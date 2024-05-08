Путін хоче повернути імперії та автократії в Європу, - фон дер Ляєн

Російський диктатор Володимир Путін хоче повернути в Європу імперії та автократії, змінити карту Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Європейському економічному конгресі в Катовіце 7 травня.

Виступаючи разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, фон дер Ляєн наполягала, що виступає за Європейський Союз, який готовий зробити все можливе, щоб захистити Європу, і особливо Україну.

"Війна Путіна - це перекроювання карти Європи, але це також війна проти нашого Союзу та всієї глобальної системи, заснованої на правилах", - сказала вона.

За її словами, Путін хоче повернути імперію та автократичне правління над Європою та її громадянами, додавши, що не варто мати ілюзій щодо намірів російського президента.

Туск та фон дер Ляєн закликали Європу витрачати більше коштів на власну оборону та інвестувати в європейську оборонну промисловість на тлі загроз безпеці, які створює війна Росії в Україні.

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"Захист Європи є завданням для всієї Європи", – сказала вона, додавши, що не може бути справжньої безпеки без сильної економіки.

Нагадаємо, днями польська контррозвідка повідомила, що Путін вже готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії. Проте від подальших кроків його стримує позиція Заходу.