РФ использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на участников Саммита мира, – премьер Латвии Силиня

По мнению премьер-министра Латвии Эвики Силини, Россия прибегает к угрозам применить ядерное оружие, чтобы запугать страны, которые станут участниками Глобального саммита мира по Украине. Это мероприятие, как известно, пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на пресс-конференцию премьера Латвии после встречи со своими коллегами из Эстонии и Литвы и канцлером Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Эвика Силиня отметила, что РФ, как в прошлом, так и сейчас, продолжает представлять угрозу для европейского континента. По словам чиновницы, ее встреча с коллегами из Германии, Эстонии и Литвы является подтверждением работы над укреплением обороноспособности.

"Сегодняшней встречей мы подтверждаем, что работаем в рамках НАТО и над укреплением обороноспособности Европейского Союза", - заявила Силиня.

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Она также отметила, что сейчас военный потенциал будет укрепляться благодаря развитию оборонной промышленности. Кроме этого, глава латвийского правительства отметила, что необходимо добиться того, чтобы все страны НАТО тратили не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на обороноспособность.

Кроме этого, политик добавила, что некоторые страны лучше осознали, каковы настоящие угрозы со стороны РФ.

"Осознание этих угроз дает Украине больше возможности победить в войне с Россией", - добавила она.

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Ранее в НАТО отреагировали на планы РФ провести ядерные учения. Спикер Альянса Фара Дахлалла заявила, что "НАТО остается бдительным". А ядерную риторику России она назвала опасной и безответственной.