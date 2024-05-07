Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії, але його зупиняє позиція Заходу, - польська контррозвідка

У польській контррозвідці вважають, що російський диктатор Володимир Путін вже готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, таку думку висловив керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик.

Він зазначив, що всі прогнози стосовно готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях.

Однак, як він припускає, глава Кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

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"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів", - сказав Строжик.

Однак, як зауважує Строжик, Путіна наразі зупиняє позиція Заходу.

"Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою", – вважає він.

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Нагадаємо, раніше розвідки різних країн попереджали, що Кремль активно готує різні види диверсій по всій Європі - від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.