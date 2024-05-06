Росіяни на ТОТ планують зробити перегляд інавгурації Путіна примусовим, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях ворожа адміністрація проводить низку заходів, щоб максимально залучити місцеве населенням до перегляду інавгурації Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
В ЦНС зазначають, що 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій.
У школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів на ТОТ будуть встановлені екрани з трансляцією інавгурації.
"Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", - підкреслюють в Центрі.
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Було би дуже дивно, якби ці відморозки не використовували методику "25 кадр" з впливом на підсвідомість. На жаль, "25 кадр" - це лише вершина айсберга, бо рашисти оперують ще й іншими технологіями по зомбуванні.
Телевізори - однозначно зло, бо не особа там запитує інформацію, - а її різною гидотою згодовують (зомбують).
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cl1nqy/ukrainian_81st_airmobile_brigade_eliminates/
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cjd8ph/ua_35th_marine_brigade_used_an_fpv_strike_drone/
Прилетел чёрт в виде дрона, подхватил кацапа и бросил его приямо в горящий чан. Кацап горит в чане, только ноги свисают. Так и сгорел, гнида.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cko0yg/russian_boat_full_of_infantry_hits_a_ukrainian/