На временно оккупированных территориях вражеская администрация проводит ряд мероприятий, чтобы максимально привлечь местное население к просмотру инаугурации Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что 7 мая в москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента рф", просмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий.

В школах, коммунальных предприятиях, площадях населенных пунктов на ВОТ будут установлены экраны с трансляцией инаугурации.

"Террористы из кремля берут из северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности. Просмотр очередных не связанных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения", - подчеркивают в Центре.

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