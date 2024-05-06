Россияне на ВОТ планируют сделать пересмотр инаугурации Путина принудительным, - ЦНС
На временно оккупированных территориях вражеская администрация проводит ряд мероприятий, чтобы максимально привлечь местное население к просмотру инаугурации Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что 7 мая в москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента рф", просмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий.
В школах, коммунальных предприятиях, площадях населенных пунктов на ВОТ будут установлены экраны с трансляцией инаугурации.
"Террористы из кремля берут из северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности. Просмотр очередных не связанных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения", - подчеркивают в Центре.
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Було би дуже дивно, якби ці відморозки не використовували методику "25 кадр" з впливом на підсвідомість. На жаль, "25 кадр" - це лише вершина айсберга, бо рашисти оперують ще й іншими технологіями по зомбуванні.
Телевізори - однозначно зло, бо не особа там запитує інформацію, - а її різною гидотою згодовують (зомбують).
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cl1nqy/ukrainian_81st_airmobile_brigade_eliminates/
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cjd8ph/ua_35th_marine_brigade_used_an_fpv_strike_drone/
Прилетел чёрт в виде дрона, подхватил кацапа и бросил его приямо в горящий чан. Кацап горит в чане, только ноги свисают. Так и сгорел, гнида.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cko0yg/russian_boat_full_of_infantry_hits_a_ukrainian/