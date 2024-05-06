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Россияне на ВОТ планируют сделать пересмотр инаугурации Путина принудительным, - ЦНС

Інавгурація Путіна

На временно оккупированных территориях вражеская администрация проводит ряд мероприятий, чтобы максимально привлечь местное население к просмотру инаугурации Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что 7 мая в москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента рф", просмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий.

В школах, коммунальных предприятиях, площадях населенных пунктов на ВОТ будут установлены экраны с трансляцией инаугурации.

"Террористы из кремля берут из северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности. Просмотр очередных не связанных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения", - подчеркивают в Центре.

Также читайте: Российская церковь планирует направить 1300 попов на фронт в Украину, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10119) путин владимир (31216) Центр национального сопротивления (559)


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Топ комментарии
+24
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06.05.2024 01:29
+9
Може у них там "25 кадр" працює? Не дарма ж рашисти такі затяті, як зомбовані.
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06.05.2024 01:29
+8
Телекран - Оруэлл 1984

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06.05.2024 02:16
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Що вони хочуть добитись? - УЖЕ БУЛО ЦЕ!!! І "за Сталіна за победу" і 1 партія і "нам сонца не надо нам партія светіт" - закінчується це завжди ножками БУша
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06.05.2024 01:25 Ответить
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06.05.2024 01:29 Ответить
Это они так бунтуют. Стоят на коленях и бунтуют. Знают же, подлецы, что бунтуют.
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06.05.2024 02:11 Ответить
Може у них там "25 кадр" працює? Не дарма ж рашисти такі затяті, як зомбовані.
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06.05.2024 01:29 Ответить
Рашисти застосовують хімічну зброю і фосфорні бомби, перетворюють в суцільні руїни КАБами і великі міста, і маленькі села.
Було би дуже дивно, якби ці відморозки не використовували методику "25 кадр" з впливом на підсвідомість. На жаль, "25 кадр" - це лише вершина айсберга, бо рашисти оперують ще й іншими технологіями по зомбуванні.
Телевізори - однозначно зло, бо не особа там запитує інформацію, - а її різною гидотою згодовують (зомбують).
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06.05.2024 07:44 Ответить
добре, що хоч поки що перегляд не суміщають з розстрілами.
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06.05.2024 01:33 Ответить
а може і погано..
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06.05.2024 01:36 Ответить
там ще багато наших людей.
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06.05.2024 02:15 Ответить
Вот, ещё один правнук с поволжских ****** молит о пощаде:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cl1nqy/ukrainian_81st_airmobile_brigade_eliminates/
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06.05.2024 02:25 Ответить
молитва не допомогла, бо все своє нікчемне життя не тому богу молився.
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06.05.2024 03:22 Ответить
Молитва не допомогла, натомість розсмішила оператора дрону до сліз.
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06.05.2024 03:44 Ответить
Ви бачили це відео?

Добро пожаловать в ад:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cjd8ph/ua_35th_marine_brigade_used_an_fpv_strike_drone/

Прилетел чёрт в виде дрона, подхватил кацапа и бросил его приямо в горящий чан. Кацап горит в чане, только ноги свисают. Так и сгорел, гнида.
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06.05.2024 03:57 Ответить
у них замість крові бояришник і стєкломой, тому так палають.
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06.05.2024 04:55 Ответить
🤮🤮🤮🤮🇷🇺🇷🇺🇷🇺🐖🐖🐖
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06.05.2024 01:36 Ответить
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06.05.2024 01:38 Ответить
Телекран - Оруэлл 1984

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06.05.2024 02:16 Ответить
Кацапы встречают лето. И поплавали, и полетали, и поныряли, и поподыхали.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cko0yg/russian_boat_full_of_infantry_hits_a_ukrainian/
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06.05.2024 02:19 Ответить
цікаво скільки у нас ЯРМів залишилось на складах.
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06.05.2024 03:28 Ответить
ЯРМи це те, що стрічкою розкручувалося на початку? А як розшифровується? Яка то міна?
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06.05.2024 03:42 Ответить
це така приблуда, яку на відео мотузкою у воду скинули - якірна річна міна зразка середини 50-х років. Самоліквідатором міна не оснащується. Елементів незнешкодження не має.
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06.05.2024 04:06 Ответить
До телевізора будуть приковувати. А в віки вставляти сірники.
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06.05.2024 02:22 Ответить
Просто московська любов є зґвалтування. Тисятирічна скрєпа на кшталт рабства.
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06.05.2024 02:33 Ответить
А якщо нема телевізора?
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06.05.2024 04:30 Ответить
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06.05.2024 06:53 Ответить
Вже сцить?
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06.05.2024 07:46 Ответить
Якщо ти маєш здорову психіку і не піддаєшся зомбуванню притому любої пропаганди ТО ДО СРАКИ ЦЕЙ 25-тий КАДР. Нажаль практика показує, що не зважаючи на розвиток і рівень освіти більшість любого населення- це бидло, яке хаває те що вказують йому зверху, і це не змінюється ніколи.
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06.05.2024 08:19 Ответить
 
 