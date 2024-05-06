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Новини
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Німеччина не делегуватиме представників на "інавгурацію" Путіна

путін

Представників Німеччини не буде на так званій "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина не братиме участь у цьому заході", - зазначила вона.

На запитання щодо можливої присутності посла ФРН у Москві вона повторила: "Ми не будемо представлені".

Зазначимо, що так звана "інавгурація" російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Також читайте: Російський диктатор Путін порівнює себе з Ісусом, він почав цитувати Біблію у своїх промовах, – The Times

Автор: 

Німеччина (7326) інавгурація (232) путін володимир (23764)


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Топ коментарі
+6
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06.05.2024 14:24
+4
якщо забули як її звуть, то пишіть просто "бразільська курва" - її всі знають
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06.05.2024 14:06
+2
На "інавгурації" ***** можуть бути тільки діряві покидьки та *****.🤮
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06.05.2024 13:52
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На "інавгурації" ***** можуть бути тільки діряві покидьки та *****.🤮
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06.05.2024 13:52 Відповісти
Приїде Орбан і Фіцо...та делегація африканських країн.
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06.05.2024 13:53 Відповісти
"інавгурація" в стилі тропічєской вечірки - у набєдрєних повязках і з кісткою у госі -

буде повний капець.... повний "глобальний юг" !
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06.05.2024 14:02 Відповісти
Забули про бразильця, як його, Лула та Сіська.
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06.05.2024 14:03 Відповісти
якщо забули як її звуть, то пишіть просто "бразільська курва" - її всі знають
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06.05.2024 14:06 Відповісти
Приідуть і ярі прихильники путлєра і ті хто і вашим і нашим
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06.05.2024 13:56 Відповісти
Шо и аньки не будит?
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06.05.2024 14:00 Відповісти
Путин признался, что не хотел пугать Меркель своим.... собаком Баскервілей

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06.05.2024 14:05 Відповісти
Лабрадор - мирный пес, в отличии от х-ла.
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06.05.2024 14:39 Відповісти
а чо так?
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06.05.2024 14:09 Відповісти
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06.05.2024 14:24 Відповісти
глобальный юг поможет

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06.05.2024 14:52 Відповісти
Навіть Ангелочки не буде?
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06.05.2024 14:37 Відповісти
две путинские подружки-********** точно будут ле-пен и кнайсль... ну и орбан с вучичем
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06.05.2024 14:38 Відповісти
Липенша оказалась сук-кой, нанесла удар в спину осудив вторжение 22-го года. Так шо вряд ли.
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06.05.2024 14:44 Відповісти
Кнайсль башкой поехала и в парашу переехала, эту вряд ли пригласят, хотя...
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06.05.2024 14:49 Відповісти
 
 