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Готовность Польши разместить у себя ядерное оружие - это мощный сигнал РФ, - польский посол Гузы

Польща готова розмістити у себе ядерну зброю

Заявление о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие является реакцией на соответствующий шаг, осуществленный Россией в Беларуси.

Об этом посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил в интервью Укрінформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пригласили к себе войска США. А они на самом деле важнее других в НАТО. НАТО не похоже на ЕС, потому что здесь есть очень четкий лидер - США. Поэтому для нас это была победа. Это было все равно что сказать: "Если кто-то нападет на нас, он также нападет на армию США". С Nuclear Sharing все точно так же. Это не агрессивный шаг в сторону России, хотя они именно так это изображают. Вспомним, россияне уже сделали этот шаг в Беларуси. А это - наша реакция", - сказал он.

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Посол подчеркнул, что заявление о готовности Польши разместить ядерное оружие имеет целью сдерживать и избежать войны.

"Как это часто бывает, именно Россия сделала для этого решающий шаг. Изменения произошли из-за их агрессивного поведения", - подчеркнул Гузы.

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По словам дипломата, Польша является одной из ключевых опор Альянса на восточном фланге. "Нет ничего плохого в том, что мы стремимся к гарантиям. Если вы хотите избежать войны, вы должны показать, что готовы ответить любым способом и в любой момент. Это мощный сигнал России, потому что они понимают только такой язык", - заявил посол.

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Польша (8405) россия (95393) ядерное оружие (1328) Ярослав Гузы (4)


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Та треба давно вже розмістити, а не ,,сигнали" надавати!
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10.05.2024 17:29 Ответить
Ядерку треба розмістити в Сумській і Харківській обл. Оце буде "сигнал" ! А кнопку дати бєшаному і "з яйцями" українцю !
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10.05.2024 18:28 Ответить
 
 