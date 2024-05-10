Досить важко уявити, що Польща повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць, - посол Гузи

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що Варшава не висилатиме військовозобов’язаних чоловіків із країни для повернення в Україну.

Про це Гузи заявив в інтервʼю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС", – зазначив він.

За словами Гузи, Польща перебуває в іншому становищі, ніж деякі західні країни, оскільки в ній проживають мільйони українців, і вона добре розуміє ситуацію, в якій опинився український уряд.

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"Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", – розповів польський дипломат.

Посол вважає, що багато залежить від військової ситуації, яка наразі є дуже складною.

"Моя особиста думка – це обов’язок (служба в армії – ред.). Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – резюмував Гузи.

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Раніше Гузи заявляв, що Польща залишатиметься нейтральною щодо повернення українських біженців на Батьківщину.