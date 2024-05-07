Путин готов к мини-операции против одной из стран Балтии, но его останавливает позиция Запада - польская контрразведка

В польской контрразведке считают, что российский диктатор Владимир Путин уже готов к мини-операции против одной из стран Балтии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое мнение высказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик.

Он отметил, что все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров, которые не имеют полной информации, базируются лишь на определенных предположениях.

Однако, как он предполагает, глава Кремля уже имеет возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

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"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или - высадиться на одном из шведских островов", - сказал Строжик.

Однако, как отмечает Строжик, Путина пока останавливает позиция Запада.

"То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей", - считает он.

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Напомним, ранее разведки разных стран предупреждали, что Кремль активно готовит различные виды диверсий по всей Европе - от взрывов, поджогов до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.