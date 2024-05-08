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Путин хочет вернуть империи и автократии в Европу, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн на Європейському економічному конгресі в Катовіце

Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть в Европу империи и автократии, изменить карту Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Европейском экономическом конгрессе в Катовице 7 мая.

Выступая вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, фон дер Ляйен настаивала, что выступает за Европейский Союз, который готов сделать все возможное, чтобы защитить Европу, и особенно Украину.

"Война Путина - это перекраивание карты Европы, но это также война против нашего Союза и всей глобальной системы, основанной на правилах", - сказала она.

По ее словам, Путин хочет вернуть империю и автократическое правление над Европой и ее гражданами, добавив, что не стоит питать иллюзий относительно намерений российского президента.

Туск и фон дер Ляйен призвали Европу тратить больше средств на собственную оборону и инвестировать в европейскую оборонную промышленность на фоне угроз безопасности, которые создает война России в Украине.

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"Защита Европы является задачей для всей Европы", - сказала она, добавив, что не может быть настоящей безопасности без сильной экономики.

Напомним, на днях польская контрразведка сообщила, что Путин уже готов к мини-операции против одной из стран Балтии. Однако от дальнейших шагов его сдерживает позиция Запада.

Автор: 

путин владимир (31217) Туск Дональд (732) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+4
Авторкратії в Европі уже є - Орбан. Путін хоче геноцид Українців і тримати в страху Европу.
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08.05.2024 11:14
+1
Хватит болтать! Дайте нам 500 Тамогавков.
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08.05.2024 11:30
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бла-бла-бла... де тауруси?
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08.05.2024 11:13 Ответить
Варіант до рими "де" з м'яким звуком [д'] влаштує🤔
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08.05.2024 11:16 Ответить
🤮👺🧌
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08.05.2024 11:17 Ответить
Нет в наличии. І найближчим часом не буде. Як і з леопардами. Хвастали
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08.05.2024 12:17 Ответить
Який потужжжжний висновок, - не інакше, як плід багаторічного безперервного євроколективного мозкового штурму ПАСЕ 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.05.2024 11:13 Ответить
Авторкратії в Европі уже є - Орбан. Путін хоче геноцид Українців і тримати в страху Европу.
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08.05.2024 11:14 Ответить
Розумна Жінка! Дякуємо за підтримку і допомогу!
Пильнуймо, як зараз почнуть оті зкацаплені, гадити в мережі своїми висерами, щоб лайном московським, обмазати оточуючих!
Спостерігаймо….
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08.05.2024 11:16 Ответить
Нагадує старий дитячий анекдот.
Чинганджгука, Зоркого Сокіла та Хитрого Лиса зловили і заперли у сараї.
На четвертий день Зоркий Сокіл побачив, що в сарая немає задньої стінки....
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08.05.2024 11:26 Ответить
Хватит болтать! Дайте нам 500 Тамогавков.
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08.05.2024 11:30 Ответить
....Дер трактор , дер паше, дер землю.........
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08.05.2024 11:39 Ответить
"Вперед на 300 лет назад!!!"
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08.05.2024 12:23 Ответить
Не только путлер хочет вернуть империю и установить авторитарное правление над Европой,но и росиянин (приблизительно около 95?%0населения рф).
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08.05.2024 15:16 Ответить
 
 