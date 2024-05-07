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Новини
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Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії, але його зупиняє позиція Заходу, - польська контррозвідка

президент,рф,володимир,путін

У польській контррозвідці вважають, що російський диктатор Володимир Путін вже готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, таку думку висловив керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик.

Він зазначив, що всі прогнози стосовно готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях.

Однак, як він припускає, глава Кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

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"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів", - сказав Строжик.

Однак, як зауважує Строжик, Путіна наразі зупиняє позиція Заходу.

"Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою", – вважає він.

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Нагадаємо, раніше розвідки різних країн попереджали, що Кремль активно готує різні види диверсій по всій Європі - від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.

Автор: 

Польща (8486) путін володимир (23765)


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Топ коментарі
+17
Мініоперація - це як? - подрочити біля кордону?
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07.05.2024 13:22
+8
Мгм...
Кожен імпотент мріє перегрюкати усіх баб!
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07.05.2024 13:20
+3
минипутин миниоперации
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07.05.2024 13:20
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Мгм...
Кожен імпотент мріє перегрюкати усіх баб!
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07.05.2024 13:20 Відповісти
минипутин миниоперации
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07.05.2024 13:20 Відповісти
Яка істота, такі й операції.
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07.05.2024 13:51 Відповісти
Мініоперація - це як? - подрочити біля кордону?
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07.05.2024 13:22 Відповісти
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07.05.2024 13:24 Відповісти
Ну ще дупами своїми замінувати від про строчки кордон з нато
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07.05.2024 14:03 Відповісти
Аха
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07.05.2024 14:23 Відповісти
Дебильная армия бомжей путина получит пи**юлей от армий НАТО за пару месяцев.
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07.05.2024 13:25 Відповісти
Легко говорити про армію бомжей з США. Ті, хто з нею зіткнувся на передовій як військові і цивільні такого ніколи не скажуть.
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07.05.2024 13:36 Відповісти
потомучто там будут не окопные войны,а с преимуществом в авиации у нато,кацапов распердолили бы за пару недель,это тебе не мясные штурмы,даже превосхлдя нас в авиации кацапы за 7 мес. только на 17-20 км продвинулись.при столкновении с сша это будет как 19 век с ружьями кремниевыми против 20 с автоматами,в сирии при прямом столкновении,вагнерята даже не поняли как их и **** а сразу сдыхали.
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07.05.2024 13:49 Відповісти
Добре якщо так.
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07.05.2024 13:51 Відповісти
Ну як і тобі розповідати кацапські наративи про мобілізацію в Україні під прапорцем Німеччини.
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07.05.2024 14:26 Відповісти
російська ********** повинна видати мініпутіна для спецконсервації!
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07.05.2024 13:26 Відповісти
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07.05.2024 13:26 Відповісти
мабуть думав там в клініці хоч одне яйце собі пришить, шоб полудєдом новий срок відтягти ))
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07.05.2024 13:27 Відповісти
Як це перетравила Європа та НАТа
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07.05.2024 13:29 Відповісти
омусь Ізраіль може знищити кодло свої ворогів. А крута Єврома, слині ковтає....
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07.05.2024 13:51 Відповісти
Що тут думати, беруть Литву
і справа в капелюсі...
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07.05.2024 14:01 Відповісти
Ні. Литовці будуть воювати і там найменший відсоток кацапні. Скоріше Латвію...
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07.05.2024 14:18 Відповісти
Поляки забули "міні операцію" срср у Фінляндії 39-40 років. Краще б вивчали "лінію Маннергейма". Яка була не бетоними фортифікаціями з підручників срср, а звичайними траншеями з деревиною, дзотами з землі, й поодинокими дотами з цементу. І як оці земляно-дерев'яні споруди тримали три місяця вдесятеро більшу навалу. Балтійські країни знають як, і готуються до цього.
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07.05.2024 14:11 Відповісти
Реакція була б - "швидка Настя"....
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07.05.2024 14:17 Відповісти
Та нічого його не зупиняє, це ж х*йло божевільне, просто чекає коли закінчиться чергова Олімпіада та й одразу почне свою міні операцію. Він завжди чекає закінчення олімпіад, бо для нього спорт - мир, а мир - це війна. Х*йло таке передбачуване, що аж огидно.
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07.05.2024 14:21 Відповісти
За міні-операцію прилетить максі-піндюліна - у тому-то і заковика ...
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07.05.2024 15:55 Відповісти
Максістурбованість.
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07.05.2024 16:55 Відповісти
Сувальский коридор ? Ну-ну .. кацапи , вас поляки розчавлять , бо ! Бо вони вже готові вас дебілів зустріти .
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07.05.2024 22:16 Відповісти
 
 