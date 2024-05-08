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Новини
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Путін хоче повернути імперії та автократії в Європу, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн на Європейському економічному конгресі в Катовіце

Російський диктатор Володимир Путін хоче повернути в Європу імперії та автократії, змінити карту Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Euractiv, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Європейському економічному конгресі в Катовіце 7 травня.

Виступаючи разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, фон дер Ляєн наполягала, що виступає за Європейський Союз, який готовий зробити все можливе, щоб захистити Європу, і особливо Україну.

"Війна Путіна - це перекроювання карти Європи, але це також війна проти нашого Союзу та всієї глобальної системи, заснованої на правилах", - сказала вона.

За її словами, Путін хоче повернути імперію та автократичне правління над Європою та її громадянами, додавши, що не варто мати ілюзій щодо намірів російського президента.

Туск та фон дер Ляєн закликали Європу витрачати більше коштів на власну оборону та інвестувати в європейську оборонну промисловість на тлі загроз безпеці, які створює війна Росії в Україні.

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"Захист Європи є завданням для всієї Європи", – сказала вона, додавши, що не може бути справжньої безпеки без сильної економіки.

Нагадаємо, днями польська контррозвідка повідомила, що Путін вже готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії. Проте від подальших кроків його стримує позиція Заходу.

Автор: 

путін володимир (23765) Туск Дональд (513) фон дер Ляєн Урсула (763)


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Топ коментарі
+4
Авторкратії в Европі уже є - Орбан. Путін хоче геноцид Українців і тримати в страху Европу.
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08.05.2024 11:14
+1
Хватит болтать! Дайте нам 500 Тамогавков.
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08.05.2024 11:30
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бла-бла-бла... де тауруси?
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08.05.2024 11:13 Відповісти
Варіант до рими "де" з м'яким звуком [д'] влаштує🤔
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08.05.2024 11:16 Відповісти
🤮👺🧌
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08.05.2024 11:17 Відповісти
Нет в наличии. І найближчим часом не буде. Як і з леопардами. Хвастали
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08.05.2024 12:17 Відповісти
Який потужжжжний висновок, - не інакше, як плід багаторічного безперервного євроколективного мозкового штурму ПАСЕ 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.05.2024 11:13 Відповісти
Авторкратії в Европі уже є - Орбан. Путін хоче геноцид Українців і тримати в страху Европу.
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08.05.2024 11:14 Відповісти
Розумна Жінка! Дякуємо за підтримку і допомогу!
Пильнуймо, як зараз почнуть оті зкацаплені, гадити в мережі своїми висерами, щоб лайном московським, обмазати оточуючих!
Спостерігаймо….
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08.05.2024 11:16 Відповісти
Нагадує старий дитячий анекдот.
Чинганджгука, Зоркого Сокіла та Хитрого Лиса зловили і заперли у сараї.
На четвертий день Зоркий Сокіл побачив, що в сарая немає задньої стінки....
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08.05.2024 11:26 Відповісти
Хватит болтать! Дайте нам 500 Тамогавков.
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08.05.2024 11:30 Відповісти
....Дер трактор , дер паше, дер землю.........
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08.05.2024 11:39 Відповісти
"Вперед на 300 лет назад!!!"
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08.05.2024 12:23 Відповісти
Не только путлер хочет вернуть империю и установить авторитарное правление над Европой,но и росиянин (приблизительно около 95?%0населения рф).
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08.05.2024 15:16 Відповісти
 
 