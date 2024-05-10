УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11448 відвідувачів онлайн
Новини
3 186 38

Досить важко уявити, що Польща повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць, - посол Гузи

Повернення чоловіків призовного віку з Польщі в Україну

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що Варшава не висилатиме військовозобов’язаних чоловіків із країни для повернення в Україну.

Про це Гузи заявив в інтервʼю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС", – зазначив він.

За словами Гузи, Польща перебуває в іншому становищі, ніж деякі західні країни, оскільки в ній проживають мільйони українців, і вона добре розуміє ситуацію, в якій опинився український уряд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва може відмовити чоловікам з України в посвідці на проживання, - прем’єрка Шимоніте

"Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", – розповів польський дипломат.

Посол вважає, що багато залежить від військової ситуації, яка наразі є дуже складною.

"Моя особиста думка – це обов’язок (служба в армії – ред.). Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – резюмував Гузи.

Читайте також: Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, - голова МЗС Ліпавський

Раніше Гузи заявляв, що Польща залишатиметься нейтральною щодо повернення українських біженців на Батьківщину.

Автор: 

Польща (8488) українці (2537) чоловіки (157) Ярослав Гузи (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
В ЄС діють закони. І не на папері, а в реальності. Пан посол в черговий раз поводив по губах Зе-банді.
показати весь коментар
10.05.2024 12:31
+4
Тому що перетнули кордон незаконно, і тільки тому.
показати весь коментар
10.05.2024 12:25
+4
Є інші способи. Стоп виплати, стоп соціальні програми, заборона на працевлаштування, заборона на винайм житла людям без доходів. Це буде стимулювати на виїзд з Польші. Якщо подібне запровадити по всій Європі то ефект буде. Не всі потенційні солдати із складу десанту чоловіків-біженців захочуть переїзджати до північної Африки чи в ліси Парагваю.
показати весь коментар
10.05.2024 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже висилають. Позавчора двох плавців передали - було на УНІАН...
показати весь коментар
10.05.2024 12:22 Відповісти
Тому що перетнули кордон незаконно, і тільки тому.
показати весь коментар
10.05.2024 12:25 Відповісти
Польская сторона слухи о "передаче" НЕ ПОДТВЕРДИЛИ !!!
Похоже что это ЧЁС для внутреннего потребителя в Украине...
показати весь коментар
10.05.2024 13:32 Відповісти
Тіпа - Нє хадітє, дєті, в Афріку гулять )))
показати весь коментар
10.05.2024 15:22 Відповісти
Щойно в твіттері бачив пост що орки почали наступ на Харківщині? Це правда?
показати весь коментар
10.05.2024 12:27 Відповісти
мене в твітері забанили назавжди за посто про кацапів
показати весь коментар
10.05.2024 12:31 Відповісти
Захопили Борисівку. На самому кордоні...
показати весь коментар
10.05.2024 12:40 Відповісти
В ЄС діють закони. І не на папері, а в реальності. Пан посол в черговий раз поводив по губах Зе-банді.
показати весь коментар
10.05.2024 12:31 Відповісти
Але своїх " військовозобов'язаних та ж сама Польща буде висмикувати в разі війни,і закони польській уряд на цей випадок вже підготував.Я там місяць тому був,і розмовляв зі знайомим поляком- військовим,у якого батько займає посаду в мін.оборони Польщі.Це наші хе...й займаються,БО в ЄС перебувають " золоті "втікаючи,а їх турбувати не на часі
показати весь коментар
10.05.2024 13:09 Відповісти
Они просто пугают, чтобы не бежали, а сражались с кацапами.
показати весь коментар
10.05.2024 12:33 Відповісти
Польща - Армія...Армія - Польща...складний вибір...
показати весь коментар
10.05.2024 12:36 Відповісти
А Грузія тут не до чого
показати весь коментар
10.05.2024 12:46 Відповісти
Є інші способи. Стоп виплати, стоп соціальні програми, заборона на працевлаштування, заборона на винайм житла людям без доходів. Це буде стимулювати на виїзд з Польші. Якщо подібне запровадити по всій Європі то ефект буде. Не всі потенційні солдати із складу десанту чоловіків-біженців захочуть переїзджати до північної Африки чи в ліси Парагваю.
показати весь коментар
10.05.2024 12:43 Відповісти
Може спочатку хай підуть в ЗСУ основні бенефіціари проживання в Україні - чиновники з високими зарплатами,про хабарі я вже й мовчу, армія ментів,прокурорів ,всякі спецнази ДБР і інші трутні, а потім вже ті хто виїхав
показати весь коментар
10.05.2024 12:59 Відповісти
А чому не навпаки, або не одночасно?
показати весь коментар
10.05.2024 13:03 Відповісти
А за кордон токаря з фермерами и предпринимателями уехали?
показати весь коментар
10.05.2024 15:53 Відповісти
))) а ПОЛЬШЕ какая выгода от твоей бурной фантазии?!
Польша сама себе ср ть НЕ БУДЕТ, И ВСЕХ ОСТАВИТ СЕБЕ!!!
показати весь коментар
10.05.2024 13:34 Відповісти
Гном, йди під стіл. Там твої місце.
показати весь коментар
10.05.2024 13:43 Відповісти
Подгораешь ?!)))
показати весь коментар
10.05.2024 13:47 Відповісти
ось і все....а пересварив єрмак усіх не хіло
показати весь коментар
10.05.2024 12:46 Відповісти
Та ніхто не висилатиме. То захцянки зеленого бидла, що в житті ні де не вчилися, окрім місячних курсів і лекцій в "академіях бізнесу".
Як вислати іноземця, який мешкає, сплачує податки та ще й отримав позики щоб розширитись?
Хто то компенсує? Уряд України?
То є елементарним, а ще до того політичні права.
То що не давали зробити пересічному українцю в Україні, він то зробив за кордоном. От і ВСЕ.
То як одружитися в другий раз. Нащо повертатися до першої жінки як з другою добре? Так, першій можно допомогти, але її виживання то вже її особиста справа.
показати весь коментар
10.05.2024 12:53 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2024 12:54 Відповісти
Можуть прийняти рішення не надавати посвідки без документа ТЦК , як в Литві . А без посвідки нема роботи - нелегал . Прості поляки дуже злі на ухилянтів , тому, все може бути .
показати весь коментар
10.05.2024 13:32 Відповісти
Я чому не весь текст верхнім регістром? Без цього ти думку не донесеш.
показати весь коментар
10.05.2024 13:45 Відповісти
Чого це вони злі? Більшість цих людей законно працює. Навіть якщо зробити їх нелегалами, в Україну вони не повернуться, а просто поїдуть далі. Але при цьому Польща стикнеться з величезною нестачею робочих рук, яку їм прийдеться покривати завозячи мігрантів з Азії і Африки. А цього поляки взагалі не хочуть ні під яким соусом. Мені один поляк особисто казав, краще українці зі схожим менталитетом і культурою, ніж зовсім чужі їм азіати/африканці. Так що ніхто нікого не буде відсилати
показати весь коментар
10.05.2024 15:31 Відповісти
Ага , працює собі на кишеню, коли інші , до речі і поляки ,в іноземному легіоні , боронять , гинуть за Україну . Задам питання -скільки поляків загинуло в Україні на війні з кацапами ? Номерний --нульовий ,ти скоро нелегал .
показати весь коментар
10.05.2024 15:40 Відповісти
Да ничего, отошлют! Поляки могут даже российские ракеты на территорию Украины отсылать, а украинцев - тем более! А афроазиатами грозными не надо смешить!
показати весь коментар
10.05.2024 15:59 Відповісти
Дурень думкою багатіє))) Ніхто не збирається повертатися, ті хто хотіли, ті вже поїхали. Ми тут не раби, захочуть поляки відсилати, українці знімуться і поїдуть далі на захід. Доречі, смішно такий коментар читати від людини, яка сама закордоном ))))
показати весь коментар
10.05.2024 18:15 Відповісти
і захід вас відішле - прикинь? будете бовтатися туди-сюди як гі*но на ополонці Яким ти і є
показати весь коментар
10.05.2024 23:56 Відповісти
 
 