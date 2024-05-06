Представника Польщі не буде на "інавгурації" Путіна

Польща не відправлятиме свого представника на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна після його "переобрання".

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посол Польщі не братиме участі в цій "інавгурації"", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, як польське зовнішньополітичне відомство реагує на заклик МЗС України до міжнародної спільноти слідувати прикладу Києва і не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Путіна, речник МЗС РП зазначив, що наразі в польському міністерстві ще не розглядали це питання.

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Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"

Як відомо, так звана "інавгурація" очільника РФ Путіна запланована на 7 травня. Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Такі заяви вже зробили Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Окрім того, на церемонії не буде присутній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. В якій закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна,