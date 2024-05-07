РФ використовує ядерні погрози, щоб вплинути на учасників саміту миру, - прем’єрка Латвії Сіліня

На думку прем’єр-міністерки Латвії Евікі Сіліні, Росія вдається до погроз застосувати ядерну зброю, щоб залякати країни, які стануть учасниками Глобального саміту миру щодо України. Цей захід, як відомо, пройде у Швейцарії 15-16 червня.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на пресконференцію прем’єрки Латвії після зустрічі зі своїми колегами з Естонії і Литви та канцлером Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Евіка Сіліня зазначила, що РФ, як у минулому, так і зараз продовжує становити загрозу для європейського континенту. За словами посадовиці, її зустріч з колегами з Німеччини, Естонії і Литви є підтвердженням роботи над зміцненням обороноздатності.

"Сьогоднішньою зустріччю ми підтверджуємо, що працюємо в межах НАТО і над зміцненням обороноздатності Європейського Союзу", - заявила Сіліня.

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Вона також зазначила, що зараз військовий потенціал буде зміцнюватися завдяки розвитку оборонної промисловості. Крім цього, очільниця латвійського уряду зазначила, що необхідно домогтися того, щоб усі країни НАТО витрачали не менше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на обороноздатність.

Крім цього, політикиня додала, що деякі країни краще усвідомили, якими є справжні загрози зі сторони РФ.

"Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з Росією", - додала вона.

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Раніше у НАТО відреагували на плани РФ провести ядерні навчання. Речниця Альянсу Фара Дахлалла заявила, що "НАТО залишається пильним". А ядерну риторику Росії вона назвала небезпечною та безвідповідальною.