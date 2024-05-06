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Новости
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Германия не будет делегировать представителей на "инаугурацию" Путина

путін

Представителей Германии не будет на так называемой "инаугурации" Владимира Путина.

Об этом сообщила спикер МИД ФРГ Катрин Дешауэр на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", - отметила она.

На вопрос о возможном присутствии посла ФРГ в Москве она повторила: "Мы не будем представлены".

Отметим, что так называемая "инаугурация" российского диктатора Путина запланирована на 7 мая. Ранее о том, что они не будут делегировать своих представителей, сообщили несколько государств, в частности Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Также на российскую церемонию не приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также читайте: Российский диктатор Путин сравнивает себя с Иисусом, он начал цитировать Библию в своих речах, - The Times

Автор: 

Германия (6930) инаугурация (467) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+6
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06.05.2024 14:24
+4
якщо забули як її звуть, то пишіть просто "бразільська курва" - її всі знають
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06.05.2024 14:06
+2
На "інавгурації" ***** можуть бути тільки діряві покидьки та *****.🤮
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06.05.2024 13:52
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На "інавгурації" ***** можуть бути тільки діряві покидьки та *****.🤮
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06.05.2024 13:52 Ответить
Приїде Орбан і Фіцо...та делегація африканських країн.
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06.05.2024 13:53 Ответить
"інавгурація" в стилі тропічєской вечірки - у набєдрєних повязках і з кісткою у госі -

буде повний капець.... повний "глобальний юг" !
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06.05.2024 14:02 Ответить
Забули про бразильця, як його, Лула та Сіська.
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06.05.2024 14:03 Ответить
якщо забули як її звуть, то пишіть просто "бразільська курва" - її всі знають
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06.05.2024 14:06 Ответить
Приідуть і ярі прихильники путлєра і ті хто і вашим і нашим
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06.05.2024 13:56 Ответить
Шо и аньки не будит?
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06.05.2024 14:00 Ответить
Путин признался, что не хотел пугать Меркель своим.... собаком Баскервілей

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06.05.2024 14:05 Ответить
Лабрадор - мирный пес, в отличии от х-ла.
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06.05.2024 14:39 Ответить
а чо так?
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06.05.2024 14:09 Ответить
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06.05.2024 14:24 Ответить
глобальный юг поможет

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06.05.2024 14:52 Ответить
Навіть Ангелочки не буде?
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06.05.2024 14:37 Ответить
две путинские подружки-********** точно будут ле-пен и кнайсль... ну и орбан с вучичем
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06.05.2024 14:38 Ответить
Липенша оказалась сук-кой, нанесла удар в спину осудив вторжение 22-го года. Так шо вряд ли.
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06.05.2024 14:44 Ответить
Кнайсль башкой поехала и в парашу переехала, эту вряд ли пригласят, хотя...
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06.05.2024 14:49 Ответить
 
 