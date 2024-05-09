УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11027 відвідувачів онлайн
Новини
7 861 105

РФ нікому не дозволить їй погрожувати. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності, - Путін

Володимир Путін на параді в Москві у 2023 році

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня в Москві вкотре заявив про готовність застосувати стратегічну ядерну зброю проти "ворогів Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ Путіна цитують російські ЗМІ.

Російський диктатор звинуватив Захід в "спотворенні правди про Другу світову війну".

На параді Путін заявив, що стратегічні сили РФ "перебувають у бойовій готовності, але Росія буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин на 9 травня побажав Путіну "перемоги над імперіалістами": "Справа Росії - свята"

"Ми відкидаємо претензії будь-якої держави чи альянсу на винятковість. Знаємо, до чого веде непомірність таких амбіцій. Росія робитиме все, щоб не допустити глобального зіткнення, але нікому не дозволимо погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди у бойовій готовності", - зазначив очільник Кремля.

Володимир Путін на параді в Москві 9 травня 2024 року
Путін на параді в Москві 9 травня

На його думку, Захід "заважає колоніальній політиці".

"Реваншизм, знущання з історії, прагнення виправдати нинішніх послідовників нацистів - це частина спільної політики західних еліт щодо розпалювання нових регіональних конфліктів, міжнаціональної ворожнечі, щодо стримування незалежних центрів світового розвитку", – заявив він.

Читайте також: Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Крім того, російський диктатор вказав, що в перші роки Великої Вітчизняної війни СРСР боровся з нацизмом сам на сам, тоді як "майже вся Європа працювала на Гітлера".

У кінці своєї промови Путін назвав усіх учасників "СВО" героями й порівняв їх з ветеранами Другої світової війни.

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) ядерна зброя (1147)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Нашо ви цього потвору ще цитуєте? Воно хворе з усією парашею
показати весь коментар
09.05.2024 12:11
+20
показати весь коментар
09.05.2024 12:10
+20
Здохни,ботоксна *****.
показати весь коментар
09.05.2024 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Старуха слева отпутлера адольфрвича напоминает смерть.Многозначительно!!!
показати весь коментар
09.05.2024 14:35 Відповісти
Mein Борьба

показати весь коментар
09.05.2024 14:38 Відповісти
ПТН - ПНХ
показати весь коментар
09.05.2024 15:06 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/nia6mXZfTPc https://www.youtube.com/shorts/nia6mXZfTPc

показати весь коментар
09.05.2024 16:01 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 16:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 