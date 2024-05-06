Росіяни на ТОТ планують зробити перегляд інавгурації Путіна примусовим, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях ворожа адміністрація проводить низку заходів, щоб максимально залучити місцеве населенням до перегляду інавгурації Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

В ЦНС зазначають, що 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій.

У школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів на ТОТ будуть встановлені екрани з трансляцією інавгурації.

"Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", - підкреслюють в Центрі.

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