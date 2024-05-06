Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ України 6 травня опублікувало заяву щодо "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву опубліковано на сайті МЗС.

Як зазначається, 7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру.

У МЗС наголошують, що під час так званих березневих "виборів" РФ порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

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"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України – частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію РФ", - йдеться в заяві.

Також у МЗС зауважують, що такі дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки і спричиняє численні людські жертви й руйнування.

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"Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

Нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів", - підсумували в МЗС України.

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Крім того, у міністерстві закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності.

Нагадаємо, що так звана "інавгурація" російського диктатора Путіна запланована на 7 травня. Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Такі заяви вже зробили Чехія, Латвія, Німеччина, Естонія та Литва. Окрім того, на церемонії не буде присутній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.