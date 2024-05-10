Готовність Польщі розмістити у себе ядерну зброю - це потужний сигнал РФ, - польській посол Гузи

Заява про готовність Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю є реакцією на відповідний крок, здійснений Росією у Білорусі.

Про це посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми запросили до себе війська США. А вони насправді важливіші за інших в НАТО. НАТО не схоже на ЄС, бо тут є дуже чіткий лідер - США. Тому для нас це була перемога. Це було все одно що сказати: "Якщо хтось нападе на нас, він також нападе на армію США". З Nuclear Sharing все точно так само. Це не агресивний крок у бік Росії, хоча вони саме так це зображують. Згадаємо, росіяни вже зробили цей крок у Білорусі. А це - наша реакція", - сказав він.

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Посол наголосив, що заява про готовність Польщі розмістити ядерну зброю має на меті стримувати та уникнути війни.

"Як це часто буває, саме Росія зробила для цього вирішальний крок. Зміни сталися через їхню агресивну поведінку", - наголосив Гузи.

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За словами дипломата, Польща є однією з ключових опор Альянсу на східному фланзі. "Немає нічого поганого в тому, що ми прагнемо гарантій. Якщо ви хочете уникнути війни, ви повинні показати, що готові відповісти у будь-який спосіб і у будь-який момент. Це потужний сигнал Росії, тому що вони розуміють лише таку мову", - заявив посол.