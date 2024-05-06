Германия не будет делегировать представителей на "инаугурацию" Путина
Представителей Германии не будет на так называемой "инаугурации" Владимира Путина.
Об этом сообщила спикер МИД ФРГ Катрин Дешауэр на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", - отметила она.
На вопрос о возможном присутствии посла ФРГ в Москве она повторила: "Мы не будем представлены".
Отметим, что так называемая "инаугурация" российского диктатора Путина запланирована на 7 мая. Ранее о том, что они не будут делегировать своих представителей, сообщили несколько государств, в частности Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Также на российскую церемонию не приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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