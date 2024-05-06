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Представника Польщі не буде на "інавгурації" Путіна

Польського представника не буде на інавгурації Путіна

Польща не відправлятиме свого представника на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна після його "переобрання".

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посол Польщі не братиме участі в цій "інавгурації"", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, як польське зовнішньополітичне відомство реагує на заклик МЗС України до міжнародної спільноти слідувати прикладу Києва і не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Путіна, речник МЗС РП зазначив, що наразі в польському міністерстві ще не розглядали це питання.

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Які країни відмовились брати участь в "інавгурації"

Як відомо, так звана "інавгурація" очільника РФ Путіна запланована на 7 травня. Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Такі заяви вже зробили Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Окрім того, на церемонії не буде присутній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. В якій закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна,

Автор: 

інавгурація (232) Польща (8484) путін володимир (23765)


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Топ коментарі
+8
Нічого! Африка неграми багата - ними місця на трибунах заповнять!
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06.05.2024 18:30
+6
еге ж, тіки аби не рвонуло, на т. зв. "інавгурації"

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06.05.2024 18:36
+5
Більш цікаве питання - хто туди взагалі поїде? бо політик який чи то приїде чи просто привітає ху.йла відразу стане політичним(а може й не тільки) трупом!
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06.05.2024 18:33
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06.05.2024 18:28 Відповісти
Нічого! Африка неграми багата - ними місця на трибунах заповнять!
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06.05.2024 18:30 Відповісти
чекають десант з Таджикистану. А це й узбеки, туркмени, афганці - лише тюбітейки міняй. А їх у підвалах кремля ой як багато .... залишилось.
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06.05.2024 18:35 Відповісти
еге ж, тіки аби не рвонуло, на т. зв. "інавгурації"

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06.05.2024 18:36 Відповісти
M18A1 Claymore
Эфиоп эстет однако. Или гурман?
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06.05.2024 19:25 Відповісти
Більш цікаве питання - хто туди взагалі поїде? бо політик який чи то приїде чи просто привітає ху.йла відразу стане політичним(а може й не тільки) трупом!
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06.05.2024 18:33 Відповісти
Індія, китай
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06.05.2024 18:35 Відповісти
таджик, хамас, аль-каїда.
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06.05.2024 18:36 Відповісти
....дрібними клерками
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06.05.2024 18:37 Відповісти
Турция, Венгрия, Сербия, Словакия.
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06.05.2024 18:40 Відповісти
Ну за ринкових бариг, і самих опущених у Європі добре, у Сербії вуйчишч пропіда.російське чмо, а Словакія куди?
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06.05.2024 18:42 Відповісти
Фицо
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06.05.2024 18:46 Відповісти
Виходить, що топових країн( США, Британія, Франція, Японія, Тайвань та інших наших Союзників) не буде, лише опущені 3-го 4-світуз рабськими режимами, очікувано
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06.05.2024 18:44 Відповісти
А Трамп ?
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06.05.2024 18:43 Відповісти
Трамп пришле Марджорі Тейлор Ґрін.
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06.05.2024 18:51 Відповісти
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06.05.2024 20:14 Відповісти
Посмотрим кто приедет...
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06.05.2024 18:50 Відповісти
Орбан, Фіцо, лідери братньої Африки ....
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06.05.2024 20:45 Відповісти
Цікаво подивитись на список ушльопків прибувших на інавгурацію сцаря ,кримінального злочинця ,якого жде арешт за вимогою міжнародного кримінального Гаазьского суду.
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06.05.2024 19:03 Відповісти
як не дивно, увесь "цивілізований" світ пришле, а Польша заочно привітає
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06.05.2024 19:28 Відповісти
От якби кастрація то народу поїхало би дох... йо-ой
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06.05.2024 19:30 Відповісти
Що, й "фермера" із прапором сирівсирів, що на тракторі очолював колону, не відправлять ***** в око заглянути як зебіленський???
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06.05.2024 19:34 Відповісти
а Хорасан буде?
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06.05.2024 20:15 Відповісти
Талібан буде.
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06.05.2024 21:42 Відповісти
не то пальто. краще щоб Хорасан зайшов. без запрошення. як в Крокус. )
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06.05.2024 21:44 Відповісти
Такм і путіна не буде - він дивитиметься трансляцію.
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06.05.2024 20:44 Відповісти
Ап"ять рєчь талканьот : "Самі нє жилі і вам нє дадім !.. "
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06.05.2024 21:04 Відповісти
Якщо фюреру козломордих кацапів ***** відрізати вуха і побрити налисо, то його голова стане схожою на головку члена. А якщо тільки побрити, а вуха оставити, то фюрер кацапів стане схожий на член з вухами.
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06.05.2024 21:18 Відповісти
Інавгурація,як не як.
Єрмаку якраз впору поїхати: і свій для них,і держ.керівник.
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06.05.2024 21:24 Відповісти
сіярто був помічений з пустими валізами у аеропотру імені Ференца Ліста.
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06.05.2024 21:41 Відповісти
 
 