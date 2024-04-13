Литва цьогоріч виділить 1,2 млрд євро на військову допомогу Україні

Литва у цьому році виділить 1,2 млрд євро у фонд підтримки України, створений ЄС, на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Також допоможе удосконалити систему безпеки в українських школах. На це уряд виділив 400 тис. євро.

Про це на пресбрифінгу у Львові сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як владні установи, так і населення Литви розуміють важливість надання допомоги Україні. Ми готові надавати підтримку, як у військовій так і цивільній сферах, адже усвідомлюємо, що наразі ви боретесь за нас. Ми би хотіли наголосити, що, можливо, ми невелика країна, оскільки наше населення нараховує три мільйона людей, сума допомоги, яку ми надаємо, сягає 1 мільярд 200 мільйонів євро. Ми будемо докладати абсолютно усі зусилля, щоб продовжувати підтримувати вас, і будемо стояти з вами до перемоги", - зазначила Білотайте.

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Йдеться про внесок країни у фонд підтримки України, створений ЄС для посилення військової допомоги, в обсязі 5 мільярдів євро на поточний рік. Ці гроші будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів та військової техніки й обладнання для їх поставок в Україну, а також на продовження підготовки українських військовослужбовців.

Білотайте наголосила, що окрім коштів на військову підтримку Литва активно продовжує реабілітацію українців, які постраждали від війни. Наразі допомогу вже отримали 500 осіб і наразі країна готова прийняти ще 200.

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"Одне з важливих завдань, які зараз є на порядку денному, це безпека українського освітнього середовища. Уряд Литви готовий виділити 400 тис. євро на закупівлю і встановлення металодетекторів в освітніх закладах України", - додала міністерка.