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Латвийские дипломаты не будут присутствовать на "инаугурации" Путина

Латвійські дипломати не будуть присутні на «інавгурації» Путіна

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что дипломаты ее страны не будут участвовать в так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина после его "переизбрания". Она также напомнила, что главу Кремля разыскивает Международный уголовный суд.

Об этом Байба Браже написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы государства-агрессора, которое атакует все, за что мы боремся. Путин разыскивается за военные преступления Международным уголовным судом", - написала глава латвийского МИД.

Как известно, так называемая "инаугурация" главы РФ Путина запланирована на 7 мая. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. Такие заявления уже сделали Чехия, Германия, Эстония и Литва. Кроме того, на церемонии не будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Автор: 

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Даже Армении не будет. А от кндр хоть приедет кто?
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06.05.2024 14:35 Ответить
Єрмака і Зеленського відправте!!!
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06.05.2024 14:36 Ответить
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06.05.2024 14:36 Ответить
Хоча-б суддів з конвоїрами відправили.
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06.05.2024 16:00 Ответить
Інавгурація буде когось із двійників в реалі, або оригінала онлайн. Там сирливість не дасть повноцінно провести царемонію.
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06.05.2024 16:26 Ответить
 
 