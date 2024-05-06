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Новини
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Росіяни на ТОТ планують зробити перегляд інавгурації Путіна примусовим, - ЦНС

Інавгурація Путіна

На тимчасово окупованих територіях ворожа адміністрація проводить низку заходів, щоб максимально залучити місцеве населенням до перегляду інавгурації Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

В ЦНС зазначають, що 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій.

У школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів на ТОТ будуть встановлені екрани з трансляцією інавгурації.

"Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", - підкреслюють в Центрі.

Читайте: Російська церква планує направити 1300 попів на фронт в Україну, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6669) путін володимир (23764) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+24
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06.05.2024 01:29
+9
Може у них там "25 кадр" працює? Не дарма ж рашисти такі затяті, як зомбовані.
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06.05.2024 01:29
+8
Телекран - Оруэлл 1984

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06.05.2024 02:16
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Що вони хочуть добитись? - УЖЕ БУЛО ЦЕ!!! І "за Сталіна за победу" і 1 партія і "нам сонца не надо нам партія светіт" - закінчується це завжди ножками БУша
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06.05.2024 01:25 Відповісти
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06.05.2024 01:29 Відповісти
Это они так бунтуют. Стоят на коленях и бунтуют. Знают же, подлецы, что бунтуют.
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06.05.2024 02:11 Відповісти
Може у них там "25 кадр" працює? Не дарма ж рашисти такі затяті, як зомбовані.
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06.05.2024 01:29 Відповісти
Рашисти застосовують хімічну зброю і фосфорні бомби, перетворюють в суцільні руїни КАБами і великі міста, і маленькі села.
Було би дуже дивно, якби ці відморозки не використовували методику "25 кадр" з впливом на підсвідомість. На жаль, "25 кадр" - це лише вершина айсберга, бо рашисти оперують ще й іншими технологіями по зомбуванні.
Телевізори - однозначно зло, бо не особа там запитує інформацію, - а її різною гидотою згодовують (зомбують).
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06.05.2024 07:44 Відповісти
добре, що хоч поки що перегляд не суміщають з розстрілами.
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06.05.2024 01:33 Відповісти
а може і погано..
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06.05.2024 01:36 Відповісти
там ще багато наших людей.
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06.05.2024 02:15 Відповісти
Вот, ещё один правнук с поволжских ****** молит о пощаде:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cl1nqy/ukrainian_81st_airmobile_brigade_eliminates/
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06.05.2024 02:25 Відповісти
молитва не допомогла, бо все своє нікчемне життя не тому богу молився.
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06.05.2024 03:22 Відповісти
Молитва не допомогла, натомість розсмішила оператора дрону до сліз.
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06.05.2024 03:44 Відповісти
Ви бачили це відео?

Добро пожаловать в ад:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cjd8ph/ua_35th_marine_brigade_used_an_fpv_strike_drone/

Прилетел чёрт в виде дрона, подхватил кацапа и бросил его приямо в горящий чан. Кацап горит в чане, только ноги свисают. Так и сгорел, гнида.
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06.05.2024 03:57 Відповісти
у них замість крові бояришник і стєкломой, тому так палають.
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06.05.2024 04:55 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🇷🇺🇷🇺🇷🇺🐖🐖🐖
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06.05.2024 01:36 Відповісти
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06.05.2024 01:38 Відповісти
Телекран - Оруэлл 1984

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06.05.2024 02:16 Відповісти
Кацапы встречают лето. И поплавали, и полетали, и поныряли, и поподыхали.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cko0yg/russian_boat_full_of_infantry_hits_a_ukrainian/
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06.05.2024 02:19 Відповісти
цікаво скільки у нас ЯРМів залишилось на складах.
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06.05.2024 03:28 Відповісти
ЯРМи це те, що стрічкою розкручувалося на початку? А як розшифровується? Яка то міна?
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06.05.2024 03:42 Відповісти
це така приблуда, яку на відео мотузкою у воду скинули - якірна річна міна зразка середини 50-х років. Самоліквідатором міна не оснащується. Елементів незнешкодження не має.
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06.05.2024 04:06 Відповісти
До телевізора будуть приковувати. А в віки вставляти сірники.
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06.05.2024 02:22 Відповісти
Просто московська любов є зґвалтування. Тисятирічна скрєпа на кшталт рабства.
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06.05.2024 02:33 Відповісти
А якщо нема телевізора?
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06.05.2024 04:30 Відповісти
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06.05.2024 06:53 Відповісти
Вже сцить?
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06.05.2024 07:46 Відповісти
Якщо ти маєш здорову психіку і не піддаєшся зомбуванню притому любої пропаганди ТО ДО СРАКИ ЦЕЙ 25-тий КАДР. Нажаль практика показує, що не зважаючи на розвиток і рівень освіти більшість любого населення- це бидло, яке хаває те що вказують йому зверху, і це не змінюється ніколи.
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06.05.2024 08:19 Відповісти
 
 