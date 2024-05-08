Литва може відмовити чоловікам з України в посвідці на проживання , - прем’єрка Шимоніте

Очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не буде організовувати депортацію українських чоловіків. Однак вона не виключає, що Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, якщо Київ доведе, що вони ухиляються від військової служби.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на FT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", - зазначила посадовиця.

Вона також нагадала, що Європейський Союз продовжив рішення про тимчасовий захист для біженців з України до березня. Однак, за словами литовської прем'єр-міністерки, тим, щодо кого Київ доведе ухилення від військової служби, може бути відмовлено в постійному проживанні.

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"Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити", - заявила Шимоніте.

Повернення чоловіків призовного віку в Україну

Наприкінці квітня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував прагнення влади України повернути чоловіків, які виїхали за кордон. Він заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

Крім цього, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку, якщо Київ звернеться по допомогу.

Своєю чергою 30 квітня віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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