До концтаборів відразу? Як гітлер робив? Інвалідів, хворих і людей похилого віку? Тоді все норм! Відразу можна прибрати декілька міністерств, державні заклади охорони здоров'я розформувати. Лікарі звалять на заробітки.

Краще б суддям та депутатам - дійсним та колишнім утримання порізали, бо ни них уходять колосальні суми з бюджету.
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12.05.2024 11:54 Ответить
І 50% лікарів - 60+
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12.05.2024 11:58 Ответить
В Україні 10% пенсіонерів мають пенсії ві100000 і вище! Тобто один такий пенс забирає пенсії у 25 звичайних пенсіонерів з пенсією у 3000 грн. А є які і по 200000 мають. Ці 10% вибирають більше половини пенсійного фонду України . І з кожним « підвищенням» ця прірва тільки зростає, тому, що бідним доплачують 100 чи 200 грн, а цим тисячі. І цю тему ніхто не піднімає! Хіба що ЄС і Америка .. вони ставлять питання , що не будуть допомагати пенсійному фонду України , якщо ось такі розбіжності між бідними і багатими ! Такого нема ніде в світі
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12.05.2024 14:37 Ответить
А можна посилання на офіційне джерело, про 10% пенсіонерів в Україні, які мають по 100+ тис пенсію. Бо дуже схоже на піздьож.
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12.05.2024 14:48 Ответить
Ваші податки підуть або йдуть на ваших теперішніх чи майбутніх пенсів та дітей.Ще один путлєрогітлєр висказався.😡
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12.05.2024 14:58 Ответить
Ці батьки самі собі заробили на пенсію, поки тебе гівноїда, з своїх податків вчили в школі і оплачували всі соцгарантії
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12.05.2024 11:50 Ответить
Так повертайся і плати пенсії своїм старим. Чому я маю їх годувати?
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12.05.2024 14:49 Ответить
Ти шось ***** податків платиш! Не хвилюйся за працюючих пенсіонерів! Їм перепадає мізер! Все зжирають пенсії ментів, прокурорів, суддів і іншої паразитуючої шобли!
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12.05.2024 12:26 Ответить
То есть их ухилянт без их согласия покинул Украину и отказался их защищать?
Пусть пишут заявление в полицию что он украл у них деньги, тогда Шольцу нечего не останется как его вернуть.
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12.05.2024 11:37 Ответить
"они с собой увозят своих пап и мам, дедушек и бабушек. И их добровольный отказ от пенсий". А бабушки-дедушки разве в пенсфонд отчисляли с твоей зп? Ьля ох и срач в головах
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12.05.2024 13:38 Ответить
В Україні солідарна пенсійна система - той хто працює, той зараз і годує пенсів.
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12.05.2024 14:51 Ответить
Є вихід, якщо пшекам так необхідні робочі руки наших призивників - то нехай обмінюють - один до одного. 1 нашого на 1 свого військового. І нехай їх військові воюють у нас, замість наших, що працюють у них.
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12.05.2024 11:33 Ответить
Звісно ж поляки обурюються, бо багато українців не мають офіційного працевлаштування, і полякам вигідно ухилятися від податків і офіційного зарахування стажу, тощо.
Поляки на податках теж ******* економити.
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12.05.2024 11:36 Ответить
А українській економіці це мабуть не зашкодить...
Керівництво України свідомо розвалює країну і нічогісінько не робить щоб заохотити людей повернутись, не розробили ні законів, ніяких програм. Замітьте що українці хоуть та готові працювати щоб жити гдно, але влада держави не дає такої можливості
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12.05.2024 11:37 Ответить
Да ну ?! Завтра прилетить і електрики не буде щоб на форумі посидіти. То як їх заохотити, якщо вони прийняли таке рішення ??
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12.05.2024 12:56 Ответить
))))) то завдасть шкоди будь-якій країні )))
Уявіть собі -500 000 або навіть -1 000 000 Уа іммігрантів платників податків, кредитів і просто споживачів !
Уявляєте удар по економіці!
Ким їх замінити?
А якщо ще кваліфіковані!
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12.05.2024 11:41 Ответить
В польщу кваліфіковані не їдуть, коли відкритий увесь світ.
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12.05.2024 11:43 Ответить
Багато медичного персоналу та будівельників там працюють, айтішників...не всі ж полуницю та яблука збирають, то сезонні підробітки.
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12.05.2024 12:13 Ответить
Айтішнік у польщі заробляв до війни менше ніж в Україні на аналогічній посаді. Бо в Україні нижчі податки, а зарплати аналогічні
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12.05.2024 14:53 Ответить
Це тобі Гетьманцев про податки в Польщі розповів?
В Польщі на перші 30000 злотих (300000 гривень) податок 0%, в Україні 18%
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12.05.2024 17:29 Ответить
800 тисяч ухилянтів закордоном мають повернутися та рятувати 8 мільойнів ухилянтів всередині України. Л - логіка
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12.05.2024 11:53 Ответить
Буде кому працювати. Водіїв вже не вистачає.
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12.05.2024 12:57 Ответить
Ну я думаю всі розуміють що питання в мобілізації до штурмових рот, а їздити водіями можуть і місцеві кабанчики, всякі там "пенсіонери" військові, поліцейські...
Ніхто не хоче захищати батьківщину, тому буде бусифікація.

А ті що закордоном... Так зараз навіть злочинців в Україну не видають, бо не безпечно, права людини і все таке...
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12.05.2024 17:04 Ответить
А почему тогда ишачят украинцы а фермеры гуляют на блокпостах.
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12.05.2024 12:16 Ответить
Тому що польські фермери. Пояснювали чому. У Польщі фермерів і членів їх сімей більше 4 млн.
Але розмір земельних наділів законодавство їхне обмежує 10 га, здається. А ЄС вимагає "парування землі". Їм це не вигідно і вони отримують дотації від ЄС.
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12.05.2024 13:00 Ответить
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12.05.2024 13:01 Ответить
Брехня про 4 млн фермерів.
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12.05.2024 14:54 Ответить
Фермерів і членів їх сімей. Самих фермерів 1,5 млн
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12.05.2024 15:50 Ответить
За то форбсу на срать на экономику Украины и её обороноспособности.
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12.05.2024 12:18 Ответить
непогано влаштувалися поляки, а працювати не пробували
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12.05.2024 12:35 Ответить
Давно було, Східна Німеччина. Старий німець так говорив-:
" В світі є дві групи нероб -- нігери та поляки"
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12.05.2024 13:19 Ответить
А поляки теж працюють.. в Німеччині та Британії. Саме тому в них стільки робочих місць вільних - бо звідтіля теж поїхали працювати туди, де більше платять.
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12.05.2024 14:57 Ответить
... це не є питанням Пошльщі та не їй його вирішувати.
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12.05.2024 13:16 Ответить
А хто буде працювати в Україні, коли до ВСУ забирають кваліфіційних
робітників , яким 35-55 років, а молоді , яким до 25років йти працювати
робітниками не мають бажання.?
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12.05.2024 13:16 Ответить
А блокування фермерами наших кордонів українську,мабуть, зміцнило.
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12.05.2024 14:33 Ответить
Проблемы в экономике Польши решатся при оккупации ее Русскими! Прекрасный вариант для поляков? Фермеры, вперед, на границы!
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12.05.2024 15:38 Ответить
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