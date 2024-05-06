Латвийские дипломаты не будут присутствовать на "инаугурации" Путина

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что дипломаты ее страны не будут участвовать в так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина после его "переизбрания". Она также напомнила, что главу Кремля разыскивает Международный уголовный суд.

Об этом Байба Браже написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы государства-агрессора, которое атакует все, за что мы боремся. Путин разыскивается за военные преступления Международным уголовным судом", - написала глава латвийского МИД.

Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Чехия, Германия, Эстония и Литва. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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