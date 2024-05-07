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Новости
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Путин готов к мини-операции против одной из стран Балтии, но его останавливает позиция Запада - польская контрразведка

президент,рф,володимир,путін

В польской контрразведке считают, что российский диктатор Владимир Путин уже готов к мини-операции против одной из стран Балтии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое мнение высказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик.

Он отметил, что все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров, которые не имеют полной информации, базируются лишь на определенных предположениях.

Однако, как он предполагает, глава Кремля уже имеет возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

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"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или - высадиться на одном из шведских островов", - сказал Строжик.

Однако, как отмечает Строжик, Путина пока останавливает позиция Запада.

"То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей", - считает он.

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Напомним, ранее разведки разных стран предупреждали, что Кремль активно готовит различные виды диверсий по всей Европе - от взрывов, поджогов до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.

Автор: 

Польша (8404) путин владимир (31217)


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Топ комментарии
+17
Мініоперація - це як? - подрочити біля кордону?
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07.05.2024 13:22
+8
Мгм...
Кожен імпотент мріє перегрюкати усіх баб!
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07.05.2024 13:20
+3
минипутин миниоперации
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07.05.2024 13:20
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Мгм...
Кожен імпотент мріє перегрюкати усіх баб!
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07.05.2024 13:20 Ответить
минипутин миниоперации
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07.05.2024 13:20 Ответить
Яка істота, такі й операції.
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07.05.2024 13:51 Ответить
Мініоперація - це як? - подрочити біля кордону?
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07.05.2024 13:22 Ответить
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07.05.2024 13:24 Ответить
Ну ще дупами своїми замінувати від про строчки кордон з нато
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07.05.2024 14:03 Ответить
Аха
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07.05.2024 14:23 Ответить
Дебильная армия бомжей путина получит пи**юлей от армий НАТО за пару месяцев.
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07.05.2024 13:25 Ответить
Легко говорити про армію бомжей з США. Ті, хто з нею зіткнувся на передовій як військові і цивільні такого ніколи не скажуть.
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07.05.2024 13:36 Ответить
потомучто там будут не окопные войны,а с преимуществом в авиации у нато,кацапов распердолили бы за пару недель,это тебе не мясные штурмы,даже превосхлдя нас в авиации кацапы за 7 мес. только на 17-20 км продвинулись.при столкновении с сша это будет как 19 век с ружьями кремниевыми против 20 с автоматами,в сирии при прямом столкновении,вагнерята даже не поняли как их и **** а сразу сдыхали.
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07.05.2024 13:49 Ответить
Добре якщо так.
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07.05.2024 13:51 Ответить
Ну як і тобі розповідати кацапські наративи про мобілізацію в Україні під прапорцем Німеччини.
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07.05.2024 14:26 Ответить
російська ********** повинна видати мініпутіна для спецконсервації!
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07.05.2024 13:26 Ответить
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07.05.2024 13:26 Ответить
мабуть думав там в клініці хоч одне яйце собі пришить, шоб полудєдом новий срок відтягти ))
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07.05.2024 13:27 Ответить
Як це перетравила Європа та НАТа
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07.05.2024 13:29 Ответить
омусь Ізраіль може знищити кодло свої ворогів. А крута Єврома, слині ковтає....
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07.05.2024 13:51 Ответить
Що тут думати, беруть Литву
і справа в капелюсі...
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07.05.2024 14:01 Ответить
Ні. Литовці будуть воювати і там найменший відсоток кацапні. Скоріше Латвію...
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07.05.2024 14:18 Ответить
Поляки забули "міні операцію" срср у Фінляндії 39-40 років. Краще б вивчали "лінію Маннергейма". Яка була не бетоними фортифікаціями з підручників срср, а звичайними траншеями з деревиною, дзотами з землі, й поодинокими дотами з цементу. І як оці земляно-дерев'яні споруди тримали три місяця вдесятеро більшу навалу. Балтійські країни знають як, і готуються до цього.
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07.05.2024 14:11 Ответить
Реакція була б - "швидка Настя"....
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07.05.2024 14:17 Ответить
Та нічого його не зупиняє, це ж х*йло божевільне, просто чекає коли закінчиться чергова Олімпіада та й одразу почне свою міні операцію. Він завжди чекає закінчення олімпіад, бо для нього спорт - мир, а мир - це війна. Х*йло таке передбачуване, що аж огидно.
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07.05.2024 14:21 Ответить
За міні-операцію прилетить максі-піндюліна - у тому-то і заковика ...
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07.05.2024 15:55 Ответить
Максістурбованість.
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07.05.2024 16:55 Ответить
Сувальский коридор ? Ну-ну .. кацапи , вас поляки розчавлять , бо ! Бо вони вже готові вас дебілів зустріти .
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07.05.2024 22:16 Ответить
 
 