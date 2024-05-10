Польща вже надала Україні військової допомоги майже на $4 млрд, - посол Зварич

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військової допомоги майже на $4 мільярди.

Про це в інтерв’ю Укрінформу наголосив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що зараз для України пріоритетом є військова допомога від зарубіжних партнерів, зокрема і від Польщі.

"Станом на сьогодні Польща надала цієї військової допомоги майже на $4 мільярди і дуже важливо, що ця робота продовжується", - наголосив Зварич.

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Він повідомив, що Україна має в Польщі важливий стратегічний хаб для отримання військової допомоги.

Посол нагадав, що також функціонує медичний хаб, через який транспортуються військові та цивільні особи, які постраждали від російської агресії на лікування в інші країни Європи. Він підкреслив, що в цьому аспекті Польща відіграє дуже важливу роль.

За його словами, є дуже серйозна допомога з боку Варшави щодо підтримки енергетичної інфраструктури України. Він звернув увагу, що неподалік Варшави у співпраці з Єврокомісією був створений так званий енергетичний хаб допомоги Україні - RescEU, через який йде багато допомоги, яка зараз вкрай необхідна в умовах посилених обстрілів Росією об’єктів критичної інфраструктури України.

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Зварич також наголосив, що різного роду гуманітарну допомогу надають Україні органи місцевого самоврядування Польщі та організації неурядового сектора.

"Усе це відбувається практично щоденно",- констатував він.