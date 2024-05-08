Литва может отказать мужчинам из Украины в виде на жительство , - премьер Шимоните
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет организовывать депортацию украинских мужчин. Однако она не исключает, что Литва может отказать в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины, если Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FT, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", - отметила чиновница.
Она также напомнила, что Европейский Союз продлил решение о временной защите для беженцев из Украины до марта. Однако, по словам литовского премьер-министра, тем, в отношении кого Киев докажет уклонение от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании.
"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долгое время воевали, могли отдохнуть", - заявила Шимоните.
Возвращение мужчин призывного возраста в Украину
В конце апреля Украина приостановила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал стремление властей Украины вернуть мужчин, которые выехали за границу. Он заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва.
Кроме этого, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста, если Киев обратится за помощью.
В свою очередь 30 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
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литва з радістю приймає усілякий кацапський шлак, але відмовить українцям? на якій підставі?
значить, переїдуть до фінлядії!
дебіли управляють ******** світом.
чи хтось сподіваєтья пити пиво по Європі поки литовці, поляки, німці і т.д. будуть вмирати в Україні?
Боже, яка наївність !
добровільно та з особистою мотивацією!
так, зрозуміліше?
ну ти й тупий, ЗЄльоний!
вже наржався разом із своїми клоунами "два-три тижні" ?
читай газети!
НЕ обязанностей, НЕ законов, а даже НЕ ст.65, а ПРАВА !!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА !!!!!
И это норма ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ!!!
Дякуємо!
Повна лабуда , до речі спровокована не долугою зеленою владою .
за Україну мають вмирати українці насамперед
щось не так !? 👿
українці, знищують за україну, і не як інакше!
как гундосит ЗЄлєнін щовечора
Орбан - друг *****, всіляко сприятиме зриву мобілізації в Україні, тому нікого не видасть.
Поки що.
Коли України не стане, з Угорщини всі чоловіки дружно поїдуть на освобождьонниє от кієвской хунти тєрріторіі. Де їх чекатиме справжня постановка на воінскій учьот, а не те що тут зараз.
1932-1933 - дубль два
Мислять своїми категоріями життя.
Пам'ятаю, як на співбесіді жінка (рекрутер) згадала про вибір українців для роботи як польський напрямок. Про конкуренцію в виплаті заробітної плати і простоті оформлення.(В них менші виплати десь на 30% а проживання дорожче на 15-20%)
А потім, як аргумент сказала, що в Нас(тобто литві) ліпше виконують зобов'язання перед найманцями.
Типу не кидать на виплати, як в тій же Польщі.
На що я відповів, що це справа везіння і додав що найбільше кидали в Україні.
І десь на 2ві хвилини жінка не могла подати ознаки життя.
То це можна, так тлумачити світогляд спокійного життя людей.
Литва - не багата країна
Це гуманізм, підтримка скривджених.
Як приклад - приведіть любий зразок побудови нашої держави ************** від вже існуючих моделей Литви?
Давайте ширше - всі країни нам допомагають, але практику ми перебираємо у ворога, та бульбашів.
з неприязню відносяться до українських чоловіків призовного віку.
Ось такі "дивні" люди ці литовці