Заяви роспропаганди про плани Польщі анексувати частини України безглузді, - польський посол Гузи
Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи назвав "безглуздям" заяви російської пропаганди про нібито польські плани анексувати частину українських територій. Він наголосив, що Польща не є імперською державою.
Про це польський посол розповів в інтерв’ю "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Дипломат заявив, що потрібно бути готовими до різних пропагандистських атаках, у тому числі і до вигадок Росії щодо нібито планів анексії з боку Польщі. За його словами, такі заяви роспропаганди - це безглуздя.
"Я не впевнений, що хтось у це вірить у Польщі або в Україні, адже це взагалі безглуздя", - заявив Гузи.
Він наголосив, що Польща не є імперською державою.
"З Україною єдині проблеми лежать в історичній площині, але в цілому нас чекає позитивне майбутнє, де ми спільно працюємо над тим, щоб зробити сусідство безпечнішим і забезпечити нам всім добробут", - вважає посол.
Гузи також додав, що незважаючи на активізацію російської пропаганди, сьогодні вона здійснює вплив на невелику частину польського суспільства.
"Сьогодні вони, можливо, і мають певні успіхи в охопленні пропагандою певних верств суспільства, але це завжди лише мала частина. Вони експлуатують вже існуючі проблеми, намагаються знайти якісь антиукраїнські настрої, в тому числі крізь призму історії. Але вони не здатні якісно створювати нові конфлікти. Вони намагалися щось там роздмухати із того єдиного непорозуміння, яке базувалося суто на економічних питання", - заявив польський посол.
Раніше Гузи сказав, що заява про готовність Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю є реакцією на відповідний крок, здійснений Росією у Білорусі.
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