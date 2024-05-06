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Представителя Польши не будет на "инаугурации" Путина

Польського представника не буде на інавгурації Путіна

Польша не будет отправлять своего представителя на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина после его "переизбрания".

Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посол Польши не будет участвовать в этой "инаугурации"", - заявил он.

Отвечая на вопрос, как польское внешнеполитическое ведомство реагирует на призыв МИД Украины к международному сообществу следовать примеру Киева и не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимность российского диктатора Путина, представитель МИД РП отметил, что пока в польском министерстве еще не рассматривали этот вопрос.

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Какие страны отказались участвовать в "инаугурации"

Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины 6 мая опубликовало заявление относительно "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В котором призвало иностранные государства, международные организации и общественность также не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина.

Автор: 

инаугурация (467) Польша (8403) путин владимир (31217)


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Топ комментарии
+8
Нічого! Африка неграми багата - ними місця на трибунах заповнять!
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06.05.2024 18:30
+6
еге ж, тіки аби не рвонуло, на т. зв. "інавгурації"

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06.05.2024 18:36
+5
Більш цікаве питання - хто туди взагалі поїде? бо політик який чи то приїде чи просто привітає ху.йла відразу стане політичним(а може й не тільки) трупом!
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06.05.2024 18:33
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06.05.2024 18:28 Ответить
Нічого! Африка неграми багата - ними місця на трибунах заповнять!
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06.05.2024 18:30 Ответить
чекають десант з Таджикистану. А це й узбеки, туркмени, афганці - лише тюбітейки міняй. А їх у підвалах кремля ой як багато .... залишилось.
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06.05.2024 18:35 Ответить
еге ж, тіки аби не рвонуло, на т. зв. "інавгурації"

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06.05.2024 18:36 Ответить
M18A1 Claymore
Эфиоп эстет однако. Или гурман?
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06.05.2024 19:25 Ответить
Більш цікаве питання - хто туди взагалі поїде? бо політик який чи то приїде чи просто привітає ху.йла відразу стане політичним(а може й не тільки) трупом!
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06.05.2024 18:33 Ответить
Індія, китай
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06.05.2024 18:35 Ответить
таджик, хамас, аль-каїда.
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06.05.2024 18:36 Ответить
....дрібними клерками
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06.05.2024 18:37 Ответить
Турция, Венгрия, Сербия, Словакия.
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06.05.2024 18:40 Ответить
Ну за ринкових бариг, і самих опущених у Європі добре, у Сербії вуйчишч пропіда.російське чмо, а Словакія куди?
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06.05.2024 18:42 Ответить
Фицо
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06.05.2024 18:46 Ответить
Виходить, що топових країн( США, Британія, Франція, Японія, Тайвань та інших наших Союзників) не буде, лише опущені 3-го 4-світуз рабськими режимами, очікувано
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06.05.2024 18:44 Ответить
А Трамп ?
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06.05.2024 18:43 Ответить
Трамп пришле Марджорі Тейлор Ґрін.
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06.05.2024 18:51 Ответить
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06.05.2024 20:14 Ответить
Посмотрим кто приедет...
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06.05.2024 18:50 Ответить
Орбан, Фіцо, лідери братньої Африки ....
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06.05.2024 20:45 Ответить
Цікаво подивитись на список ушльопків прибувших на інавгурацію сцаря ,кримінального злочинця ,якого жде арешт за вимогою міжнародного кримінального Гаазьского суду.
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06.05.2024 19:03 Ответить
як не дивно, увесь "цивілізований" світ пришле, а Польша заочно привітає
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06.05.2024 19:28 Ответить
От якби кастрація то народу поїхало би дох... йо-ой
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06.05.2024 19:30 Ответить
Що, й "фермера" із прапором сирівсирів, що на тракторі очолював колону, не відправлять ***** в око заглянути як зебіленський???
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06.05.2024 19:34 Ответить
а Хорасан буде?
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06.05.2024 20:15 Ответить
Талібан буде.
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06.05.2024 21:42 Ответить
не то пальто. краще щоб Хорасан зайшов. без запрошення. як в Крокус. )
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06.05.2024 21:44 Ответить
Такм і путіна не буде - він дивитиметься трансляцію.
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06.05.2024 20:44 Ответить
Ап"ять рєчь талканьот : "Самі нє жилі і вам нє дадім !.. "
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06.05.2024 21:04 Ответить
Якщо фюреру козломордих кацапів ***** відрізати вуха і побрити налисо, то його голова стане схожою на головку члена. А якщо тільки побрити, а вуха оставити, то фюрер кацапів стане схожий на член з вухами.
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06.05.2024 21:18 Ответить
Інавгурація,як не як.
Єрмаку якраз впору поїхати: і свій для них,і держ.керівник.
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06.05.2024 21:24 Ответить
сіярто був помічений з пустими валізами у аеропотру імені Ференца Ліста.
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06.05.2024 21:41 Ответить
 
 