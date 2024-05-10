Польша уже предоставила Украине военную помощь почти на $4 млрд, - посол Зварыч

Польша с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине военной помощи почти на $4 миллиарда.

Об этом в интервью Укринформу отметил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что сейчас для Украины приоритетом является военная помощь от зарубежных партнеров, в том числе и от Польши.

"По состоянию на сегодня Польша предоставила этой военной помощи почти на $4 миллиарда, и очень важно, что эта работа продолжается", - подчеркнул Зварыч.

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Он сообщил, что Украина имеет в Польше важный стратегический хаб для получения военной помощи.

Посол напомнил, что также функционирует медицинский хаб, через который транспортируются военные и гражданские лица, пострадавшие от российской агрессии на лечение в другие страны Европы. Он подчеркнул, что в этом аспекте Польша играет очень важную роль.

По его словам, есть очень серьезная помощь со стороны Варшавы по поддержке энергетической инфраструктуры Украины. Он обратил внимание, что неподалеку Варшавы в сотрудничестве с Еврокомиссией был создан так называемый энергетический хаб помощи Украине - RescEU, через который идет много помощи, которая сейчас крайне необходима в условиях усиленных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры Украины.

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Зварич также отметил, что разного рода гуманитарную помощь оказывают Украине органы местного самоуправления Польши и организации неправительственного сектора.

"Все это происходит практически ежедневно",- констатировал он.