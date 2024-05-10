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Новости Помощь Украине
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Польша уже предоставила Украине военную помощь почти на $4 млрд, - посол Зварыч

Посол України в Польщі Василь Зварич

Польша с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине военной помощи почти на $4 миллиарда.

Об этом в интервью Укринформу отметил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что сейчас для Украины приоритетом является военная помощь от зарубежных партнеров, в том числе и от Польши.

"По состоянию на сегодня Польша предоставила этой военной помощи почти на $4 миллиарда, и очень важно, что эта работа продолжается", - подчеркнул Зварыч.

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Он сообщил, что Украина имеет в Польше важный стратегический хаб для получения военной помощи.

Посол напомнил, что также функционирует медицинский хаб, через который транспортируются военные и гражданские лица, пострадавшие от российской агрессии на лечение в другие страны Европы. Он подчеркнул, что в этом аспекте Польша играет очень важную роль.

По его словам, есть очень серьезная помощь со стороны Варшавы по поддержке энергетической инфраструктуры Украины. Он обратил внимание, что неподалеку Варшавы в сотрудничестве с Еврокомиссией был создан так называемый энергетический хаб помощи Украине - RescEU, через который идет много помощи, которая сейчас крайне необходима в условиях усиленных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры Украины.

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Зварич также отметил, что разного рода гуманитарную помощь оказывают Украине органы местного самоуправления Польши и организации неправительственного сектора.

"Все это происходит практически ежедневно",- констатировал он.

Автор: 

Польша (8405) помощь (7770) Зварич Василий (35)


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Топ комментарии
+8
Вони нанесли збитків блокуванням кордону Україні на більшу суму.
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10.05.2024 23:17
+6
Дякую полякам за допомогу!
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10.05.2024 23:12
+4
Дякуємо Польща!
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10.05.2024 23:53
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Дякую полякам за допомогу!
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10.05.2024 23:12 Ответить
Німцям коли будеш дякувати за допомогу?
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11.05.2024 06:28 Ответить
Вони нанесли збитків блокуванням кордону Україні на більшу суму.
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10.05.2024 23:17 Ответить
Біхус по сікрєту сказав?
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10.05.2024 23:23 Ответить
Цікаво, як підрахували збитки? Чи тих, хто простояв на кордоні, потім звільнили від оподаткування?
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11.05.2024 11:18 Ответить
Угу. Але ми чомусь не перемагаємо Досить вже мірятися пісюнами! Просто дайте нам все необхідне для перемоги
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10.05.2024 23:32 Ответить
Адін нєбрітий мущіна тоже каждий вєчєр ето гаваріт. Ви єго нє знаєтє?
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10.05.2024 23:50 Ответить
Це ти до кого звертаєшся? Ти до ведмедчука по зарлату краще звернися
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10.05.2024 23:52 Ответить
А чого ви свою економіку т армію просрали. Тепер їм дайте. Бачили очі, що куповали їжте хоть повилазьте.
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11.05.2024 08:20 Ответить
Франція придумала новий спосіб допомагати Україні оборонятися від нападу Росії: вона планує передати далекобійні ракети Scalp з вичерпаним терміном придатності або зібрані з прострочених компонентів, повідомила 9 травня медіакомпанія Radio France Internationale (RFI). Невикористані або демонтовані ракети для використання їхніх компонентів у нових французькі заводи мають за три місяці зробити придатними до застосування, а їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою.

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10.05.2024 23:34 Ответить
Дякуємо Польща!
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10.05.2024 23:53 Ответить
Щось я тебе не бачив у коментарях з новинами про Німеччину з подякою цій країні за зброю.
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11.05.2024 06:27 Ответить
А ти вже записався до мене у секретарі, чи поляки " нетакі" долари дають, чи зрадоєс...во розпирає ?
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11.05.2024 11:20 Ответить
А найбільше дякуємо за блокування кордонів!)))
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11.05.2024 08:00 Ответить
А хто блокує кордони, росіянин?
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11.05.2024 11:21 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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11.05.2024 00:00 Ответить
Танк т54-55 на аукционе больше 10 тысяч вряд ли соберёт, а как помощь вполне может затянуть на 2 миллиона.
Канада собиралась утилизировать старый ракеты типа гоада-- уговорили отдать-- появился пакет канадской помощи на 3 миллиарда.
Абрамсы-- посчитали 400 миллионов за 31, это цена новых ( по завышенной цене, потому как много специалистов на производстве нужно сохранять и это дорого), а прислали ведь старые Абрамсы-

И так везде. Просто интересно сколько $$$ можно было бы получить на мировом рынке за то что они прислали, у кого есть цифры давайте посчитаем
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11.05.2024 00:50 Ответить
Не бреши, троль. Абрамси були виготовлені на заводах для України по програмі USAI.
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11.05.2024 11:26 Ответить
Сходи до лікаря, або перестань курити. Я українець, але люби Боже правду, поляки зробили для України більше, ніж самі українці для себе. Все просрали та покрали, тепер вам поляки винуваті. Ака ж ви не невдячна ЗЕофілітична гидота.
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11.05.2024 08:28 Ответить
Ну ти то якраз російський, ще й у " законі" .
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11.05.2024 11:29 Ответить
Мені все-таки цікаво, як блокування вантажів агротрейдерів, які не повертають валютну виручку та не сплачують податки в Україні - спричинило збитки для України. Де хоча б один позов "потерпілих" до блокуючих про відшкодування збитків? Чи може не все так просто?
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11.05.2024 11:23 Ответить
Звісно " небагато", особливо із порівнянням скільки витратили на допомогу України зрадофіли типу тебе
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11.05.2024 11:28 Ответить
 
 