УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5044 відвідувача онлайн
Новини
4 041 36

Литва може відмовити чоловікам з України в посвідці на проживання , - прем’єрка Шимоніте

Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, - прем’єрка Шимоніте

Очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не буде організовувати депортацію українських чоловіків. Однак вона не виключає, що Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, якщо Київ доведе, що вони ухиляються від військової служби.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на FT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", - зазначила посадовиця.

Вона також нагадала, що Європейський Союз продовжив рішення про тимчасовий захист для біженців з України до березня. Однак, за словами литовської прем'єр-міністерки, тим, щодо кого Київ доведе ухилення від військової служби, може бути відмовлено в постійному проживанні.

Читайте також: Литва започаткувала програму реабілітації українських військових

"Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити", - заявила Шимоніте.

Повернення чоловіків призовного віку в Україну

Наприкінці квітня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував прагнення влади України повернути чоловіків, які виїхали за кордон. Він заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

Крім цього, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку, якщо Київ звернеться по допомогу.

Своєю чергою 30 квітня віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Читайте також: У Німеччині планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками: потрібне загальнонаціональне рішення

Автор: 

Литва (2381) чоловіки (157) мобілізація (3025) Шимоніте Інґріда (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
а ми кажемо що наші посадовці тупі.
литва з радістю приймає усілякий кацапський шлак, але відмовить українцям? на якій підставі?
значить, переїдуть до фінлядії!
дебіли управляють ******** світом.
показати весь коментар
08.05.2024 12:03
+9
Логіка проста - вмріть ви щоб не вмирали ми
показати весь коментар
08.05.2024 12:04
+8
Тут в коментарях вже радили: тікайте до Угорщини.
Орбан - друг *****, всіляко сприятиме зриву мобілізації в Україні, тому нікого не видасть.
Поки що.
Коли України не стане, з Угорщини всі чоловіки дружно поїдуть на освобождьонниє от кієвской хунти тєрріторіі. Де їх чекатиме справжня постановка на воінскій учьот, а не те що тут зараз.
показати весь коментар
08.05.2024 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ми кажемо що наші посадовці тупі.
литва з радістю приймає усілякий кацапський шлак, але відмовить українцям? на якій підставі?
значить, переїдуть до фінлядії!
дебіли управляють ******** світом.
показати весь коментар
08.05.2024 12:03 Відповісти
Ви анонс прочитали чи тільки заголовок? Україна має довести про кожного, що він ухилянт, а потім і розмова буде. Питання ухилянт в країнах Балтії і України мають різне значення, при тому, що соцмережі активно постять як кидають в автозаки таких "ухилянтів " в Україні. Право людини на першому місці
показати весь коментар
08.05.2024 12:57 Відповісти
Україну мають захищати українці


чи хтось сподіваєтья пити пиво по Європі поки литовці, поляки, німці і т.д. будуть вмирати в Україні?

Боже, яка наївність !
показати весь коментар
08.05.2024 13:04 Відповісти
україну можуть захищати, всі бажаючі!
добровільно та з особистою мотивацією!
так, зрозуміліше?
показати весь коментар
08.05.2024 13:16 Відповісти
можуть, але не хочуть... вмирати за українськог дезертира

ну ти й тупий, ЗЄльоний!
вже наржався разом із своїми клоунами "два-три тижні" ?
показати весь коментар
08.05.2024 13:23 Відповісти
і можуть і хочуть і захищають, мЬІшкевич.
показати весь коментар
08.05.2024 13:29 Відповісти
на сьогодні на фронті лише кількасот воїнів-добровольців з Європи на міліонну армію

читай газети!
показати весь коментар
08.05.2024 13:38 Відповісти
як я втомився спілкуватися з дегенератами. ти собі, навіть не уявляєш.
показати весь коментар
08.05.2024 13:42 Відповісти
Це конституційний обов'язок, а не "можливість", боже яку дурню ти пишеш...
показати весь коментар
08.05.2024 13:51 Відповісти
дуже дивно виходить, коли держава раптом згадує про мій обов'язок і зовсім забуває про свій.
показати весь коментар
08.05.2024 14:01 Відповісти
Який обов'язок у держави не виконується? Деякі інституції працюють добре, деякі ні. І це не я його вибрав, якщо що.
показати весь коментар
08.05.2024 15:39 Відповісти
як що, в тебе все добре, я радий за тебе!
показати весь коментар
08.05.2024 15:46 Відповісти
ст.8 Конституции Украины - в Украине признается и ДЕЙСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА !!!!
НЕ обязанностей, НЕ законов, а даже НЕ ст.65, а ПРАВА !!!!

НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА !!!!!

И это норма ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ!!!
показати весь коментар
08.05.2024 16:54 Відповісти
Якого хера вони повинні здоровим бикам за кошти платників податків все організовувати? Достатньо того що вони піклуються про жінок та дітей.
Дякуємо!
показати весь коментар
08.05.2024 17:46 Відповісти
А може і не відмовити ...

Повна лабуда , до речі спровокована не долугою зеленою владою .
показати весь коментар
08.05.2024 12:03 Відповісти
Логіка проста - вмріть ви щоб не вмирали ми
показати весь коментар
08.05.2024 12:04 Відповісти
так!

за Україну мають вмирати українці насамперед

щось не так !? 👿
показати весь коментар
08.05.2024 13:07 Відповісти
що ти молотиш, убогий?
українці, знищують за україну, і не як інакше!
показати весь коментар
08.05.2024 13:18 Відповісти
за "два-три тижні" "патужно" разобьйом врага на чужой территории малой кровью

как гундосит ЗЄлєнін щовечора
показати весь коментар
08.05.2024 13:27 Відповісти
Почався час озрєнітєльни історії.
показати весь коментар
08.05.2024 12:04 Відповісти
тільки дурні які платили грубі гроші щоб втопитись у Тисі сподівались на інше, що прийде янкі і буде вмирати за новий сраний Афган
показати весь коментар
08.05.2024 13:10 Відповісти
Тут в коментарях вже радили: тікайте до Угорщини.
Орбан - друг *****, всіляко сприятиме зриву мобілізації в Україні, тому нікого не видасть.
Поки що.
Коли України не стане, з Угорщини всі чоловіки дружно поїдуть на освобождьонниє от кієвской хунти тєрріторіі. Де їх чекатиме справжня постановка на воінскій учьот, а не те що тут зараз.
показати весь коментар
08.05.2024 12:07 Відповісти
... і війна з Омерикою у м'ясних штурмах

1932-1933 - дубль два
показати весь коментар
08.05.2024 13:12 Відповісти
Тобі вже відмовили?
показати весь коментар
08.05.2024 12:10 Відповісти
Ona netu mnenije vsex litovcev.Po populiarnosti dani moment ona na poslednem meste po oprosu.Litve vybori prezidenti,idiot debati,vot ona xocet stat prezidentom i govorit kakuju to ciuz.u nejio golove teper tolko kak stat prezidentom
показати весь коментар
08.05.2024 12:18 Відповісти
"прибалти" - це совкова назва, яка є образливою для багатьох мешканців країн Балтії.
показати весь коментар
08.05.2024 12:51 Відповісти
Вони (литовці) далекі від наших реалій.
Мислять своїми категоріями життя.
Пам'ятаю, як на співбесіді жінка (рекрутер) згадала про вибір українців для роботи як польський напрямок. Про конкуренцію в виплаті заробітної плати і простоті оформлення.(В них менші виплати десь на 30% а проживання дорожче на 15-20%)
А потім, як аргумент сказала, що в Нас(тобто литві) ліпше виконують зобов'язання перед найманцями.
Типу не кидать на виплати, як в тій же Польщі.
На що я відповів, що це справа везіння і додав що найбільше кидали в Україні.
І десь на 2ві хвилини жінка не могла подати ознаки життя.
То це можна, так тлумачити світогляд спокійного життя людей.
показати весь коментар
08.05.2024 12:13 Відповісти
Литва добровільно сплачує 0,25% ВВП на допомогу Україні

Литва - не багата країна
показати весь коментар
08.05.2024 13:15 Відповісти
Це не робить їх освіченими в внутрішніх питаннях.
Це гуманізм, підтримка скривджених.
Як приклад - приведіть любий зразок побудови нашої держави ************** від вже існуючих моделей Литви?
Давайте ширше - всі країни нам допомагають, але практику ми перебираємо у ворога, та бульбашів.
показати весь коментар
08.05.2024 21:20 Відповісти
Щоб самим не воювати ми загрібаємо жар вашими руками, литовці.
показати весь коментар
08.05.2024 12:47 Відповісти
Упс...
показати весь коментар
08.05.2024 12:58 Відповісти
Виважене рішення !!! Сцикуни--пристосуванці нікому не потрібні ! До речі , ті хто захищає ухилянтів , ВАШ ухилянт Потап , в Німеччині виступав як російський репер , а Влад Яма риється по смітниках в США , а Олешко поливає брудом українців .
показати весь коментар
08.05.2024 12:59 Відповісти
Вона з рейтингом у 10 відсотків у виборах президента і хоче голоси тих, хто ворожий до чужинців. Тому це піар звичайний.
показати весь коментар
08.05.2024 13:16 Відповісти
литовці найгостинніше приймають українських біженців, але...

з неприязню відносяться до українських чоловіків призовного віку.

Ось такі "дивні" люди ці литовці
показати весь коментар
08.05.2024 13:33 Відповісти
Самий цімес в тому, що один з найбільших фаворитів виступає за деяку 'нормалізацію стосунків' з Білоруссю, а значить і з Росією якоюсь мірою.
показати весь коментар
08.05.2024 13:19 Відповісти
 
 