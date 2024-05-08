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Литва может отказать мужчинам из Украины в виде на жительство , - премьер Шимоните

Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, - прем’єрка Шимоніте

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет организовывать депортацию украинских мужчин. Однако она не исключает, что Литва может отказать в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины, если Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FT, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", - отметила чиновница.

Она также напомнила, что Европейский Союз продлил решение о временной защите для беженцев из Украины до марта. Однако, по словам литовского премьер-министра, тем, в отношении кого Киев докажет уклонение от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании.

Также читайте: Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать военного призыва, - глава МИД Липавский

"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долгое время воевали, могли отдохнуть", - заявила Шимоните.

Возвращение мужчин призывного возраста в Украину

В конце апреля Украина приостановила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал стремление властей Украины вернуть мужчин, которые выехали за границу. Он заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва.

Кроме этого, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста, если Киев обратится за помощью.

В свою очередь 30 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Читайте также: В Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами: нужно общенациональное решение

Автор: 

Литва (2446) мужчины (132) мобилизация (2737) Шимоните Ингрида (35)


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Топ комментарии
+13
а ми кажемо що наші посадовці тупі.
литва з радістю приймає усілякий кацапський шлак, але відмовить українцям? на якій підставі?
значить, переїдуть до фінлядії!
дебіли управляють ******** світом.
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08.05.2024 12:03
+9
Логіка проста - вмріть ви щоб не вмирали ми
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08.05.2024 12:04
+8
Тут в коментарях вже радили: тікайте до Угорщини.
Орбан - друг *****, всіляко сприятиме зриву мобілізації в Україні, тому нікого не видасть.
Поки що.
Коли України не стане, з Угорщини всі чоловіки дружно поїдуть на освобождьонниє от кієвской хунти тєрріторіі. Де їх чекатиме справжня постановка на воінскій учьот, а не те що тут зараз.
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08.05.2024 12:07
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Правила форума Совет форумчан
а ми кажемо що наші посадовці тупі.
литва з радістю приймає усілякий кацапський шлак, але відмовить українцям? на якій підставі?
значить, переїдуть до фінлядії!
дебіли управляють ******** світом.
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08.05.2024 12:03 Ответить
Ви анонс прочитали чи тільки заголовок? Україна має довести про кожного, що він ухилянт, а потім і розмова буде. Питання ухилянт в країнах Балтії і України мають різне значення, при тому, що соцмережі активно постять як кидають в автозаки таких "ухилянтів " в Україні. Право людини на першому місці
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08.05.2024 12:57 Ответить
Україну мають захищати українці


чи хтось сподіваєтья пити пиво по Європі поки литовці, поляки, німці і т.д. будуть вмирати в Україні?

Боже, яка наївність !
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08.05.2024 13:04 Ответить
україну можуть захищати, всі бажаючі!
добровільно та з особистою мотивацією!
так, зрозуміліше?
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08.05.2024 13:16 Ответить
можуть, але не хочуть... вмирати за українськог дезертира

ну ти й тупий, ЗЄльоний!
вже наржався разом із своїми клоунами "два-три тижні" ?
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08.05.2024 13:23 Ответить
і можуть і хочуть і захищають, мЬІшкевич.
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08.05.2024 13:29 Ответить
на сьогодні на фронті лише кількасот воїнів-добровольців з Європи на міліонну армію

читай газети!
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08.05.2024 13:38 Ответить
як я втомився спілкуватися з дегенератами. ти собі, навіть не уявляєш.
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08.05.2024 13:42 Ответить
Це конституційний обов'язок, а не "можливість", боже яку дурню ти пишеш...
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08.05.2024 13:51 Ответить
дуже дивно виходить, коли держава раптом згадує про мій обов'язок і зовсім забуває про свій.
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08.05.2024 14:01 Ответить
Який обов'язок у держави не виконується? Деякі інституції працюють добре, деякі ні. І це не я його вибрав, якщо що.
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08.05.2024 15:39 Ответить
як що, в тебе все добре, я радий за тебе!
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08.05.2024 15:46 Ответить
ст.8 Конституции Украины - в Украине признается и ДЕЙСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА !!!!
НЕ обязанностей, НЕ законов, а даже НЕ ст.65, а ПРАВА !!!!

НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА !!!!!

И это норма ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ!!!
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08.05.2024 16:54 Ответить
Якого хера вони повинні здоровим бикам за кошти платників податків все організовувати? Достатньо того що вони піклуються про жінок та дітей.
Дякуємо!
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08.05.2024 17:46 Ответить
А може і не відмовити ...

Повна лабуда , до речі спровокована не долугою зеленою владою .
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08.05.2024 12:03 Ответить
Логіка проста - вмріть ви щоб не вмирали ми
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08.05.2024 12:04 Ответить
так!

за Україну мають вмирати українці насамперед

щось не так !? 👿
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08.05.2024 13:07 Ответить
що ти молотиш, убогий?
українці, знищують за україну, і не як інакше!
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08.05.2024 13:18 Ответить
за "два-три тижні" "патужно" разобьйом врага на чужой территории малой кровью

как гундосит ЗЄлєнін щовечора
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08.05.2024 13:27 Ответить
Почався час озрєнітєльни історії.
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08.05.2024 12:04 Ответить
тільки дурні які платили грубі гроші щоб втопитись у Тисі сподівались на інше, що прийде янкі і буде вмирати за новий сраний Афган
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08.05.2024 13:10 Ответить
Тут в коментарях вже радили: тікайте до Угорщини.
Орбан - друг *****, всіляко сприятиме зриву мобілізації в Україні, тому нікого не видасть.
Поки що.
Коли України не стане, з Угорщини всі чоловіки дружно поїдуть на освобождьонниє от кієвской хунти тєрріторіі. Де їх чекатиме справжня постановка на воінскій учьот, а не те що тут зараз.
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08.05.2024 12:07 Ответить
... і війна з Омерикою у м'ясних штурмах

1932-1933 - дубль два
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08.05.2024 13:12 Ответить
Тобі вже відмовили?
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08.05.2024 12:10 Ответить
Ona netu mnenije vsex litovcev.Po populiarnosti dani moment ona na poslednem meste po oprosu.Litve vybori prezidenti,idiot debati,vot ona xocet stat prezidentom i govorit kakuju to ciuz.u nejio golove teper tolko kak stat prezidentom
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08.05.2024 12:18 Ответить
"прибалти" - це совкова назва, яка є образливою для багатьох мешканців країн Балтії.
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08.05.2024 12:51 Ответить
Вони (литовці) далекі від наших реалій.
Мислять своїми категоріями життя.
Пам'ятаю, як на співбесіді жінка (рекрутер) згадала про вибір українців для роботи як польський напрямок. Про конкуренцію в виплаті заробітної плати і простоті оформлення.(В них менші виплати десь на 30% а проживання дорожче на 15-20%)
А потім, як аргумент сказала, що в Нас(тобто литві) ліпше виконують зобов'язання перед найманцями.
Типу не кидать на виплати, як в тій же Польщі.
На що я відповів, що це справа везіння і додав що найбільше кидали в Україні.
І десь на 2ві хвилини жінка не могла подати ознаки життя.
То це можна, так тлумачити світогляд спокійного життя людей.
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08.05.2024 12:13 Ответить
Литва добровільно сплачує 0,25% ВВП на допомогу Україні

Литва - не багата країна
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08.05.2024 13:15 Ответить
Це не робить їх освіченими в внутрішніх питаннях.
Це гуманізм, підтримка скривджених.
Як приклад - приведіть любий зразок побудови нашої держави ************** від вже існуючих моделей Литви?
Давайте ширше - всі країни нам допомагають, але практику ми перебираємо у ворога, та бульбашів.
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08.05.2024 21:20 Ответить
Щоб самим не воювати ми загрібаємо жар вашими руками, литовці.
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08.05.2024 12:47 Ответить
Упс...
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08.05.2024 12:58 Ответить
Виважене рішення !!! Сцикуни--пристосуванці нікому не потрібні ! До речі , ті хто захищає ухилянтів , ВАШ ухилянт Потап , в Німеччині виступав як російський репер , а Влад Яма риється по смітниках в США , а Олешко поливає брудом українців .
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08.05.2024 12:59 Ответить
Вона з рейтингом у 10 відсотків у виборах президента і хоче голоси тих, хто ворожий до чужинців. Тому це піар звичайний.
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08.05.2024 13:16 Ответить
литовці найгостинніше приймають українських біженців, але...

з неприязню відносяться до українських чоловіків призовного віку.

Ось такі "дивні" люди ці литовці
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08.05.2024 13:33 Ответить
Самий цімес в тому, що один з найбільших фаворитів виступає за деяку 'нормалізацію стосунків' з Білоруссю, а значить і з Росією якоюсь мірою.
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08.05.2024 13:19 Ответить
 
 