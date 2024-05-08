Литва може відмовити чоловікам з України в посвідці на проживання , - прем’єрка Шимоніте
Очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не буде організовувати депортацію українських чоловіків. Однак вона не виключає, що Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, якщо Київ доведе, що вони ухиляються від військової служби.
Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на FT, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", - зазначила посадовиця.
Вона також нагадала, що Європейський Союз продовжив рішення про тимчасовий захист для біженців з України до березня. Однак, за словами литовської прем'єр-міністерки, тим, щодо кого Київ доведе ухилення від військової служби, може бути відмовлено в постійному проживанні.
"Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити", - заявила Шимоніте.
Повернення чоловіків призовного віку в Україну
Наприкінці квітня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував прагнення влади України повернути чоловіків, які виїхали за кордон. Він заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.
Крім цього, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку, якщо Київ звернеться по допомогу.
Своєю чергою 30 квітня віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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литва з радістю приймає усілякий кацапський шлак, але відмовить українцям? на якій підставі?
значить, переїдуть до фінлядії!
дебіли управляють ******** світом.
чи хтось сподіваєтья пити пиво по Європі поки литовці, поляки, німці і т.д. будуть вмирати в Україні?
Боже, яка наївність !
добровільно та з особистою мотивацією!
так, зрозуміліше?
ну ти й тупий, ЗЄльоний!
вже наржався разом із своїми клоунами "два-три тижні" ?
читай газети!
НЕ обязанностей, НЕ законов, а даже НЕ ст.65, а ПРАВА !!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА !!!!!
И это норма ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ!!!
Дякуємо!
Повна лабуда , до речі спровокована не долугою зеленою владою .
за Україну мають вмирати українці насамперед
щось не так !? 👿
українці, знищують за україну, і не як інакше!
как гундосит ЗЄлєнін щовечора
Орбан - друг *****, всіляко сприятиме зриву мобілізації в Україні, тому нікого не видасть.
Поки що.
Коли України не стане, з Угорщини всі чоловіки дружно поїдуть на освобождьонниє от кієвской хунти тєрріторіі. Де їх чекатиме справжня постановка на воінскій учьот, а не те що тут зараз.
1932-1933 - дубль два
Мислять своїми категоріями життя.
Пам'ятаю, як на співбесіді жінка (рекрутер) згадала про вибір українців для роботи як польський напрямок. Про конкуренцію в виплаті заробітної плати і простоті оформлення.(В них менші виплати десь на 30% а проживання дорожче на 15-20%)
А потім, як аргумент сказала, що в Нас(тобто литві) ліпше виконують зобов'язання перед найманцями.
Типу не кидать на виплати, як в тій же Польщі.
На що я відповів, що це справа везіння і додав що найбільше кидали в Україні.
І десь на 2ві хвилини жінка не могла подати ознаки життя.
То це можна, так тлумачити світогляд спокійного життя людей.
Литва - не багата країна
Це гуманізм, підтримка скривджених.
Як приклад - приведіть любий зразок побудови нашої держави ************** від вже існуючих моделей Литви?
Давайте ширше - всі країни нам допомагають, але практику ми перебираємо у ворога, та бульбашів.
з неприязню відносяться до українських чоловіків призовного віку.
Ось такі "дивні" люди ці литовці