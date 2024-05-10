Польща вже надала Україні військової допомоги майже на $4 млрд, - посол Зварич
Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військової допомоги майже на $4 мільярди.
Про це в інтерв’ю Укрінформу наголосив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що зараз для України пріоритетом є військова допомога від зарубіжних партнерів, зокрема і від Польщі.
"Станом на сьогодні Польща надала цієї військової допомоги майже на $4 мільярди і дуже важливо, що ця робота продовжується", - наголосив Зварич.
Він повідомив, що Україна має в Польщі важливий стратегічний хаб для отримання військової допомоги.
Посол нагадав, що також функціонує медичний хаб, через який транспортуються військові та цивільні особи, які постраждали від російської агресії на лікування в інші країни Європи. Він підкреслив, що в цьому аспекті Польща відіграє дуже важливу роль.
За його словами, є дуже серйозна допомога з боку Варшави щодо підтримки енергетичної інфраструктури України. Він звернув увагу, що неподалік Варшави у співпраці з Єврокомісією був створений так званий енергетичний хаб допомоги Україні - RescEU, через який йде багато допомоги, яка зараз вкрай необхідна в умовах посилених обстрілів Росією об’єктів критичної інфраструктури України.
Зварич також наголосив, що різного роду гуманітарну допомогу надають Україні органи місцевого самоврядування Польщі та організації неурядового сектора.
"Усе це відбувається практично щоденно",- констатував він.
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Канада собиралась утилизировать старый ракеты типа гоада-- уговорили отдать-- появился пакет канадской помощи на 3 миллиарда.
Абрамсы-- посчитали 400 миллионов за 31, это цена новых ( по завышенной цене, потому как много специалистов на производстве нужно сохранять и это дорого), а прислали ведь старые Абрамсы-
И так везде. Просто интересно сколько $$$ можно было бы получить на мировом рынке за то что они прислали, у кого есть цифры давайте посчитаем