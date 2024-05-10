Достаточно сложно представить, что Польша будет возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой, - посол Гузы

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы считает, что Варшава не будет высылать военнообязанных мужчин из страны для возвращения в Украину.

Об этом Гузы заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет. Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов. Я ожидаю, что также будет продолжаться дискуссия и между странами ЕС", - отметил он.

По словам Гузы, Польша находится в другом положении, чем некоторые западные страны, поскольку в ней проживают миллионы украинцев, и она хорошо понимает ситуацию, в которой оказалось украинское правительство.

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"Вообще у нас похожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полной масштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы", - рассказал польский дипломат.

Посол считает, что многое зависит от военной ситуации, которая сейчас очень сложная.

"Мое личное мнение - это обязанность (служба в армии - ред.). Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину", - резюмировал Гузы.

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Ранее Гузы заявлял, что Польша будет оставаться нейтральной относительно возвращения украинских беженцев на Родину.