Путин хочет вернуть империи и автократии в Европу, - фон дер Ляйен
Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть в Европу империи и автократии, изменить карту Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Европейском экономическом конгрессе в Катовице 7 мая.
Выступая вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, фон дер Ляйен настаивала, что выступает за Европейский Союз, который готов сделать все возможное, чтобы защитить Европу, и особенно Украину.
"Война Путина - это перекраивание карты Европы, но это также война против нашего Союза и всей глобальной системы, основанной на правилах", - сказала она.
По ее словам, Путин хочет вернуть империю и автократическое правление над Европой и ее гражданами, добавив, что не стоит питать иллюзий относительно намерений российского президента.
Туск и фон дер Ляйен призвали Европу тратить больше средств на собственную оборону и инвестировать в европейскую оборонную промышленность на фоне угроз безопасности, которые создает война России в Украине.
"Защита Европы является задачей для всей Европы", - сказала она, добавив, что не может быть настоящей безопасности без сильной экономики.
Напомним, на днях польская контрразведка сообщила, что Путин уже готов к мини-операции против одной из стран Балтии. Однако от дальнейших шагов его сдерживает позиция Запада.
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