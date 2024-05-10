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Новини Допомога Україні
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Польща вже надала Україні військової допомоги майже на $4 млрд, - посол Зварич

Посол України в Польщі Василь Зварич

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військової допомоги майже на $4 мільярди.

Про це в інтерв’ю Укрінформу наголосив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що зараз для України пріоритетом є військова допомога від зарубіжних партнерів, зокрема і від Польщі.

"Станом на сьогодні Польща надала цієї військової допомоги майже на $4 мільярди і дуже важливо, що ця робота продовжується", - наголосив Зварич.

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Він повідомив, що Україна має в Польщі важливий стратегічний хаб для отримання військової допомоги.

Посол нагадав, що також функціонує медичний хаб, через який транспортуються військові та цивільні особи, які постраждали від російської агресії на лікування в інші країни Європи. Він підкреслив, що в цьому аспекті Польща відіграє дуже важливу роль.

За його словами, є дуже серйозна допомога з боку Варшави щодо підтримки енергетичної інфраструктури України. Він звернув увагу, що неподалік Варшави у співпраці з Єврокомісією був створений так званий енергетичний хаб допомоги Україні - RescEU, через який йде багато допомоги, яка зараз вкрай необхідна в умовах посилених обстрілів Росією об’єктів критичної інфраструктури України.

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Зварич також наголосив, що різного роду гуманітарну допомогу надають Україні органи місцевого самоврядування Польщі та організації неурядового сектора.

"Усе це відбувається практично щоденно",- констатував він.

Автор: 

Польща (8488) допомога (8304) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+8
Вони нанесли збитків блокуванням кордону Україні на більшу суму.
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10.05.2024 23:17
+6
Дякую полякам за допомогу!
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10.05.2024 23:12
+4
Дякуємо Польща!
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10.05.2024 23:53
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Дякую полякам за допомогу!
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10.05.2024 23:12 Відповісти
Німцям коли будеш дякувати за допомогу?
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11.05.2024 06:28 Відповісти
Вони нанесли збитків блокуванням кордону Україні на більшу суму.
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10.05.2024 23:17 Відповісти
Біхус по сікрєту сказав?
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10.05.2024 23:23 Відповісти
Цікаво, як підрахували збитки? Чи тих, хто простояв на кордоні, потім звільнили від оподаткування?
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11.05.2024 11:18 Відповісти
Угу. Але ми чомусь не перемагаємо Досить вже мірятися пісюнами! Просто дайте нам все необхідне для перемоги
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10.05.2024 23:32 Відповісти
Адін нєбрітий мущіна тоже каждий вєчєр ето гаваріт. Ви єго нє знаєтє?
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10.05.2024 23:50 Відповісти
Це ти до кого звертаєшся? Ти до ведмедчука по зарлату краще звернися
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10.05.2024 23:52 Відповісти
А чого ви свою економіку т армію просрали. Тепер їм дайте. Бачили очі, що куповали їжте хоть повилазьте.
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11.05.2024 08:20 Відповісти
Франція придумала новий спосіб допомагати Україні оборонятися від нападу Росії: вона планує передати далекобійні ракети Scalp з вичерпаним терміном придатності або зібрані з прострочених компонентів, повідомила 9 травня медіакомпанія Radio France Internationale (RFI). Невикористані або демонтовані ракети для використання їхніх компонентів у нових французькі заводи мають за три місяці зробити придатними до застосування, а їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою.

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10.05.2024 23:34 Відповісти
Дякуємо Польща!
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10.05.2024 23:53 Відповісти
Щось я тебе не бачив у коментарях з новинами про Німеччину з подякою цій країні за зброю.
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11.05.2024 06:27 Відповісти
А ти вже записався до мене у секретарі, чи поляки " нетакі" долари дають, чи зрадоєс...во розпирає ?
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11.05.2024 11:20 Відповісти
А найбільше дякуємо за блокування кордонів!)))
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11.05.2024 08:00 Відповісти
А хто блокує кордони, росіянин?
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11.05.2024 11:21 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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11.05.2024 00:00 Відповісти
Танк т54-55 на аукционе больше 10 тысяч вряд ли соберёт, а как помощь вполне может затянуть на 2 миллиона.
Канада собиралась утилизировать старый ракеты типа гоада-- уговорили отдать-- появился пакет канадской помощи на 3 миллиарда.
Абрамсы-- посчитали 400 миллионов за 31, это цена новых ( по завышенной цене, потому как много специалистов на производстве нужно сохранять и это дорого), а прислали ведь старые Абрамсы-

И так везде. Просто интересно сколько $$$ можно было бы получить на мировом рынке за то что они прислали, у кого есть цифры давайте посчитаем
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11.05.2024 00:50 Відповісти
Не бреши, троль. Абрамси були виготовлені на заводах для України по програмі USAI.
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11.05.2024 11:26 Відповісти
Сходи до лікаря, або перестань курити. Я українець, але люби Боже правду, поляки зробили для України більше, ніж самі українці для себе. Все просрали та покрали, тепер вам поляки винуваті. Ака ж ви не невдячна ЗЕофілітична гидота.
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11.05.2024 08:28 Відповісти
Ну ти то якраз російський, ще й у " законі" .
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11.05.2024 11:29 Відповісти
Мені все-таки цікаво, як блокування вантажів агротрейдерів, які не повертають валютну виручку та не сплачують податки в Україні - спричинило збитки для України. Де хоча б один позов "потерпілих" до блокуючих про відшкодування збитків? Чи може не все так просто?
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11.05.2024 11:23 Відповісти
Звісно " небагато", особливо із порівнянням скільки витратили на допомогу України зрадофіли типу тебе
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11.05.2024 11:28 Відповісти
 
 