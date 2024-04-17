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Литва започаткувала програму реабілітації українських військових

реабілітація

Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових. Вільнюс виділив на це та допомогу Україні близько 15 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі", - цитує пресслужба МОЗ слова прем’єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте.

Кошти в межах цієї програми Литва скерує безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

Також читайте: Литва цьогоріч виділить 1,2 млрд євро на військову допомогу Україні

Автор: 

Литва (2377) поранення (2793) реабілітація (324) Шимоніте Інґріда (59)


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Виявляється, що не розмірами визначається велич країни!
Нехай процвітає Литва!
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17.04.2024 11:45 Відповісти
 
 