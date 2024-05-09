РФ нікому не дозволить їй погрожувати. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня в Москві вкотре заявив про готовність застосувати стратегічну ядерну зброю проти "ворогів Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ Путіна цитують російські ЗМІ.

Російський диктатор звинуватив Захід в "спотворенні правди про Другу світову війну".

На параді Путін заявив, що стратегічні сили РФ "перебувають у бойовій готовності, але Росія буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення".

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"Ми відкидаємо претензії будь-якої держави чи альянсу на винятковість. Знаємо, до чого веде непомірність таких амбіцій. Росія робитиме все, щоб не допустити глобального зіткнення, але нікому не дозволимо погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди у бойовій готовності", - зазначив очільник Кремля.

Путін на параді в Москві 9 травня

На його думку, Захід "заважає колоніальній політиці".

"Реваншизм, знущання з історії, прагнення виправдати нинішніх послідовників нацистів - це частина спільної політики західних еліт щодо розпалювання нових регіональних конфліктів, міжнаціональної ворожнечі, щодо стримування незалежних центрів світового розвитку", – заявив він.

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Крім того, російський диктатор вказав, що в перші роки Великої Вітчизняної війни СРСР боровся з нацизмом сам на сам, тоді як "майже вся Європа працювала на Гітлера".

У кінці своєї промови Путін назвав усіх учасників "СВО" героями й порівняв їх з ветеранами Другої світової війни.