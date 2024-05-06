Німеччина не делегуватиме представників на "інавгурацію" Путіна
Представників Німеччини не буде на так званій "інавгурації" Володимира Путіна.
Про це повідомила речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Німеччина не братиме участь у цьому заході", - зазначила вона.
На запитання щодо можливої присутності посла ФРН у Москві вона повторила: "Ми не будемо представлені".
Зазначимо, що так звана "інавгурація" російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
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