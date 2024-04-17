Литва започаткувала програму реабілітації українських військових

Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових. Вільнюс виділив на це та допомогу Україні близько 15 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі", - цитує пресслужба МОЗ слова прем’єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте.

Кошти в межах цієї програми Литва скерує безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

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