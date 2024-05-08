Литва может отказать мужчинам из Украины в виде на жительство , - премьер Шимоните

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет организовывать депортацию украинских мужчин. Однако она не исключает, что Литва может отказать в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины, если Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FT, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", - отметила чиновница.

Она также напомнила, что Европейский Союз продлил решение о временной защите для беженцев из Украины до марта. Однако, по словам литовского премьер-министра, тем, в отношении кого Киев докажет уклонение от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании.

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"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долгое время воевали, могли отдохнуть", - заявила Шимоните.

Возвращение мужчин призывного возраста в Украину

В конце апреля Украина приостановила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал стремление властей Украины вернуть мужчин, которые выехали за границу. Он заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва.

Кроме этого, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста, если Киев обратится за помощью.

В свою очередь 30 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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