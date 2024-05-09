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РФ никому не позволит ей угрожать. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности, - Путин

Володимир Путін на параді в Москві у 2023 році

Российский диктатор Владимир Путин во время своей речи на параде 9 мая в Москве в очередной раз заявил о готовности применить стратегическое ядерное оружие против "врагов России".

Как информирует Цензор.НЕТ, выступление Путина цитируют российские СМИ.

Российский диктатор обвинил Запад в "искажении правды о Второй мировой войне".

На параде Путин заявил, что стратегические силы РФ "находятся в боевой готовности, но Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения".

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"Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - отметил глава Кремля.

Володимир Путін на параді в Москві 9 травня 2024 року
Путин на параде в Москве 9 мая

По его мнению, Запад "мешает колониальной политике".

"Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов - это часть общей политики западных элит по разжиганию новых региональных конфликтов, межнациональной вражды, по сдерживанию независимых центров мирового развития", - заявил он.

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Кроме того, российский диктатор указал, что в первые годы Великой Отечественной войны СССР боролся с нацизмом один на один, тогда как "почти вся Европа работала на Гитлера".

В конце своей речи Путин назвал всех участников "СВО" героями и сравнил их с ветеранами Второй мировой войны.

Автор: 

путин владимир (31218) россия (95393) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+24
Нашо ви цього потвору ще цитуєте? Воно хворе з усією парашею
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09.05.2024 12:11
+20
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09.05.2024 12:10
+20
Здохни,ботоксна *****.
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09.05.2024 12:13
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Старуха слева отпутлера адольфрвича напоминает смерть.Многозначительно!!!
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09.05.2024 14:35 Ответить
Mein Борьба

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09.05.2024 14:38 Ответить
ПТН - ПНХ
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09.05.2024 15:06 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/nia6mXZfTPc https://www.youtube.com/shorts/nia6mXZfTPc

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09.05.2024 16:01 Ответить
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09.05.2024 16:37 Ответить
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