Представителя Польши не будет на "инаугурации" Путина

Польша не будет отправлять своего представителя на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина после его "переизбрания".

Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посол Польши не будет участвовать в этой "инаугурации"", - заявил он.

Отвечая на вопрос, как польское внешнеполитическое ведомство реагирует на призыв МИД Украины к международному сообществу следовать примеру Киева и не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимность российского диктатора Путина, представитель МИД РП отметил, что пока в польском министерстве еще не рассматривали этот вопрос.

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Какие страны отказались участвовать в "инаугурации"

Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины 6 мая опубликовало заявление относительно "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В котором призвало иностранные государства, международные организации и общественность также не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина.