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Латвійські дипломати не будуть присутні на "інавгурації" Путіна

Латвійські дипломати не будуть присутні на «інавгурації» Путіна

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що дипломати її країни не братимуть участі у так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна після його "переобрання". Вона також нагадала, що очільника Кремля розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Про це Байба Браже написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника держави-агресора, котра атакує все, за що ми боремося. Путін розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом", - написала очільниця латвійського МЗС.

Як відомо, так звана "інавгурація" очільника РФ Путіна запланована на 7 травня. Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід.  Такі заяви вже зробили Чехія, Німеччина, Естонія та Литва. Окрім того, на церемонії не буде присутній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Читайте також: Росіяни на ТОТ планують зробити перегляд інавгурації Путіна примусовим, - ЦНС

Автор: 

інавгурація (232) Латвія (1343) путін володимир (23764)


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Даже Армении не будет. А от кндр хоть приедет кто?
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06.05.2024 14:35 Відповісти
Єрмака і Зеленського відправте!!!
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06.05.2024 14:36 Відповісти
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06.05.2024 14:36 Відповісти
Хоча-б суддів з конвоїрами відправили.
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06.05.2024 16:00 Відповісти
Інавгурація буде когось із двійників в реалі, або оригінала онлайн. Там сирливість не дасть повноцінно провести царемонію.
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06.05.2024 16:26 Відповісти
 
 