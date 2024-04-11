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Важливо відновити транспортно-комунікаційний сектор України, - президент Литви Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з питань підтримки України наголосив, на необхідності відновлення транспортно-комунікаційного сектора України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, під час звернення до учасників зустрічі високого рівня з питань підтримки України, що проходить у межах Міжнародного транспортного форуму (МТФ), Науседа заявив, що "всіх нас об'єднує важлива місія – відновлення транспортно-комунікаційного сектора України".

"Цей шлях тільки почався. Україні знадобиться багато часу, щоб зцілитися. Але ми повинні діяти якнайшвидше, не чекаючи закінчення війни", – зазначив Науседа.

Він подякував профільним міністрам, іноземним делегатам із понад 20 країн, представникам МФТ, Єврокомісії, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також інших міжнародних організацій за увагу й підтримку, яку вони надають Україні.

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За його словами, загарбницька війна Росії вже завдала транспортній інфраструктурі України збитків на суму понад 40 млрд євро, де особливо сильно постраждали судноплавство, морські порти, авіаційна та аеронавігаційна інфраструктура, залізничне та автомобільне сполучення.

Він також нагадав, що Литва зробила свій внесок у створення коридору для експорту українського зерна через Клайпедський порт.

"Україні також потрібні довгострокові, реформувальні проєкти. Їй потрібна допомога, щоб відбудувати краще, створити більш стійку й адаптовану до майбутніх викликів інфраструктуру та послуги", – закликав Науседа.

Читайте: Лідери ЄС все більше розуміють, що РФ повинна зазнати поразки в Україні, бо інакше "буде продовження цієї трагічної історії", - президент Литви Науседа

Автор: 

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Чому Тріпільську ТЕС не було захищено? Це найбільша в Україні ТЕС, таких колись було всього три на всю державу. Знищення Трипільської ТЕС, це знищення більше половини генерації електроєнергії київського регіону. Це ще не зрада?
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11.04.2024 14:03 Відповісти
Було вже місяць як зрозуміло, на що націлені ракети , але нічого не зроблено, крім потужного цирку про мобілізацію
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11.04.2024 14:06 Відповісти
Поясню!За останні доби никрили дві ТЕС,які підпорядковуються укренерго,а фактично керують ними люди,повязані з ахметовим.То шо кацапи б'ють целеспрямовано по обєктам повязаними з адіозним алігархом це не що іноє як тиск на нього,ну і на цівільне населення і бізнес,який ще залишився.
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11.04.2024 14:15 Відповісти
 
 