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Достаточно сложно представить, что Польша будет возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой, - посол Гузы

Повернення чоловіків призовного віку з Польщі в Україну

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы считает, что Варшава не будет высылать военнообязанных мужчин из страны для возвращения в Украину.

Об этом Гузы заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет. Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов. Я ожидаю, что также будет продолжаться дискуссия и между странами ЕС", - отметил он.

По словам Гузы, Польша находится в другом положении, чем некоторые западные страны, поскольку в ней проживают миллионы украинцев, и она хорошо понимает ситуацию, в которой оказалось украинское правительство.

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"Вообще у нас похожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полной масштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы", - рассказал польский дипломат.

Посол считает, что многое зависит от военной ситуации, которая сейчас очень сложная.

"Мое личное мнение - это обязанность (служба в армии - ред.). Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину", - резюмировал Гузы.

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Ранее Гузы заявлял, что Польша будет оставаться нейтральной относительно возвращения украинских беженцев на Родину.

Автор: 

Польша (8405) украинцы (3861) мужчины (132) Ярослав Гузы (4)


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Топ комментарии
+7
В ЄС діють закони. І не на папері, а в реальності. Пан посол в черговий раз поводив по губах Зе-банді.
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10.05.2024 12:31
+4
Тому що перетнули кордон незаконно, і тільки тому.
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10.05.2024 12:25
+4
Є інші способи. Стоп виплати, стоп соціальні програми, заборона на працевлаштування, заборона на винайм житла людям без доходів. Це буде стимулювати на виїзд з Польші. Якщо подібне запровадити по всій Європі то ефект буде. Не всі потенційні солдати із складу десанту чоловіків-біженців захочуть переїзджати до північної Африки чи в ліси Парагваю.
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10.05.2024 12:43
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Уже висилають. Позавчора двох плавців передали - було на УНІАН...
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10.05.2024 12:22 Ответить
Тому що перетнули кордон незаконно, і тільки тому.
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10.05.2024 12:25 Ответить
Польская сторона слухи о "передаче" НЕ ПОДТВЕРДИЛИ !!!
Похоже что это ЧЁС для внутреннего потребителя в Украине...
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10.05.2024 13:32 Ответить
Тіпа - Нє хадітє, дєті, в Афріку гулять )))
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10.05.2024 15:22 Ответить
Щойно в твіттері бачив пост що орки почали наступ на Харківщині? Це правда?
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10.05.2024 12:27 Ответить
мене в твітері забанили назавжди за посто про кацапів
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10.05.2024 12:31 Ответить
Захопили Борисівку. На самому кордоні...
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10.05.2024 12:40 Ответить
В ЄС діють закони. І не на папері, а в реальності. Пан посол в черговий раз поводив по губах Зе-банді.
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10.05.2024 12:31 Ответить
Але своїх " військовозобов'язаних та ж сама Польща буде висмикувати в разі війни,і закони польській уряд на цей випадок вже підготував.Я там місяць тому був,і розмовляв зі знайомим поляком- військовим,у якого батько займає посаду в мін.оборони Польщі.Це наші хе...й займаються,БО в ЄС перебувають " золоті "втікаючи,а їх турбувати не на часі
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10.05.2024 13:09 Ответить
Они просто пугают, чтобы не бежали, а сражались с кацапами.
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10.05.2024 12:33 Ответить
Польща - Армія...Армія - Польща...складний вибір...
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10.05.2024 12:36 Ответить
А Грузія тут не до чого
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10.05.2024 12:46 Ответить
Є інші способи. Стоп виплати, стоп соціальні програми, заборона на працевлаштування, заборона на винайм житла людям без доходів. Це буде стимулювати на виїзд з Польші. Якщо подібне запровадити по всій Європі то ефект буде. Не всі потенційні солдати із складу десанту чоловіків-біженців захочуть переїзджати до північної Африки чи в ліси Парагваю.
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10.05.2024 12:43 Ответить
Може спочатку хай підуть в ЗСУ основні бенефіціари проживання в Україні - чиновники з високими зарплатами,про хабарі я вже й мовчу, армія ментів,прокурорів ,всякі спецнази ДБР і інші трутні, а потім вже ті хто виїхав
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10.05.2024 12:59 Ответить
А чому не навпаки, або не одночасно?
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10.05.2024 13:03 Ответить
А за кордон токаря з фермерами и предпринимателями уехали?
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10.05.2024 15:53 Ответить
))) а ПОЛЬШЕ какая выгода от твоей бурной фантазии?!
Польша сама себе ср ть НЕ БУДЕТ, И ВСЕХ ОСТАВИТ СЕБЕ!!!
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10.05.2024 13:34 Ответить
Гном, йди під стіл. Там твої місце.
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10.05.2024 13:43 Ответить
Подгораешь ?!)))
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10.05.2024 13:47 Ответить
ось і все....а пересварив єрмак усіх не хіло
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10.05.2024 12:46 Ответить
Та ніхто не висилатиме. То захцянки зеленого бидла, що в житті ні де не вчилися, окрім місячних курсів і лекцій в "академіях бізнесу".
Як вислати іноземця, який мешкає, сплачує податки та ще й отримав позики щоб розширитись?
Хто то компенсує? Уряд України?
То є елементарним, а ще до того політичні права.
То що не давали зробити пересічному українцю в Україні, він то зробив за кордоном. От і ВСЕ.
То як одружитися в другий раз. Нащо повертатися до першої жінки як з другою добре? Так, першій можно допомогти, але її виживання то вже її особиста справа.
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10.05.2024 12:53 Ответить
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10.05.2024 12:54 Ответить
Можуть прийняти рішення не надавати посвідки без документа ТЦК , як в Литві . А без посвідки нема роботи - нелегал . Прості поляки дуже злі на ухилянтів , тому, все може бути .
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10.05.2024 13:32 Ответить
Я чому не весь текст верхнім регістром? Без цього ти думку не донесеш.
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10.05.2024 13:45 Ответить
Чого це вони злі? Більшість цих людей законно працює. Навіть якщо зробити їх нелегалами, в Україну вони не повернуться, а просто поїдуть далі. Але при цьому Польща стикнеться з величезною нестачею робочих рук, яку їм прийдеться покривати завозячи мігрантів з Азії і Африки. А цього поляки взагалі не хочуть ні під яким соусом. Мені один поляк особисто казав, краще українці зі схожим менталитетом і культурою, ніж зовсім чужі їм азіати/африканці. Так що ніхто нікого не буде відсилати
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10.05.2024 15:31 Ответить
Ага , працює собі на кишеню, коли інші , до речі і поляки ,в іноземному легіоні , боронять , гинуть за Україну . Задам питання -скільки поляків загинуло в Україні на війні з кацапами ? Номерний --нульовий ,ти скоро нелегал .
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10.05.2024 15:40 Ответить
Да ничего, отошлют! Поляки могут даже российские ракеты на территорию Украины отсылать, а украинцев - тем более! А афроазиатами грозными не надо смешить!
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10.05.2024 15:59 Ответить
Дурень думкою багатіє))) Ніхто не збирається повертатися, ті хто хотіли, ті вже поїхали. Ми тут не раби, захочуть поляки відсилати, українці знімуться і поїдуть далі на захід. Доречі, смішно такий коментар читати від людини, яка сама закордоном ))))
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10.05.2024 18:15 Ответить
і захід вас відішле - прикинь? будете бовтатися туди-сюди як гі*но на ополонці Яким ти і є
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10.05.2024 23:56 Ответить
 
 