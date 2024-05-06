Латвійські дипломати не будуть присутні на «інавгурації» Путіна

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що дипломати її країни не братимуть участі у так званій інавгурації російського диктатора Володимира Путіна після його "переобрання". Вона також нагадала, що очільника Кремля розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Про це Байба Браже написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника держави-агресора, котра атакує все, за що ми боремося. Путін розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом", - написала очільниця латвійського МЗС.

Як відомо, так звана "інавгурація" очільника РФ Путіна запланована на 7 травня. Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Такі заяви вже зробили Чехія, Німеччина, Естонія та Литва. Окрім того, на церемонії не буде присутній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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