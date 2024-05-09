РФ никому не позволит ей угрожать. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин во время своей речи на параде 9 мая в Москве в очередной раз заявил о готовности применить стратегическое ядерное оружие против "врагов России".

Как информирует Цензор.НЕТ, выступление Путина цитируют российские СМИ.

Российский диктатор обвинил Запад в "искажении правды о Второй мировой войне".

На параде Путин заявил, что стратегические силы РФ "находятся в боевой готовности, но Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения".

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"Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - отметил глава Кремля.

Путин на параде в Москве 9 мая

По его мнению, Запад "мешает колониальной политике".

"Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов - это часть общей политики западных элит по разжиганию новых региональных конфликтов, межнациональной вражды, по сдерживанию независимых центров мирового развития", - заявил он.

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Кроме того, российский диктатор указал, что в первые годы Великой Отечественной войны СССР боролся с нацизмом один на один, тогда как "почти вся Европа работала на Гитлера".

В конце своей речи Путин назвал всех участников "СВО" героями и сравнил их с ветеранами Второй мировой войны.