Німеччина не делегуватиме представників на "інавгурацію" Путіна

Представників Німеччини не буде на так званій "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина не братиме участь у цьому заході", - зазначила вона.

На запитання щодо можливої присутності посла ФРН у Москві вона повторила: "Ми не будемо представлені".

Зазначимо, що так звана "інавгурація" російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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