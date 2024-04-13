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Новини Допомога Україні
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Литва цьогоріч виділить 1,2 млрд євро на військову допомогу Україні

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте

Литва у цьому році виділить 1,2 млрд євро у фонд підтримки України, створений ЄС, на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Також допоможе удосконалити систему безпеки в українських школах. На це уряд виділив 400 тис. євро.

Про це на пресбрифінгу у Львові сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як владні установи, так і населення Литви розуміють важливість надання допомоги Україні. Ми готові надавати підтримку, як у військовій так і цивільній сферах, адже усвідомлюємо, що наразі ви боретесь за нас. Ми би хотіли наголосити, що, можливо, ми невелика країна, оскільки наше населення нараховує три мільйона людей, сума допомоги, яку ми надаємо, сягає 1 мільярд 200 мільйонів євро. Ми будемо докладати абсолютно усі зусилля, щоб продовжувати підтримувати вас, і будемо стояти з вами до перемоги", - зазначила Білотайте.

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Йдеться про внесок країни у фонд підтримки України, створений ЄС для посилення військової допомоги, в обсязі 5 мільярдів євро на поточний рік. Ці гроші будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів та військової техніки й обладнання для їх поставок в Україну, а також на продовження підготовки українських військовослужбовців.

Білотайте наголосила, що окрім коштів на військову підтримку Литва активно продовжує реабілітацію українців, які постраждали від війни. Наразі допомогу вже отримали 500 осіб і наразі країна готова прийняти ще 200.

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"Одне з важливих завдань, які зараз є на порядку денному, це безпека українського освітнього середовища. Уряд Литви готовий виділити 400 тис. євро на закупівлю і встановлення металодетекторів в освітніх закладах України", - додала міністерка.

Автор: 

Литва (2369) допомога (8280) Агне Білотайте (3)


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Топ коментарі
+9
Ого, така величезна сума для такої маленької країни. Дуже дякуємо 🇱🇹🇺🇦
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13.04.2024 21:08
+4
Одні з небагатьох ,котрі розуміють,що помагати треба вже Україні,а не чекати,а що там станеться.
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13.04.2024 21:09
+3
А в цей час польща отримала від ЄС 130 млрд євро, і не задонатила Україні жодного центу на зброю. Ось вам і лице "гієни європи".
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13.04.2024 21:10
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Ого, така величезна сума для такої маленької країни. Дуже дякуємо 🇱🇹🇺🇦
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13.04.2024 21:08 Відповісти
А в цей час польща отримала від ЄС 130 млрд євро, і не задонатила Україні жодного центу на зброю. Ось вам і лице "гієни європи".
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13.04.2024 21:10 Відповісти
Это сумма всех субсидий за 2 года или как?
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13.04.2024 21:31 Відповісти
Одні з небагатьох ,котрі розуміють,що помагати треба вже Україні,а не чекати,а що там станеться.
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13.04.2024 21:09 Відповісти
А Зеленському, треба повернути в Україну, виведені МОУ з Резніковим, закордон у 2022-23 р, більше 2 млрд доларів!!
Він, Зеля, чимось дуже заклопотаний, забуває постійно про 2 млрд дол …
І це ж, тільки Міноборони !! Шмигаль, знає ще і про інші ЦОВВ…!
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13.04.2024 21:13 Відповісти
Малесенька Литва таку суму - в такіи пропорціі Італія помогла б на 20 млд євро
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13.04.2024 21:13 Відповісти
Тоді США на 200млрд..
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13.04.2024 21:44 Відповісти
Спасибі Литві за допомогу.
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13.04.2024 21:24 Відповісти
Самотужки нам не подолати супостата, нажаль...
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13.04.2024 21:50 Відповісти
Америкосам должно быть стыдно. Позорище а не страна. Маленькая Литва не забирала у Украины ЯО в отличие от США и выделили денег в етом году больше чем США
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13.04.2024 21:51 Відповісти
Не та тепер америка, і гудзон-річка вже не та.
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13.04.2024 21:59 Відповісти
Запланированные доходы бюджета Литвы на 2024-й 16,9 млрд. евро. Отдают 1,2 млрд. Америке тогда придется отдавать Украине где-то 700 млрд. долларов в год.
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13.04.2024 22:18 Відповісти
Ministr Bilotaite Litve odna iz tex ministrov sto mne nravitsia.Mozno skazat xoroso spravilas s migrantami,pliunula na ES zakoni i priniala zakon liuboj forme tex ootpravit otkuda prisli v Belorus..Svojio vremia byla vybrana mis ********,2 raza ucastvovala gonkax Paris -Dakar,seredine gde ostalos.Interesni celovek
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13.04.2024 22:20 Відповісти
А якби ще не крали... Шапіто вже збирається енергетику під землю ховати ото поле не оране ... Порхаті тільки дурити і красти здатні...
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13.04.2024 23:41 Відповісти
 
 